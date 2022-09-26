Новинки ×
  • Новый Buick GL8: рассматриваем роскошную версию Avenir с огромным телевизором

Новый Buick GL8: рассматриваем роскошную версию Avenir с огромным телевизором

26.09.2022 131 0 0

Совместное предприятие SAIC-GM готовится вывести на китайский рынок четвёртое поколение минивэна Buick GL8, полностью рассекречен экстерьер, в деталях показана пассажирская часть салона, продажи начнутся до конца текущего года.

 

Первое поколение Buick GL8 для Китая появилось ещё в 1999 году, этот однообъёмник имел глобальные корни и был вариацией приснопамятных Opel Sintra и Pontiac Montana сотоварищи, а последующие генерации Buick GL8 проектировались уже исключительно для Поднебесной. Сейчас в продаже находятся одновременно два поколения минивэна — второе и третье, оба они в августе пережили рестайлинг, а совсем скоро к ним присоединится GL8 четвёртого поколения, к имени которого добавлена приставка Century. Анонс нового GL8 состоялся в мае, в июне были опубликованы первые фотографии, теперь же китайский СМИ распространили новую порцию снимков и кое-какие подробности.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

На фотографиях Buick GL8 Century показан в наиболее роскошной версии Avenir с двухцветной окраской кузова, большими колёсами и щедрым хромированным декором. По сути, это однообъёмный лимузин с перегородкой между водительской и пассажирской частями салона. В пассажирской части находятся два индивидуальных кресла с множеством регулировок и встроенными в спинки громкоговорителями аудиосистемы Bose, между креслами из подлокотника торчит 8-дюймовый сенсорный экран управления всеми удобствами.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

В верхней части перегородки расположен 32-дюймовый мультимедийный монитор, на котором можно крутить кино, следить за биржевыми котировками или отображать картинку с видеокамеры в передней части салона, то есть наблюдать за дорогой и водителем. Над этим большим экраном есть маленький 8-дюймовый с часами и виджетами, а ещё выше — искусственное звёздное небо из светодиодов. В нижней части перегородки находятся вещевые ниши и холодильник для еды и напитков с рабочей температурой от -6 до +10 градусов Цельсия.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

«Четвёртый» Buick GL8 будет самым крупным в гамме: габаритная длина — 5230 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1867 мм, колесная база — 3130 мм. Подробностей о технической начинке пока нет, но вряд ли она будет существенно отличаться от таковой у GL8 третьего поколения, который снабжается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (237 л.с., 350 Нм) в комплекте с 48-вольтовыми мягкогибридным довеском и 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — только передний.

﻿​Полноценная премьера Buick GL8 Century ещё впереди, вслед за версией Avenir должны появиться модификации попроще, без перегородки в салоне.

Добавим, что прошлый год стал для Buick GL8 рекордным в Китае: по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 170 011 экземпляров. Лучше в классе MPV продаётся только бюджетный Wuling Hongguang (255 922 шт. в 2021 году). Марка Wuling, напомним, также входит в состав SAIC-GM.

минивэн Китай новинки Buick Buick GL8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Владимир Шмаков, Chery: в ценообразовании важна не только разница курсов валют По итогам прошлого года марка Chery оказалась в лидерах по продажам среди китайских брендов. В этом году в Chery намерены повторить успех, а суббренд Exeed продолжает набирать обороты. Но це... 284 1 0 25.09.2022
Статьи / Практика Снижаем октан: действительно ли можно ли ездить на 95-м бензине вместо 98-го В Сети можно найти немало случаев, когда «серьёзный технический эксперт» утверждает, что нет ничего страшного в том, чтобы в целях экономии ездить на бензине, октановое число которого чуть н... 3717 0 1 23.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Как оформить ДТП по европротоколу через Госуслуги Мы уже рассказывали о том, как оформить ДТП по европротоколу, а также о том, что с 2019 года стало возможным оформить европротокол даже при наличии разногласий о причинах и виновнике у уча... 372 0 1 21.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 18443 13 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 11362 6 95 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10336 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings