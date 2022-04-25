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  • Представлен дорогой внедорожник FAW: китайская альтернатива ушедшему из РФ Escalade

Представлен дорогой внедорожник FAW: китайская альтернатива ушедшему из РФ Escalade

25.04.2022 364 0 0

На домашнем рынке флагманский вездеход предложен с бензиновым турбомотором V8, модель доступна в шести- или четырехместном исполнении.

 

Закрытый показ нового внедорожника Hongqi LS7 провели еще осенью прошлого года, а полторы недели назад была опубликована дополнительная порция фирменных картинок. Теперь же в Китае состоялась презентация для местных СМИ, на этот раз почти со всеми характеристиками. Напомним, L-серия – самая престижная в гамме премиум-бренда Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), коим владеет государственный концерн FAW. «Эльками» пользуется руководство Китая, однако LS7 предназначен, в том числе, и для свободной продажи.

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У внедорожника рамная конструкция. Спереди – независимая двухрычажка, сзади – неразрезной мост. Длина Hongqi LS7 равна 5695 мм, ширина – 2095 мм, высота – 1985 мм, колесная база – 3309 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» сопоставим с растянутым Cadillac Escalade ESV. Объем топливного бака LS7 – 120 литров, а снаряженная масса машины составляет 3100 мм. Вездеход также имеет 22-дюймовые колеса и пневматическую подвеску, но показатель дорожного просвета на данный момент указан только один – 246 мм.

Внешность сделали в актуальном фирменном стиле Hongqi, его главные «фишки» — радиаторная решетка а ля Rolls-Royce и двухэтажная головная оптика. Ну и еще у внедорожника обильный хромированный декор. За доплату предусмотрена двухцветная окраска кузова.

Внутри – довольно лаконичная передняя панель, причем популярное ныне табло флагману не досталось: у LS7 два отдельных дисплея – «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы. В центральные дефлекторы обдува встроены шайбы с экранчиками – кругляши отвечают за настройки «климата». В отделке использовано дерево, кресла обиты перфорированной кожей, есть круглые аналоговые часы. «Подсолнух» на руле в стиле ретро – отличительный знак L-серии («подсолнухи» есть и на колесах).

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Hongqi LS7 предложен с шести- или четырехместным салоном. Во втором случае задние кресла разделяет массивная «тумба» с расположенным на ней пультом управления основными опциями, сами сиденья – с выдвижными подножками для ног и функцией массажа. Подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов входят в стандартное оснащение. Кроме того, «в базе» есть четырехзонный климат-контроль, автопарковщик и камеры кругового обзора. VIP-пассажирам версии с салоном на четверых еще положены отдельные планшеты.

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Внедорожник оснащен бензиновым двигателем V8 4.0 с турбонаддувом, мотор выдает 360 л.с. и 500 Нм и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» от ZF. Полный привод – с муфтой подключения передней оси. Заявленное время разгона с места до «сотни» — 9,1 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч. Средний расход топлива – 16,4 л/100 км по циклу WLTC. Позже LS7 получит гибридную версию, но о ней подробностей пока нет.

В Китае уже открыт прием заказов на новый внедорожник, однако цены объявят только в мае.

На российском рынке марка Hongqi сегодня не представлена. Между тем ранее сообщалось о том, что Минпромторг обсуждает с китайскими производителями роскошных автомобилей возможность замещения покинувшего наш рынок «люкса» (европейского, японского и американского). Конкретные компании из Поднебесной не назывались, впрочем, Hongqi видится самым перспективным брендом. То есть если FAW все же примет решение вывести Hongqi на рынок РФ, то у внедорожника LS7 действительно появится шанс стать альтернативой тому же Cadillac Escalade (к слову, на прошлой неделе стало известно, что в случае с концерном General Motors речь теперь действительно идет об уходе, а не о «приостановке» деятельности).

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