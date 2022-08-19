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  • Прежние минивэны Buick GL8 прихорошились перед встречей с моделью нового поколения

Прежние минивэны Buick GL8 прихорошились перед встречей с моделью нового поколения

19.08.2022 87 0 1

Вэнам предыдущих генераций подправили дизайн экстерьера, кроме того, у «второго» MPV расширен список оборудования. В моторной гамме без изменений.

 

Однообъемник Buick GL8 присутствует в китайской линейке марки с 1999 года, и сегодня в Поднебесной одновременно продают модели второй и третьей генерации. К слову, семейство занимает второе место в списке самых популярных MPV: в прошлом году было реализовано 170 000 таких Бьюиков (впереди лишь простенькое семейство Wuling Hongguang). Уже готов минивэн четвертого поколения, он доберется до дилеров в ближайшее время. Но предшественники не собираются в отставку, они только что пережили очередную модернизацию. Ну а чтобы модели не путали, каждой присвоена приставка: «второй» вэн зовется GL8 Legacy, «третий» — GL8 ES, новейший MPV – это GL8 Century.

Обновленный Buick GL8 Legacy (минивэн второго поколения)
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Обновленный Buick GL8 Legacy (минивэн второго поколения)
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Обновленный Buick GL8 Legacy (минивэн второго поколения)
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Обновленный Buick GL8 Legacy (минивэн второго поколения)
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Итак, машинам переделали переднюю часть: заменили радиаторную решетку, причем ее опустили почти до нижней кромки нового же бампера (как у вэнов Toyota). Решетки отличаются узором. Кроме того, расширена палитра цветов кузова.

«Третий» Buick GL8 ES сохранил роскошную версию Avenir, ее «фишки» – матричная головная оптика «в базе» и особые 18-дюймовые колеса, такой MPV бывает не только семи- или шестиместным, но и с салоном на четверых. А список оборудования Buick GL8 Legacy пополнили подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, вдобавок у модели появился вариант, предназначенный для лиц с ограниченными физическими возможностями. Всего же у минивэнов второго и третьего поколений на двоих 20 различных исполнений.

Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
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Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
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Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
3 / 8
Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
4 / 8
Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
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Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
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Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
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Обновленный Buick GL8 ES (минивэн третьего поколения; бордовая машина — топ-версия Avenir)
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Техника прежняя. GL8 Legacy и GL8 ES оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 237 л.с. (350 Нм), которая имеет 48-вольтовый стартер-генератор. Двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом», привод исключительно передний.

Грядущий «четвертый» Buick GL8 Century в роскошной версии Avenir
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Грядущий «четвертый» Buick GL8 Century в роскошной версии Avenir
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Грядущий «четвертый» Buick GL8 Century в роскошной версии Avenir
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Грядущий «четвертый» Buick GL8 Century в роскошной версии Avenir
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Обновленный Buick GL8 Legacy стоит от 34 000 долларов, цена GL8 ES начинается с отметки где-то в 47 000 долларов, роскошный GL8 ES Avenir обойдется минимум в 68 000 долларов.

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