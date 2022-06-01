Новая эра Buick: смена эмблемы, возвращение Electra и автомобиль-сюрприз

В среду, 1 июня, состоялось мероприятие под названием Buick Brand Day-2022, а провели его в Китае, ведь это крупнейший рынок для марки: в прошлом году там реализовано свыше 828 000 автомобилей против 179 000 единиц, проданных в Штатах. Впрочем, о своей родине компания тоже не забыла, есть новости и от американского офиса. Общий посыл – марка вступает в новую для себя эру. Но обо всем по порядку.

Итак, новая эра Buick начнется с обновленной эмблемы: три щита теперь выстроены в ряд, окантовки больше нет. В Поднебесной первая модель с таким лого появится в этом году, в Америке же Бьюики перейдут на него в 2023-м.

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Другое важное заявление – в США уже к концу текущего десятилетия Buick хочет стать полностью электрическим брендом. Любопытно, что сегодня в Штатах не продают ни одной «электрички» марки, первый электромобиль там появится только в 2024-м. А вот в Поднебесной в актуальную линейку входят сразу два электрокара – универсал Velite 7 и кросс-хэтч Velite 6. К слову, Китаю тоже обещаны свежие электромобили, но «зелеными» окажутся лишь пять моделей из 12 новинок Бьюика, которые запланированы для этой страны. То есть остальные машины так или иначе будут иметь ДВС. Зато те самые 12 новинок выведут на китайский рынок к 2025 году, причем два электрокара представят тут уже в этом году. А еще заявлено, что все будущие «электрички» (как для США, так и для КНР) будут носить имя Electra (видимо, отличаться машины будут приставками). Напомним, под этим названием с 1959 по 1990 годы выпускали самую роскошную модель Buick.



Ну а теперь про новинки, представленные одновременно с объявлением о планах. Начнем с эффектного купе, которое стало сюрпризом: к остальным премьерам мы были готовы, их анонсировало китайское подразделение марки (с тизерами, как полагается), а этот автомобиль показал американский офис. Это концепт, разумеется, электрический, но зовется он вовсе не Электрой, хотя и у него имя историческое – Wildcat (в 1950-х было несколько одноименных шоу-каров, товарная модель продержалась на конвейере с 1963 по 1970 гг.).

Концепт Buick Wildcat EV 1 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 2 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 3 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 4 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 5 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 6 / 6

Купе с посадочной формулой 2+2 дебютировало без технических характеристик, ведь оно создано для демонстрации развития дизайна бренда. Особенности экстерьера – L-образные фары и задние фонари, крупные колеса, камеры вместо наружных зеркал и безрамочные двери, при открытии которых для облегчения посадки приподнимаются панели на крыше.



Концепт Buick Wildcat EV 1 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 2 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 3 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 4 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 5 / 6 Концепт Buick Wildcat EV 6 / 6

Внутри – экран до середины передней панели, еще один дисплей является продолжением центрального тоннеля, экраны есть и на дверях – на них выводится изображение с камер. Также для Buick Wildcat EV заявлены «искусственный интеллект, биометрия и ароматерапия». В частности, электроника может отслеживать сердечный ритм водителя, а в случае стресса она способна приглушить свет в салоне, активировать функцию массажа (в кресле) и «рассеять» приятный запах.



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Другая новая модель, уже из Китая, – купеобразный электрический паркетник Buick Electra-X. Это тоже еще концепт, но приближенный к производству. Кроссовер разработан в «поднебесном» техническом центре PATAC, коим владеет совместное предприятие GM-SAIC (кстати, силами этого центра был создан и «просто» Buick Electra – шоу-кар без приставки дебютировал в 2020-м). Интересно, что в облике Электры-Х не так уж и много общего с Wildcat EV (кто работал над купе – не сообщается), но интерьер в целом оформлен в том же стиле, разве что в дверях нет дисплеев.



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В основе паркетника лежит джиэмовская платформа Ultium, для Electra-X предусмотрен автопилот Super Cruise, китайские СМИ еще пишут о пневмоподвеске. И это пока все подробности. Но уже объявлено, что концепт перевоплотится в серийный электрокар в этом году (один из двух электромобилей для КНР в 2022-м, упомянутых выше).



Наконец, в Китае дебютировал товарный минивэн Buick GL8 четвертого поколения. Напомним, однообъемник с таким индексом в местной гамме марки присутствует с 1999 года, сегодня там одновременно продают модели второй и третьей генерации. «Четвертый» GL8 не станет заменой – он дополнит семейство, а чтобы его не путали с прежними вэнами, ему присвоена «фамилия» Century.

Слева направо: новый Buick GL8 Century, минивэн второго поколения и «третий» GL8 (он носит приставку ES)

Внешность сделали по мотивам прошлогоднего концепта GL8 Flagship: от шоу-кара серийная модель унаследовала узкие фары и «клыки» ходовых огней (но начинку все же заменили), а также огромную радиаторную решетку, которую опустили ниже по сравнению с предшественниками. Кроме того, именно GL8 Century стал первым товарным Бьюиком с новой эмблемой.



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По длине (5230 мм) «четвертый» MPV превзошел модель третьей генерации (5219 мм), но уступил «второму» GL8 (5238 мм). Зато колесная база нового вэна равна 3130 мм против 3088 мм у предшественников (едина для обеих моделей). GL8 Century представлен в роскошной версии с салоном на четверых (о других исполнениях пока не сообщается), а главное отличие от аналогичного богатого варианта «третьего» минивэна – GL8 Avenir – заключается в том, что у Century есть полноценная перегородка со встроенным «телевизором». О моторах расскажут позже, а в продаже вэн новой генерации появится к концу текущего года.

