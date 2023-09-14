Mansory Gronos 4x4 на базе «портального» Мерседеса G-класса: только не надо грязи!

Тюнинг-ателье Mansory из баварского городка Бранд представило доработанный вариант внедорожника Mercedes-AMG G 63 4×4² второго поколения: отдача мотора V8 здесь увеличена со стоковых 585 л.с. и 850 Нм до 850 л.с. и 1000 Нм, а дизайн экстерьера и интерьера переделан в лучших традициях Mansory.

Mansory продолжает дышать в спину компании Brabus, последовательно представляя свои лучшие новинки вдогонку тем, что ранее представили коллеги из Ботропа: так было, например, с вариациями на тему Porsche 911 Turbo S и так случилось с Mercedes-AMG G 63 4×4² — Brabus доработал эту редкую версию «гелика» с колёсными редукторами в феврале, а Mansory показала свой ответ на этой неделе, он получил имя Gronos 4x4.

Дизайн у Mansory более экспрессивный, чем у Brabus, находящийся на грани и за гранью китча, но именно эта особенность нравится клиентам Mansory, а вот по части инженерного тюнинга обе немецкие компании находятся примерно на одном уровне. Если Brabus повышает мощность 4,0-литрового битурбомотора V8 на «портальном» внедорожнике максимум до 800 л.с., то Mansory предлагает на 50 «лошадок» больше, но при этом время разгона до 100 км/ч остаётся на стоковом уровне — 4,5 с. 800-сильный Brabus набирает первую «сотню» за 4,1 с. Увы, подробности программы повышения мощности Mansory не разглашает. Максимальная скорость Gronos 4x4 ограничена на отметке 210 км/ч.



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Внешний углепластиковый обвес, частично окрашенный на демо-образце в цвет кузова, — это сборная солянка от других «геликов» линейки Gronos. Так, многие элементы мы уже видели на трёхдверном Mansory Gronos Coupe EVO C, в том числе щелястый капот, клыкастый передний бампер и развитое антикыло над багажной дверью, но есть и пара уникальных деталей — это защитная поперечина под задним бампером и новая форма «люстры» на крыше с четырьмя круглыми фарами и продольными «плавниками» в стиле машин Бэтмена.



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Лишний раз подчеркнём любовь Mansory к мелким деталями: из карбона у Gronos 4x4 выполнены подложки повортников по бокам от капота, корпуса зеркал и рамки сдвоенных выхлопных патрубков, на все дверные ручки нанесены логотипы Mansory. Фирменная эмблема на передке оснащена светодиодной подсветкой, под порогами установлены выдвижные подножки.



Колёса у Mansory традиционно собственного производства, в данном случае это старомодные на вид кованые диски FD.15 с массивными сердцевинами, они обуты во вседорожные шины Pirelli Scorpion ATR размерности 325/55 R 22.

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Салон на демо-образце обшит нежнейшей белой стёганой кожей, причём ей покрыты даже основания кресел, пороги и коврики, так что сложно представить, что кто-то сунется на этом красавце в настоящее бездорожье — безнадёжно запачкать такую обивочку можно в два счёта. По желанию заказчика Mansory, разумеется, готова предложить более практичный декор. Из интересных особенностей отметим перенесённую на потолок кнопку запуска двигателя, декоративные светодиодные панели в дверных картах и два шикарных кресла во втором ряду, разделённых высоким центральным тоннелем с подстаканниками и вещевыми нишами.



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Mansory выпустит всего 10 экземпляров Gronos 4x4, цена не разглашается, но и так ясно, что она огромная — возможно, семизначная.

