Новый Buick GL8: рассматриваем роскошную версию Avenir с огромным телевизором

Первое поколение Buick GL8 для Китая появилось ещё в 1999 году, этот однообъёмник имел глобальные корни и был вариацией приснопамятных Opel Sintra и Pontiac Montana сотоварищи, а последующие генерации Buick GL8 проектировались уже исключительно для Поднебесной. Сейчас в продаже находятся одновременно два поколения минивэна — второе и третье, оба они в августе пережили рестайлинг, а совсем скоро к ним присоединится GL8 четвёртого поколения, к имени которого добавлена приставка Century. Анонс нового GL8 состоялся в мае, в июне были опубликованы первые фотографии, теперь же китайский СМИ распространили новую порцию снимков и кое-какие подробности.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

На фотографиях Buick GL8 Century показан в наиболее роскошной версии Avenir с двухцветной окраской кузова, большими колёсами и щедрым хромированным декором. По сути, это однообъёмный лимузин с перегородкой между водительской и пассажирской частями салона. В пассажирской части находятся два индивидуальных кресла с множеством регулировок и встроенными в спинки громкоговорителями аудиосистемы Bose, между креслами из подлокотника торчит 8-дюймовый сенсорный экран управления всеми удобствами.



1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

В верхней части перегородки расположен 32-дюймовый мультимедийный монитор, на котором можно крутить кино, следить за биржевыми котировками или отображать картинку с видеокамеры в передней части салона, то есть наблюдать за дорогой и водителем. Над этим большим экраном есть маленький 8-дюймовый с часами и виджетами, а ещё выше — искусственное звёздное небо из светодиодов. В нижней части перегородки находятся вещевые ниши и холодильник для еды и напитков с рабочей температурой от -6 до +10 градусов Цельсия.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

«Четвёртый» Buick GL8 будет самым крупным в гамме: габаритная длина — 5230 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1867 мм, колесная база — 3130 мм. Подробностей о технической начинке пока нет, но вряд ли она будет существенно отличаться от таковой у GL8 третьего поколения, который снабжается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (237 л.с., 350 Нм) в комплекте с 48-вольтовыми мягкогибридным довеском и 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — только передний.



﻿​Полноценная премьера Buick GL8 Century ещё впереди, вслед за версией Avenir должны появиться модификации попроще, без перегородки в салоне.

Добавим, что прошлый год стал для Buick GL8 рекордным в Китае: по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 170 011 экземпляров. Лучше в классе MPV продаётся только бюджетный Wuling Hongguang (255 922 шт. в 2021 году). Марка Wuling, напомним, также входит в состав SAIC-GM.