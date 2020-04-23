Минивэн Buick GL8: у версий попроще тоже перекроили салон (даже у предыдущего поколения)

Однообъемник с индексом GL8 в гамме Buick появился в 1999 году, вэн разработан специально для Китая, там же и налажено производство (за выпуск отвечает СП General Motors и SAIC). Модель второй генерации представили в 2010-м, спустя шесть лет на рынок вышел «третий» минивэн. Какое-то время все три поколения продавали одновременно, впрочем, затем самый первый GL8 все же покинул конвейер. «Второй» же минивэн до сих пор в строю и на покой не собирается: он пережил плановый рестайлинг наряду с последней моделью. Неделю назад Buick запустил в продажу обновленный «третий» GL8 в топовом исполнении Avenir, а в мае к роскошному MPV присоединятся версии попроще – их-то марка и раскрыла сегодня.

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Итак, стандартный посвежевший вэн третьей генерации – у него в названии имеется приставка ES – вслед за топовым Avenir обзавелся матричными фарами, новыми радиаторной решеткой и бамперами. Отличия от роскошного MPV – другой рисунок решетки и иная начинка в фонарях. Внутри обычный минивэн тоже копирует GL8 Avenir, вот только в отделке использованы более простые материалы: в салоне заменили переднюю панель, блок управления климатической установкой и селектор «автомата»; «приборка» теперь виртуальная, она объединена с большим тачскрином мультимедийной системы. Также в списке оборудования значатся «цифровое» зеркало (на него выводится изображение с камеры заднего вида) и встроенные в передние кресла откидные столики.



Пока неизвестно, получил ли обновленный GL8 ES шестиместную модификацию. Напомним, дореформенный MPV бывает исключительно семиместным, сиденья расположены по схеме 2+2+3. Топовый GL8 Avenir после рестайлинга доступен в семи-, шести- и четырехместной версиях (последний вариант GL8 ES точно не достался).

Обновленный Buick GL8 третьего поколения 1 / 5 Обновленный Buick GL8 третьего поколения 2 / 5 Обновленный Buick GL8 третьего поколения 3 / 5 Обновленный Buick GL8 третьего поколения 4 / 5 Обновленный Buick GL8 третьего поколения 5 / 5

Как и роскошный минивэн, стандартная модель оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 237 л.с. (у дореформенных MPV аналогичный мотор выдает 260 л.с., крутящий момент не изменился – 350 Нм), а на смену шестиступенчатому «автомату» DSS пришла девятиступенчатая автоматическая коробка Hydra-Matic. Полный привод для GL8 не предусмотрен – только передний.



У минивэна второго поколения схожая программа рестайлинга, эта модель тоже получила новые решетку, бамперы, фары и фонари. Перекроили и салон, хотя единое «табло», как у GL8 ES и Avenir, однообъемнику предыдущей генерации не положено, ведь он дешевле. Тем не менее, у «второго» GL8 тоже новые и панель приборов, и мультимедиа (теперь с «парящим» планшетом). Еще заменили рулевое колесо, дефлекторы обдува и блок управления «климатом», плюс появился нефиксируемый джойстик коробки. Кроме того, минивэн второй генерации будет доступен в исполнении для людей с ограниченными возможностями – у такой машины пассажирские кресла могут «выезжать» из салона. Мотор у «второго» рестайлингового GL8 такой же, как у модели третьего поколения, и этот MPV тоже укомплектован 9АКП вместо прежней 6АКП.

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Цены обновленных «простых» вэнов пока не объявлены. Дореформенный «третий» GL8 стоит от 289 900 юаней (около 3 153 000 рублей по текущему курсу), «второй» минивэн обойдется минимум в 232 900 юаней (2 533 000 рублей). Рестайлинговый GL8 Avenir стоит от 459 900 юаней (5 002 000 рублей).



Между тем по итогам прошлого года семейство GL8 заняло второе место по продажам в сегменте: в Китае реализован 148 121 автомобиль, что почти на 3% больше, чем в 2018-м. Впереди – простенький Wuling Hongguang (374 878 единицы, -21%).