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  • Не только Мерседесы: Brabus сделал «ракету» на базе Porsche 911 Turbo S

Не только Мерседесы: Brabus сделал «ракету» на базе Porsche 911 Turbo S

10.07.2023 229 0 4

Германское тюнинг-ателье Brabus продолжает расширять ассортимент моделей «непрофильных» брендов: представлен первый Porsche из элитной линейки Rocket с заметно переделанным кузовом и форсированной до 900 л.с. «битурбошестёркой».

Компания Brabus прославилась тюнингом Мерседесов, а для прочих марок в составе Brabus Group есть «зонтичное» ателье Startech (занимается тюнингом Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, Maserati и Tesla). В прошлом году концепция поменялась и теперь под маркой Brabus продаются не только Мерседесы: компания из Ботропа уже предлагает программы доработок для Rolls-Royce Ghost, двух моделей Porsche (911 Turbo и Taycan) и даже мотоцикла KTM, а на днях представлена первая модель «непрофильного» бренда из линейки Rocket — в неё входят самые мощные и дорогие модели Brabus.

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Новинка, получившая имя Brabus 900 Rocket R, сделана на базе купе Porsche 911 Turbo S актуального поколения 992. Дизайнеры комплексно поработали над стилем и создали образ, который ассоциируется именно с моделями Brabus: спорткар получил довольно элегантный widebody-обвес из углепластика с тщательно продуманной аэродинамикой, в него входят новый передний бампер с развитым сплиттером, новый задний бампер с более эффективным диффузором, расширители колёсных арок с причудливыми окантовками, расширители порогов, новый фиксированный задний спойлер, карбоновая крыша и карбоновые зеркала заднего вида. Кованые колёса Brabus Monoblock P Platinum Edition с углепластиковыми вставками обуты в покрышки Continental SportContact 7 размерности 255/45 ZR 21 спереди и 335/45 ZR 22 сзади.

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В стоковом купе оппозитная «битурбошестёрка» с рабочим объёмом 3745 смвыдаёт максимальные 650 л.с. и 800 Нм, а специалисты Brabus с помощью более производительных турбокомпрессоров увеличили отдачу до 900 л.с. и 1000 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,7 до 2,5 с, максимальная скорость выросла с 330 до 340 км/ч. В комплекте с доработанным мотором идёт новая выпускная система из жаропрочного инконелевого сплава с перепускным клапаном, позволяющим регулировать громкость выхлопа. Коробка передач стандартная — 8-ступенчатый «автомат» PDK с двумя сцеплениями, привод у всех Porsche 911 Turbo только полный. Вдобавок Brabus 900 Rocket R получил модернизированную подвеску с новыми регулируемыми пружинами и амортизаторами.

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Интерьер тоже комплексно доработан: сиденья и нижняя часть салона обиты нежной стёганой кожей с перфорацией, а крыша — алькантарой, передняя панель и центральный тоннель декорированы новыми углепластиковыми вставками, педали получили накладки из анодированного алюминия, на пороги установлены накладки с подсвечивающимся логотипом Brabus, в багажник уложен кожаный коврик Brabus.

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Brabus выпустит всего 25 экземпляров купе 900 Rocket R, цена — от 461 500 евро без налогов, что примерно вдвое больше, чем нужно выложить за исходное стоковое купе Porsche 911 Turbo S.

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