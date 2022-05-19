Brabus 700 на базе Rolls-Royce Ghost: форсированный мотор и щедрая доза углепластика

Тюнинг-ателье Brabus известно в основном своими проектами на базе моделей Mercedes-Benz , но иногда «отвлекается» на другие марки. Rolls-Royce в сферу интересов специалистов из Ботропа попал впервые, поэтому техническая прокачка пока умеренная, зато фирменного карбона для британского аристократа немцы не пожалели.

Вообще-то для других марок в составе Brabus Group есть «зонтичное» ателье Startech (занимается тюнингом Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, Maserati и Tesla), но на фоне бурного роста спроса в мире на лакшери-автомобили принято решение системно расширить за счёт новых брендов ассортимент непосредственно Брабусов. Разовые проекты вроде обвеса для китайского кроссовера Wey остались в прошлом.

Вчера пресс-служба Brabus сообщила, что ателье теперь предлагает тюнинг для кабриолета Porsche 911 Turbo S и электромобиля Porsche Taycan Turbo S, но нас больше заинтересовал проект Brabus 700 на базе второго поколения седана Rolls-Royce Ghost, ведь стиль у «британца» необычайно выдержанный — кажется, любое вмешательство может его только испортить.

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Действительно, визуальные преобразования, подготовленные специалистами Brabus для Rolls-Royce Ghost, понравятся не всем и уж точно не понравятся самой компании Rolls-Royce — мол, слишком вульгарно. Но своих покупателей этот Brabus 700, безусловно, найдёт — выглядит он «толсто» и основательно, во многом благодаря огромным 22-дюймовым колёсам Brabus Monoblock M Platinum Edition.



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Передний бампер Rolls-Royce Ghost обзавёлся широким углепластиковым спойлером с боковыми «клыками», задний бампер — диффузором, оба этих элемента уменьшают подъёмную силу на высокой скорости. Задний бампер, кроме того, получил новую спортивную «четырёхстволку» выхлопа, к которой ведёт коллектор с пониженным сопротивлением. Кромку багажника снабдили углепластиковым спойлером. Карбоновый декор спереди — это рамки боковых воздуховодов в бампере и накладки по бокам от радиаторной решётки. Светлые хромированные детали заменены тёмными. Все эмблемы Rolls-Royce заменены эмблемами Brabus.



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Салон стокового Rolls-Royce Ghost полностью перешит, хотя казалось бы сложно сделать лучше. Получилось, скажем так, не лучше, а иначе: на креслах, полу и дверных картах теперь стёганая кожа фарфорового цвета, ей же полностью обили багажник. Светлая кожа контрастирует с чёрным вставками из лакированного углепластика и чёрными меховыми коврами на полу.



Доработки по технике свелись к прокачке стокового 6,75-литрового V12: его отдача увеличена со стандартных 571 л.с. и 850 Нм до 700 л.с. и 950 Нм, время разгона седана до 100 км/ч сократилось с 4,8 до 4,6 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч. Напомним, что у Rolls-Royce Ghost есть заводское тюнинговое исполнение Black Badge с двигателем, форсированным до 600 л.с. и 900 Нм, первую «сотню» такой седан набирает за 4,7 с.



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Цена на Rolls-Royce Ghost от Brabus пока не объявлена.

