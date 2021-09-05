Mercedes-Benz EQG: четыре электромотора, батарея в раме и ящик вместо запаски

Концерн Daimler не стал дожидаться официального открытия Мюнхенского автосалона и заранее рассекретил все свои новинки, в том числе долгожданную электрическую версию Гелендвагена, получившую название EQG. Пока это только концепт, но, как уверяет производитель, очень близкий к серийному производству.

Daimler зарегистрировал название EQG ещё в 2017 году, то есть до кардинальной модернизации «гелика» в 2018-м, когда внедорожник получил полностью новый салон и независимую переднюю подвеску вместо прежней неразрезной балки. В 2018 году тогдашний глава Daimler Дитер Цетше пообещал Арнольду Шварценеггеру, который позиционирует себя как ярый адепт электромобилей, сделать серийную батарейную версию G-класса. Годом ранее Арни получил электрическую конверсию «гелика» от сторонней компании — австрийской Kreisel Electric. В 2019-м электрический G-класс анонсировал уже нынешний глава Daimler Ола Каллениус, многозначительно заявив, что это будет последний автомобиль, который Mercedes-Benz выпустит в своей истории (понимать это надо так, что у «гелика» впереди ещё долгая и счастливая жизнь). Теперь же батарейный G-класс дебютировал как Concept EQG.

Технических подробностей о новинке пока немного, но уже ясно, что это заводская конверсия, то есть электромобиль, созданной на базе обычного «гелика»: сохранилась рама, в которую внедрили батарею, сохранилась зависимая задняя подвеска и сохранился характерный угловатый дизайн кузова с поправкой на некоторые электромобильные особенности и статус шоу-кара.



Так, радиаторная решётка между круглыми фарами теперь глухая и представляет собой глянцевое светодиодное пано, слегка изменён дизайн бамперов, появились оригинальные 22-дюймовые колёсные диски, светодиодные кружки в корпусах зеркал, светодиодные полоски в молдингах, а место круглой запаски на багажной двери занял оквадраченный навесной ящик, в котором удобно держать, например, зарядный кабель. На крыше установлен плоский багажный кофр с фронтальной светодиодной «люстрой» и светящейся буквой G на верхней поверхности.



Силовая установка Mercedes-Benz EQG состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), дополненных 2-ступенчатым редуктором. Совокупная мощностью не объявлена, но, по данным немецкого журнала auto motor und sport, будет как минимум две версии — EQG 560 и EQG 580. Индекс 580 уже используется на электрическом лифтбеке Mercedes-Benz EQS, там за ним скрывается двухмоторная силовая установка мощностью 385 кВт (523 л.с.). Полагаем, близкий показатель мощности будет и у EQG 580.



Когда ждать серийный EQG, Daimler не сообщает, а коллеги из auto motor und sport уверяют, что не раньше 2024 года, если говорить о начале производства. Премьера серийного электрического внедорожника случится раньше — в 2023 году или, быть может, даже в 2022-м. Выходит, что официальное заявление о близости концепта EQG к серийной версии следует понимать на уровне дизайна — конвейерный электрический «гелик» будет выглядит почти так же, как концепт («лишние» светодиоды, скорее всего, уберут). Оно и понятно, образ G-класса давно стал каноническим, менять в нём особо нечего. Сохранились наружные дверные петли, выпирающие дверные ручки и даже характерный лязгающий звук при захлопывании дверей.



Серийный Mercedes-Benz EQG непременно появится в России, так что как только будут известны какие-либо новые существенные подробности о его устройстве, мы непременно сообщим — следите за новостями на нашем сайте.

