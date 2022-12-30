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Представлен большой лифтбек от люксового суббренда FAW, который вот-вот появится в России

30.12.2022 83 0 0

Новую «пятидверку» Hongqi H6 рассекретили в рамках автосалона в Гуанчжоу (Китай), который открыл свои двери под конец 2022 года.

Люксовый бренд Hongqi («хунцы», в переводе «красное знамя») принадлежит китайскому концерну FAW (First Automotive Works). Сегодня марка официально представила свой новый большой лифтбек H6, хотя его внешность уже не является секретом: так, в середине октября фотографии экстерьера были опубликованы в базе минпрома КНР, а в ноябре в сети оказались шпионские снимки новинки.

На фото: Hongqi H6

Внешность Hongqi H6 выполнена в актуальном фирменном стиле премиум-марки. Лифтбек получил двухъярусную головную оптику и огромную радиаторную решётку с вертикальными ламелями и рисунков в виде крупной сетки. «Пятидверка» отличается от соседей по модельному ряду за счёт 18- и 19-дюймовых колёсных дисков необычного дизайна, а также пару горизонтально вытянутых патрубков выпускной системы, расположенных по центру нижней части заднего бампера.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, судя по габаритам, ближайшим родственником нового лифтбека является седан Hongqi H5 второго поколения, который дебютировал минувшей весной. Так, длина H6 составляет 4990 мм (лишь на 2 мм больше, чем у «младшей» модели), ширина – 1880 мм (на 5 мм больше), а высота – 1455 мм (на 15 мм меньше). Расстояние между осями у этих моделей одинаковое – 2920 мм.

Оформление и оснащение салона Hongqi H6 практически полностью повторяет актуальный седан H5. Так, новому лифтбеку достались аналогичная передняя панель с горизонтально вытянутыми дефлекторами вентиляции по центру и такая же информационно-развлекательная система с большим вертикальным планшетом: он занял собой всю центральную консоль. Также в салоне можно увидеть усечённый руль и красную подсветку.

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Под капотом у Hongqi H6 находится бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка», которая представлена в двух вариантах отдачи – 224 и 252 л.с. В пару предложат восьмиступенчатый «автомат». Отметим, менее мощный турбомотор есть и в гамме Hongqi H5, а форсированная версия положена только лифтбеку. Кстати, у «пятёрки» есть ещё 1,5-литровый 169-сильный турбомотор, кроме того, имеется гибридная версия, в основе установки которой лежит этот бензиновый мотор объёмом 1,5 литра.

На фото: салон Hongqi H6
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На фото: салон Hongqi H6
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На фото: салон Hongqi H6
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Ранее автомобили люксового бренда Hongqi поступали в РФ по схеме параллельного импорта, однако на прошлой неделе стало известно о том, что FAW планирует вывести на российский рынок роскошный седан Hongqi H9. На родине марки «четырёхдверка» дебютировала ещё два года назад. Для РФ её сертифицировали с одним мотором – бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой», отдача которой равна 245 л.с.

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Ещё в начале текущей недели стало известно о том, что Одобрение типа транспортного средства в РФ получил пятиместный премиальный паркетник Hongqi HS5. Модель предложат с безальтернативным бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,0 литра мощностью 218 л.с. Автомобили планируется поставлять напрямую из Китая, продажи начнутся в следующем году.

Китай авторынок выставки новинки лифтбек FAW Hongqi

 

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