Brabus доработал таинственный Mercedes-AMG G 63 4×4² второго поколения

В каталоге знаменитого германского тюнинг-ателье Brabus всплыл «портальный» внедорожник Mercedes-AMG G 63 4×4², стоковая версия которого поступила в продажу в прошлом году на избранных рынках без предварительной публичной презентации. Brabus, как водится, предлагает комплексный апгрейд, в том числе увеличение мощности бензинового битурбомотора V8 вплоть до 800 л.с.

В 2018 году Mercedes-Benz G-класса пережил глубокую модернизацию, тянующую на смену поколений: передняя подвеска стала независимой, перекроены рама и кузов, полностью обновился салон. Заводской индекс внедорожника после этого не изменился — W463, а вот тюнеры для удобства обозначают обновлённую машину в своих каталогах как W463A. До модернизации 2018 года в гамме «гелика» были три версии с так называемыми портальными мостами (с колёсными редукторами, позволяющими значительно увеличить дорожный просвет): в 2013 году вышел трёхосный пикап Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 (5,5 л V8, 544 л.с.), в 2015-м — Mercedes-Benz G 500 4x42 (4,0 л V8, 422 л.с.), в 2017-м — Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (6,0 л V12, 630 л.с.).

В поколении W463A первая официальная версия «гелика» на портальных мостах дебютировала летом прошлого года, но премьера прошла в закрытом режиме — ни на одном медийном или потребительском сайте Mercedes-Benz сведений об этой машине, получившей имя Mercedes-AMG G 63 4×4², вы не найдёте, а упоминания о ней в СМИ очень скудные.



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Известно, что осенью прошлого года Mercedes-AMG G 63 4×4² поступил в продажу в США через избранных дилеров, а в декабре эксклюзивная модель всплыла на сайте местного Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA) в связи с отзывной кампанией по причине дефекта заднего моста (риска утечки масла из корпуса дифференциала): из документов регулятора стало ясно, что к тому моменту в США были проданы 278 «портальных» внедорожников второго поколения.



Вчера новый Mercedes-AMG G 63 4×4² появился в гамме германского тюнинг-ателье Brabus: доработки для него предлагаются в виде конструктора, детали из которого клиент волен выбрать по собственному вкусу и кошельку. Главное — это, конечно же, двигатель: в стоке 4,0-литровый V8 с заводским индексом М177 на Mercedes-AMG G 63 4×4² выдаёт 585 л.с. и 850 Нм, а Brabus предлагает форсировку до 700 л.с. и 950 Нм либо до 800 л.с. и 1000 Нм. В первом случае разгон до 100 км/ч сокращается с 4,5 до 4,3 с, во втором — до 4,1 с. Максимальную скорость по желанию можно увеличить с 209 до 240 км/ч. В комплекте с модифицированным мотором идёт новая, грозно рычащая система выхлопа с активным перепускным клапаном.



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Внешний апгрейд подразумевает установку углепластикового обвеса Brabus Widestar с новой радиаторной решёткой, горбом воздухозаборника на капоте и новыми бамперами. Для переднего бампера можно заказать встроенный кенгурятник и лебёдку. Для крыши предлагаются новая светодиодная «люстра» с круглыми фонарями и экспедиционный багажник с ведущей к нему лестницей на корме. Также за доплату можно заказать развитый спойлер на корме, углепластиковые дверные ручки и корпуса зеркал. Колёса — 22-дюймовые кованые Brabus Monoblock HD.



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Вариантов кастомизации салона Brabus, как обычно, предлагает очень много: масса декоративных накладок из улепластика и алюминия, несколько вариантов подсвечиваемых порогов, коврики из шерсти или стёганой кожи, новая графика приборов, новая обивка из наппы/алькантары, дополнительные приборы на потолке, два раздельных кресла во втором ряду в тумбой-органайзером между ними и многое другое.



Конкретная цена Mercedes-AMG G 63 4×4² от Brabus зависит о выбранного набора опций, но ясно, что стоит ожидать, как минимум, удвоения стоковой цены, которая в США начинается с отметки 350 000 долларов.

Добавим, что в линейке Brabus есть «портальный» пикап 900 XLP с двухрядной кабиной на базе Mercedes-AMG G 63, а в будущем, по слухам, похожий грузовичок предложит и сама компания Mercedes-Benz в рамках эксклюзивной линейки Mythos. В следующем году на рынок выйдет заводской электрический «гелик» — Mercedes-Benz EQG.

