Новый бизнес-седан FAW выходит на рынок: размером с BMW 5 Series, дешевле Toyota Camry

Представлена «четырехдверка» Hongqi H5 нового поколения. Модель радикально преобразилась как снаружи, так и внутри. Новинка предложена с двумя турбомоторами на выбор, вдобавок можно выбрать гибридную версию.

Облик седана H5 второй генерации премиум-бренд Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), коим владеет китайский концерн FAW, раскрыл еще в марте. Теперь же провели полноценную презентацию, фотографии «живой» машины опубликовало издание Autohome. Одновременно в Поднебесной начали принимать предварительные заказы. Но обо всем по порядку.

Напомним, Hongqi H5 в строю с 2017 года, «четырехдверка» первого поколения построена на базе нынешней Mazda 6 (Мазда – давний партнер FAW, у компаний было совместное предприятие). Однако в основе «второго» седана, по данным местных СМИ, лежит уже собственная переднеприводная платформа китайского концерна. Длина новой «пятерки» равна 4988 мм, что на 43 мм больше, чем у предшественника, ширина выросла на 30 мм до 1875 мм, колесная база увеличена на 45 мм до 2920 мм. И лишь высота осталась прежней – 1470 мм. Таким образом, по своим габаритам Hongqi H5 теперь ближе, например, к BMW 5 Series, нежели к той же «шестерке» Мазды.

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Внешность сделали в стиле старших моделей марки – флагманского седана H9, кроссовера E-HS9 и внедорожника LS7. Особенности актуального корпоративного дизайна Hongqi – двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни) и радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. «Пятерке» также достались диодные «клыки», а задние фонари объединены светящейся плашкой.



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В салоне нового H5 установили вертикальный тачскрин мультимедиа-системы, который занимает всю центральную консоль. Сама мультимедиа – с функцией обновления «по воздуху». Еще для нового седана заявлены виртуальная «приборка», панорамный люк в крыше, девять подушек безопасности, кресла с массажером, автопарковщик, камеры кругового обзора, система автоторможения и адаптивный круиз-контроль.



Базовым мотором осталась бензиновая «турбочетверка» 1.5 с заводским индексом CA4GB15TD, она все так же выдает 169 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Однако при этом новый Hongqi H5 с таким двигателем еще может быть в виде гибрида HEV. А вместо мотора CA4GC18TD 1.8T (197 л.с.) и шестиступенчатого «автомата», коими оснащается прежний седан, модели второго поколения положены 224-сильный двухлитровый турбодвижок CA4GC20TD и 8АКП.



На данный момент озвучена цена только начальной комплектации нового Hongqi H5, да и та предварительная – около 26 000 долларов. Впрочем, в случае с китайскими компаниями «предварительная» обычно означает, что цена реальная окажется ниже. Старт «живых» продаж намечен на июнь-июль.

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«Пятерку» BMW (от 64 000 долларов) конкурентом нового H5 местные СМИ не считают, несмотря на сопоставимые размеры и премиальный статус бренда Hongqi. Среди соперников называют Toyota Camry и Volkswagen Passat. И они дороже – каждый седан стоит примерно от 27 000 долларов. При этом предыдущий Hongqi H5 пока остается в продаже, за такую «четырехдверку» просят где-то 22 000 – 29 000 долларов.



В России марка Hongqi сегодня не представлена. Между тем ранее сообщалось о том, что Минпромторг обсуждает с китайскими производителями роскошных автомобилей возможность замещения покинувшего наш рынок «люкса» (европейского, японского и американского). Конкретные компании из Поднебесной не назывались, впрочем, Hongqi видится самым перспективным брендом.