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Neta, Skywell, Weltmeister: самые редкие китайские электромобили, которые уже купили в России

26.08.2022 280 0 0

Электромобили в Китае – уже давно не редкость, в отличие от России, а от россыпи имен и новинок на любом китайском автосалоне разбегаются глаза. Впрочем, даже у нас есть не только те, кто не может смириться с мыслью о покупке «местной» и популярной китайской машины, но и те, кто идет ва-банк и покупает новейшие творения автопрома Китая. В этом году на учет встало много эксклюзивных моделей – предлагаем вам посмотреть на все сразу.

 
Hongqi E-HS9

Hongqi E-HS9 – воплощение самого крутого автомобиля для китайского покупателя. Это флагманский внедорожник от бренда Hongqi, производящего автомобили для правящей верхушки Китая, а к его дизайну причастен бывший дизайнер Rolls-Royce. Он имеет 5,2 метра в длину, а в мощной версии располагает двумя электромоторами общей мощностью 544 л.с. и разгоняется до сотни менее чем за 5 секунд. В числе опций – двухцветная окраска кузова, 6 экранов в салоне, раздельные роскошные кресла на втором ряду и пневмоподвеска. Пробег на одной зарядке – до 650 километров. Единственная проблема – это его цена: в России E-HS9 называют «китайским Rolls-Royce Cullinan» и продают за 8-14 миллионов рублей. Впрочем, даже это не помешало поставить на учет 4 таких автомобиля в первом полугодии 2022 года.

Hongqi E-HS9 2020–н.в.
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Hongqi E-HS9 2020–н.в.
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Hongqi E-HS9 2020–н.в.
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Hongqi E-HS9 2020–н.в.
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Hongqi E-HS9 2020–н.в.
Hongqi E-HS9 2020–н.в.
Skywell ET5

Skywell – очень молодой китайский бренд, появившийся лишь пару лет назад. Неудивительно, что у нас не слышали даже о нем, не говоря уже о конкретных моделях. Тем не менее в России в этом году зарегистрировали 4 кроссовера Skywell ET5. Это первая и пока единственная серийная модель марки – среднеразмерный кроссовер со «среднеразмерными» характеристиками. Мотор здесь один, на передней оси, и выдает 204 л.с., зато заявленный запас хода по устаревшей методике NEDC – 520 километров. То есть, в реальности вполне можно проехать 350-400. Любопытно, что Skywell ET5 продается в Европе – например, в Германии. А в России за машину просят около 4 миллионов рублей.

Skywell
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Skywell
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Skywell
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Skywell
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Skywell
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Skywell
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Weltmeister EX5

А вот Weltmeister EX5 – уже далеко не новинка: кроссовер дебютировал еще в 2018 году, и мы ездили на нем в Китае сразу после премьеры. Неудивительно, что эти машины в гомеопатических дозах попадают и в Россию: например, в этом году на учет поставили 2 штуки. Название бренда переводится как «чемпион мира», но характеристики не чемпионские: передний привод и электромотор на 217 «лошадок» обеспечивают разгон до сотни за 8 с небольшим секунд. Впрочем, и цена не рекордная: новую машину можно купить за 3-4 миллиона рублей.

Weltmeister EX5 2018–н.в.
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Weltmeister EX5 2018–н.в.
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Weltmeister EX5 2018–н.в.
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Weltmeister EX5 2018–н.в.
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Weltmeister EX5 2018–н.в.
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Weltmeister EX5 2018–н.в.
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Neta U Pro

Марка Hozon Auto по возрасту недалеко ушла от Skywell: она появилась в 2018 году. Начала она, само собой, с козырей – то есть с кроссоверов. Самый современный называется Neta U Pro и предлагает один электромотор мощностью 200 л.с. на передней оси, пробег до 610 километров на одном заряде по все той же «нереальной» методике NEDC и салон с массой экранов. Интересное решение в интерьере – «прозрачные» боковые стойки лобового стекла: в них встроены экраны, транслирующие картинку внешней обстановки. А еще Neta U Pro – не очень дорогая «электричка»: купить ее в России можно за 2,5-3 миллиона рублей. И одна такая уже встала на учет в этом году. Интересно, каково это: ездить на единственном автомобиле в стране.

NETA U PRO 2018-–н.в.
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NETA U PRO 2018-–н.в.
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NETA U PRO 2018-–н.в.
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NETA U PRO 2018-–н.в.
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NETA U PRO 2018-–н.в.
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NETA U PRO 2018-–н.в.
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BYD Song

У нас марку BYD помнят по седанам F3, которые выглядели как мутная ксерокопия Toyota Corolla и отчасти ей и являлись. Однако с тех пор все изменилось: BYD – крупный производитель автомобилей, автобусов и скоростных поездов, а также собственных батарей, способный конкурировать с Tesla. Более того, в 2022 году марка полностью отказалась от выпуска чисто бензиновых автомобилей, полностью перейдя на электромобили и подзаряжаемые гибриды с ДВС. Наглядный пример – кроссовер Song, который существует в версии PHEV и EV. Электрическая версия имеет передний привод, мотор на 218 л.с. и «теоретический» пробег на одной зарядке в 500 километров. В первом полугодии в России купили и зарегистрировали 4 таких машины, а стоят они 3-3,5 миллиона рублей.

BYD Song 2015–н.в.
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BYD Song 2015–н.в.
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BYD Song 2015–н.в.
3 / 4
BYD Song 2015–н.в.
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BYD Tang

Идем по возрастанию эксклюзивности: если Song нашел в этом году 4 покупателей, то более крупный кроссовер Tang – 3. Второе поколение модели появилось в 2018 году и может похвастаться заявленным пробегом до 530 километров на одной зарядке, причем по более актуальному циклу WLTP. Два электромотора имеют суммарную мощность более 500 л.с., а разгон до сотни занимает около 4,5 секунд. Правда, и заплатить за все это нужно прилично, около 5 миллионов рублей.

BYD TANG
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BYD TANG
2 / 7
BYD TANG
3 / 7
BYD TANG
4 / 7
BYD TANG
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BYD TANG
6 / 7
BYD TANG
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BYD Yuan

Ну а самой редкой моделью BYD в первом полугодии стал компактный кроссовер Yuan: таких на учет поставили 2 штуки. Здесь характеристики не такие впечатляющие: передний привод и мотор на 200 л.с., зато заявленный пробег на одной зарядке все равно составляет 400-500 километров. Правда, внешность в стиле Ford EcoSport, особенно сзади, кажется вторичной. Но Yuan и стоит вдвое дешевле, чем Tang: новым его можно купить примерно за 2,5 миллиона рублей.

BYD Yuan 2016–н.в.
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BYD Yuan 2016–н.в.
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BYD Yuan 2016–н.в.
3 / 3
BYD – другие модели

Помимо перечисленной выше троицы в первом полугодии на учет в России встал еще 21 электромобиль от BYD, но без уточнения модели. Как мы уже знаем, выбор «электричек» у бренда широкий, так что вот лишь несколько вариантов того, какие модели могут скрываться за словом «другие»: Qin EV, Dolphin, Destroyer 05, Han…

BYD Qin EV 2019–н.в.
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BYD Qin EV 2019–н.в.
2 / 3
BYD Qin EV 2019–н.в.
3 / 3
BYD Dolphin 2021–н.в.
1 / 5
BYD Dolphin 2021–н.в.
2 / 5
BYD Dolphin 2021–н.в.
3 / 5
BYD Dolphin 2021–н.в.
4 / 5
BYD Dolphin 2021–н.в.
5 / 5
BYD Destroyer 05 2021–н.в.
1 / 5
BYD Destroyer 05 2021–н.в.
2 / 5
BYD Destroyer 05 2021–н.в.
3 / 5
BYD Destroyer 05 2021–н.в.
4 / 5
BYD Destroyer 05 2021–н.в.
5 / 5
BYD Han EV 2020–22
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BYD Han EV 2020–22
2 / 6
BYD Han EV 2020–22
3 / 6
BYD Han EV 2020–22
4 / 6
BYD Han EV 2020–22
5 / 6
BYD Han EV 2020–22
6 / 6
Chery EQ5

На десерт – эксклюзивная для России машина от хорошо известной нам марки Chery. Российский офис методично выстраивает у нас продажи обычных машин, а вот в Китае с 2020 года продается первый автомобиль Chery, изначально созданный электрическим и не имеющий бензинового аналога: кроссовер eQ5. В отличие от большинства таких одномоторных кроссоверов, привод здесь не передний, а задний, хотя технически возможно и появление полноприводной версии. Мотор на задней оси имеет мощность в 180 л.с., а запас хода – 500 километров, но по «нереальной» методике. Из интересных особенностей можно отметить заявленную алюминиевую структуру кузова. Стоит eQ5 примерно 3-3,5 миллиона рублей, и в первом полугодии нашлось три человека, не согласных с «ограниченностью» местного модельного ряда Chery.

Chery eQ5 2020–н.в.
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Chery eQ5 2020–н.в.
2 / 6
Chery eQ5 2020–н.в.
3 / 6
Chery eQ5 2020–н.в.
4 / 6
Chery eQ5 2020–н.в.
5 / 6
Chery eQ5 2020–н.в.
6 / 6
Что еще можно купить?

Список эксклюзивных китайских электромобилей, вставших на российский учет, может значительно расшириться до конца года. Ведь на самом деле в продаже можно найти гораздо больше экзотических моделей. Вот только начало списка: HiPhi X, Voyah Dreamer, Voyah Free, Hongqi E-QM5, X-Peng P7, NIO ES6… Так что, возможно, через полгода мы повторим эксперимент, чтобы узнать, какие еще модели добрались до нашей страны.

HiPhi X 2020–н.в.

Voyah Dreamer 2021–н.в.

Voyah Free 2021–н.в.

Hongqi E-QM5 2021–н.в.

Xpeng P7 2019–н.в.

NIO ES6 2019–н.в.
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