Новинки ×
  • В Россию едет роскошный седан Hongqi H9 от FAW, и это не параллельный импорт

В Россию едет роскошный седан Hongqi H9 от FAW, и это не параллельный импорт

22.12.2022 111 0 0

Большая «четырехдверка» уже сертифицирована в РФ, то есть китайский концерн, видимо, все-таки принял решение официально вывести свой люксовый суббренд на наш рынок.

Вообще, в Россию уже поставляют автомобили лакшери-марки Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), коей владеет китайская компания FAW, но то речь про параллельный импорт. Летом появилась информация о том, что бренд выведут на наш рынок официально. Судя по всему, данные оказались верны: в базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на флагманский седан Hongqi H9. Заявителем указано ООО «ФАВ Восточная Европа», которое также отвечает за продажи паркетников FAW Bestune T77 и Besturn X40. Сертификат действует с 22 декабря 2022 года по 21 декабря 2025-го. Согласно документу, к нам машины будут поставлять напрямую из Китая.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, на родине седан Hongqi H9 дебютировал два года назад. «Четырехдверка» построена на заднеприводной платформе с продольным расположением мотора (собственная разработка концерна FAW). Несмотря на внешность в стиле Rolls-Royce и Aurus, по своим габаритам «четырехдверка» ближе к актуальному Mercedes-Benz S-Class: длина «китайца» равна 5137 мм, ширина – 1904 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 3060 мм. Для сравнения, длина российского седана Aurus Senat составляет 5630 мм, расстояние между осями – 3300 мм. 

1 / 2
2 / 2

В РФ Hongqi H9 сертифицирован с одним двигателем – это бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая выдает 245 л.с. и 380 Нм. Мотор «питается» АИ-95 и комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае этот движок также имеет гибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора (отдача версии для КНР – 252 л.с., крутящий момент тот же). А еще на домашнем рынке можно выбрать седан с бензиновым турбомотором V6 3.0 (283 л.с.). Модель бывает только с задним приводом.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На российском рынке планируют продавать исключительно пятиместный H9, хотя в Китае у модели вдобавок имеется топовая версия с двумя раздельными задними креслами. На родине марки для седана предусмотрены панорамная крыша, кресла с функцией массажа, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль – наш вариант, скорее всего, будет оснащен так же.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Местное подразделение FAW появление марки Hongqi пока не анонсировало. Не исключено, что это произойдет до конца текущего года, ну а в продажу роскошный седан H9, вероятно, поступит в 2023-м.

седан Россия Китай авторынок новинки Hongqi FAW

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
22.12.2022 15:03
altersin

ото всех понемногу надёргали, но получилось неплохо.

Новые статьи

Статьи / Путешествия От Волгограда до Перми: более 10 000 км по маршруту «от скважины до потребителя» пройдены Можно ли проехать на арендованном китайском автомобиле 10 тысяч без поломок? Как связаны арбузный кофе и моторное масло? Где родился русский медведь? Обо всём этом – в шестой части отчёта о... 85 0 0 22.12.2022
Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: поиск правильного мотора с коробкой и штатной подвески В первой части материала о Focus третьего поколения (ссылка) мы выяснили, что новая продвинутая платформа, приятный дизайн и качественная отделка сочетаются с плохо обработанным днищем и хр... 1050 2 0 21.12.2022
Статьи / Конкурс Автомобиль мечты: что изменилось за 20 лет Всё в этой жизни течёт, всё изменяется. Вкусы автомобилистов – не исключение. Совсем недавно мы собрали автомобиль мечты большинства наших читателей. Им оказался кроссовер, к тому же бензино... 5219 18 0 20.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19528 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15406 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12820 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings