Buick возродит имя Electra: его могут отдать новому «зелёному» паркетнику марки

Бренд Buick принадлежит концерну General Motors. Марка продаёт свои автомобили не только в США, но в том числе и в Китае. Так, за 2019-ый на «поднебесном» рынке было реализовано 871 506 машин, что почти на 17,6% меньше, чем годом ранее. Его нынешняя линейка включает в себя несколько седанов, минивэнов, универсал, а также различные кроссоверы. Самой востребованной моделью является Excelle: за прошлый год китайцы в общей сложности купили 279 280 шт., что на 6,6% больше, чем годом ранее.



В дальнейшем модельный ряд бренда в Китае может пополниться ещё одной новинкой. В её основу, вероятно, ляжет предвестник, который компания представила сегодня на автосалоне в Пекине. Речь идёт о концепте Buick Electra: он представляет собой скорее «приподнятый» лифтбек, чем привычный паркетник. Пока что это футуристичный шоу-кар, цель которого – показать направление развития дизайна будущих моделей марки.



В линейке Buick ещё в прошлом веке была модель с названием Electra. Так зазывался автомобиль, выпускаемый с 1959 по 1990 годы. Он был представлен в кузовах седан, купе, кабриолет и универсал. Конечно, «электрокаром» эта модель не была: своё название она получила в честь скульптора Электры Ваггонер-Биггс. На смену Электре в 1991-ом пришёл Buick Park Avenue.



Вернёмся к нынешнему концепту: у него маленькие окна и очень высокая «талия», вероятно, такое дизайнерское решение призвано сделать автомобиль зрительно более «мускулистым». А у серийной версии кроссовера, который могут создать по его мотивам, обзорность, вероятно, всё же будет лучше. Кроме того, у Buick Electra высокий дорожный просвет, большие колёсные арки, тёмный обвес по периметру кузова и колёса солидного диаметра.



1 / 2 2 / 2

Головная оптика и задние фонари шоу-кара имеют узкую L-образную форму, на месте традиционной решётки радиатора находится заглушка, а в переднем и заднем бампере имеются вставки из прозрачного пластика, сквозь которые «просвечивает» название концепта. Здесь же расположены различные датчики и камеры, которые используют электронные ассистенты автомобиля. Боковых дверей четыре, у них конструкция «крылья бабочки»: это означает, что задние двери открываются против хода движения, а также все четыре поднимаются вверх и в сторону (по диагонали).



1 / 2 2 / 2

​Интерьер концепта тоже футуристичен: предусмотрен автономный режим управления ТС: так, рулевое колесо и педали можно спрятать, чтобы они «не мешались» во время езды в беспилотном формате. Салон без центральных стоек выполнен в чёрно-белом варианте. Перед передними креслами расположен большой изогнутый тачскрин мультимедиа и интерактивной системы Smart Surface.



Информации о «начинке» электрического шоу-кара почти нет. Известно, что у автомобиля полный привод – вероятно, он оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Концепт Electra был разработан совместными усилиями китайского и американского офисов Buick. Ожидается, что он найдёт отражение в будущих продуктах, предназначенных не только для «поднебесного», но и для глобального рынка.

Летом текущего года Kolesa.ru подробнее рассказывал об «электрокроссе» Buick Velite 7, запас хода у него составляет 500 км (расчёт вели по устаревшему, но всё ещё актуальному для Китая циклу NEDC).

