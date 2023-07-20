«Чужой» против Брабуса: суперкар Mansory P9LM EVO 900 на базе Porsche 911 Turbo S

Германское тюнинг-ателье Mansory представило свой очередной монструозный проект, на сей раз на базе Porsche 911 Turbo S. Стоковый автомобиль радикально переделан: кузов получил дикий и завораживающий аэродинамический обвес, а двигатель форсирован с 650 до 900 л.с.

Пару недель назад ателье Brabus, прославившееся тюнингом Мерседесов, внезапно представило купе 900 Rocket R на базе Porsche 911 Turbo S — цифра 900, как несложно догадаться, указывает на максимальную мощностью двигателя. Ателье Mansory никогда не специализировалось на какой-то одной марке, в её портфолио есть проекты на базе моделей практически всех ведущих автопроизводителей сегментов премиум и лакшери, в том числе десятки всевозможных Porsche, а суперкар P9LM EVO 900 специалисты Mansory явно готовили как ответ коллегам из Brabus.

Какой из конкурирующих проектов лучше, решайте сами, но, согласитесь, сложно отрицать, что суперкар от Mansory привлекает к себе больше внимания благодаря брутальному widebody-обесу, который своими формой и фактурой напоминает инопланетных монстров из фантастических фильмов «Чужой». Дизайнеры Mansory снабдили Porsche 911 Turbo S совершенно новыми бамперами, причём заданий визуально объединён с «этажеркой» на корме, чем слегка напоминает легендарный Porsche 959.

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В задний бампер также встроен полностью новый диффузор с интегрированной в него трёхстволкой выхлопных патрубков. Размер всех воздухозаборников увеличен для лучшего охлаждения двигателя и тормозов. Изменён дизайн дневных ходовых огней. Новые наружные зеркала имеют форму, создающую дополнительную прижимную силу на высоких скоростях. Горбатый центральный воздухозаборник на корме — ещё один привет «Чужим». Градиентная окраска в сочетание с текстурой кованого карбона подчёркивает сложность аэродинамического оперения. Довершают образ ажурные кованые колёса Mansory FV.5C — 21-дюймовые на передней оси и 22-дюймовые на задней. Размерность шин — 255/35 ZR 21 спереди и 335/25 ZR 22 сзади.



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3,8-литровый 6-цилиндровый бензиновый «оппозитник» на стоковом Porsche 911 Turbo S выдаёт максимальные 650 л.с. и 800 Нм, а на суперкаре Mansory P9LM EVO 900 его отдача увеличена до 900 л.с. и 1050 Нм благодаря более производительным турбокомпрессорам, улучшенной системе охлаждения, новым системам впуска и выпуска с пониженным сопротивлением и новой программе управления. 8-ступенчатый «автомат» PDK с двумя сцеплениями, система полного привода и подвеска адаптированы под увлеченную мощность. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,7 до 2,5 с, максимальная скорость выросла с 330 до 340 км/ч.



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Интерьер исходного Porsche 911 Turbo S полностью перешит стёганой и перфорированной кожей, а поверхности, не покрытые кожей, декорированы лакированным углепластиком. У рулевого колеса изменена форма обода, он стал более толстым и «фигуристым», в верхнюю углепластиковую часть интегрированы цифровой спидометр, тахометр и индикатор переключения передач. На пол уложены стёганые коврики с логотипами Mansory.



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Mansory планирует изготовить всего десять экземпляров P9LM EVO 900, но вслед за купе обещан и кабриолет со своими особенностями аэродинамического обвеса. Цена суперкара сообщается лишь по запросу клиента, но если держать в фокусе внимания аналогичное купе от Brabus, то можно предположить, что Mansory P9LM EVO 900 стоит около полумиллиона евро.

