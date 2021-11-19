Buick показал предвестника минивэна GL8 нового поколения: автопилот и чайный столик в салоне

Компания Buick разработала однообъёмник GL8 специально для китайского рынка: он появился в модельном ряду в 1999 году. Производство налажено на мощностях местного завода, принадлежащего СП General Motors и SAIC. Автомобиль второй генерации был представлен в 2010-ом, а спустя шесть лет на рынок вышел «третий» минивэн. В течение некоторого времени на китайском рынке присутствовали все три поколения модели, однако позже «первый» GL8 всё-таки отправили в отставку. Сейчас здесь представлены минивэны второй и третьей генераций, причём обе модели пережили рестайлинг в 2020-ом. Тем временем компания работает над очередным – четвёртым – Buick GL8.



На фото: концепт Buick GL8

Предвестником флагманского минивэна является концепт, который американская марка представила на автосалоне в Гуанчжоу. Шоу-кар создан сотрудниками технологического центра в Шанхае, в который входят специалисты и SAIC, и GM. В компании отметили, что в новом поколении намерены «вывести автомобиль на новый уровень» в сегменте роскошных MPV.



Представленный концептуальный однообъёмник выглядит довольно футуристично. При этом у него остался узнаваемый силуэт. Капот, лобовое стекло и прозрачная крыша представляют собой единое целое, в передней части в глаза бросается огромная заглушка с рисунком в виде крупных ячеек. На кромке капота по центру находится логотип бренда, а под ним – светящиеся буквы его названия. Головная оптика L-образной формы располагается по бокам на значительном отдалении от решётки.



Задние фонари визуально поддерживают форму фар, хотя их исполнение сглаженнее и больше напоминает бумеранг. На верхней части кормы есть небольшой спойлер, лаконичную багажную дверь оформили также за счёт фирменного знака и названия марки. На боковине в нижней части сразу за передним колесом можно увидеть надпись Avenir, напомним, такая приставка к названию есть у топового исполнения актуального минивэна.



Интерьер также пока, вероятно, далёк от серийного воплощения. Салон роскошного минивэна рассчитан на четверых, между рядами находится столик, поверхность которого превратили в инновационный чайный поднос. Кресло переднего пассажира способно поворачиваться на 180 градусов, что находящийся на нём пассажир оказывался лицом к тем, кто сидит сзади. На передней панели располагается широкий дисплей, ориентированный на водителя. Его диагональ составляет 30 дюймов, вероятно, он выполняет роль и виртуальной «приборки», и тачскрина информационно-развлекательной системы (кстати, мультимедиа слушается голосовых команд). Ещё один сенсорный экран имеется на руле.



В компании отметили, что концепт оснащён технологией интеллектуальной мобильности V2X, это значит, что он получил ряд функций и возможностей для осуществления для автономного управления. Система позволяет оперативно связываться с другими транспортными средствами, людьми, объектами инфраструктуры и облачным сервисом и соответственно реагировать.



О «начинке» концепта Buick GL8 в компании ничего не сказали. Отметим, актуальный минивэн третьего поколения оснащается бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра, а её отдача составляет 237 л.с. В пару к этому мотору предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач Hydra-Matic. Привод у модели только передний.

