В Россию едет роскошный седан Hongqi H9 от FAW, и это не параллельный импорт

Большая «четырехдверка» уже сертифицирована в РФ, то есть китайский концерн, видимо, все-таки принял решение официально вывести свой люксовый суббренд на наш рынок.

Вообще, в Россию уже поставляют автомобили лакшери-марки Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), коей владеет китайская компания FAW, но то речь про параллельный импорт. Летом появилась информация о том, что бренд выведут на наш рынок официально. Судя по всему, данные оказались верны: в базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на флагманский седан Hongqi H9. Заявителем указано ООО «ФАВ Восточная Европа», которое также отвечает за продажи паркетников FAW Bestune T77 и Besturn X40. Сертификат действует с 22 декабря 2022 года по 21 декабря 2025-го. Согласно документу, к нам машины будут поставлять напрямую из Китая.

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Напомним, на родине седан Hongqi H9 дебютировал два года назад. «Четырехдверка» построена на заднеприводной платформе с продольным расположением мотора (собственная разработка концерна FAW). Несмотря на внешность в стиле Rolls-Royce и Aurus, по своим габаритам «четырехдверка» ближе к актуальному Mercedes-Benz S-Class: длина «китайца» равна 5137 мм, ширина – 1904 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 3060 мм. Для сравнения, длина российского седана Aurus Senat составляет 5630 мм, расстояние между осями – 3300 мм.

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В РФ Hongqi H9 сертифицирован с одним двигателем – это бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая выдает 245 л.с. и 380 Нм. Мотор «питается» АИ-95 и комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае этот движок также имеет гибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора (отдача версии для КНР – 252 л.с., крутящий момент тот же). А еще на домашнем рынке можно выбрать седан с бензиновым турбомотором V6 3.0 (283 л.с.). Модель бывает только с задним приводом.



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На российском рынке планируют продавать исключительно пятиместный H9, хотя в Китае у модели вдобавок имеется топовая версия с двумя раздельными задними креслами. На родине марки для седана предусмотрены панорамная крыша, кресла с функцией массажа, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль – наш вариант, скорее всего, будет оснащен так же.



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Местное подразделение FAW появление марки Hongqi пока не анонсировало. Не исключено, что это произойдет до конца текущего года, ну а в продажу роскошный седан H9, вероятно, поступит в 2023-м.

