Новый «портальный» Mercedes-AMG G 63 4x4²: клиренс 351 мм и 585 л.с. под капотом

Компания Mercedes-Benz опубликовала первые фотографии и информацию о новой топ-версии «гелика» с колёсными редукторами — Mercedes-AMG G 63 4x4 2 . Полноценная премьера ещё впереди, но уже известно, что это последняя модель подобного рода, а это значит, что коллекционеры уже начали за ней охоту.

В 2018 году Mercedes-Benz G-класса пережил глубокую модернизацию, тянующую на смену поколений (передняя подвеска стала независимой, перекроены рама и кузов, полностью обновился салон), но компания нарочно оставила ему старый заводской индекс W463. С тех пор поклонники модели терпеливо ждут самую крутую стоковую версию на так называемых портальных мостах (с колёсными редукторами), ведь в прошлом «поколении» в стоке таких было аж три — в 2013 году вышел трёхосный пикап Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 (5,5 л V8, 544 л.с.), в 2015-м — Mercedes-Benz G 500 4x42 (4,0 л V8, 422 л.с.), в 2017-м — Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (6,0 л V12, 630 л.с.).

У нынешнего G-класса такого «портально-бензинового» разнообразия не будет, потому что компания Mercedes-Benz на всех парах движется к полной электрификации и планирует завершить её на ключевых рынках к 2030 году. Засвеченный на закрытом сайте владельцев Mercedes-Benz новый G 63 4x42 позиционируется как «последний в своём роде», тираж будет ограничен, как и время для заказа, а премьеру приберегли к 55-летнему юбилею AMG.



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Итак, новый Mercedes-AMG G 63 4x42 имеет вполне стандартный кузов, но с расширенными колёсными арками, светодиодной «люстрой» на крыше (может быть интегрирована в экспедиционный багажник), модифицированным креплением для большой запаски на корме и протиподкатным брусом под задним бампером. Интерьер у приподнятого внедорожника тоже стандартный, но с особой отделкой и памятными шильдиками.



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4,0-литровый V8 с заводским индексом М177 на портальном «гелике» выдаёт максимальные 585 л.с. (столько же, сколько у обычного G 63) и состыкован с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Блокировки всех трёх дифференциалов, конечно же, сохранены. Заявленный дорожный просвет — 351 мм, максимальная глубина преодолеваемого брода — 900 мм. Прочие технические характеристики пока не опубликованы.



Нет никаких сомнений, что независимо от тиража модели тюнеры предложат свои версии Mercedes-AMG G 63 4x42 с заметно более мощным мотором, а Brabus ещё с 2020 года предлагает двухосный пика на базе «гелика» с собственным шасси на портальных мостах — здесь уже до 900 л.с. под капотом и 490 мм дорожного просвета.



В ближайшие годы «гелик» превратится в электромобиль, его предвестником стал прошлогодний концепт Mercedes-Benz EQG. Возможно, что на базе «электрички» будут свои оффроудные версии, но достоверных сведений на сей счёт пока нет.

