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  • Rolls-Royce Black Badge Ghost: седан получил особенный декор и форсированный мотор

Rolls-Royce Black Badge Ghost: седан получил особенный декор и форсированный мотор

28.10.2021 59 0 0

Спецверсия люксовой «четырёхдверки» уже доступна для заказа у британских дилеров. Цена на домашнем рынке стартует с отметки 325 тыс. фунтов стерлингов.

 

Компания Rolls-Royce продаёт седан Ghost c 2009 года, второе поколение появилось сравнительно недавно, в 2020-ом. По данным Carsalesbase, дилеры на старосветском рынке в прошлом году реализовали 89 экземпляров, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году у модели заметный (в процентном соотношении) прирост – клиенты за январь-август купили 116 единиц, что более чем в 3 раза (или на 154,3%) превышает показатель первых восьми месяцев 2020-го.

На фото: Rolls-Royce Black Badge Ghost

Начало линейке Black Badge было положено в 2016 году. С соответствующей приставкой Rolls-Royce сейчас продаёт «драйверские» версии нескольких моделей: Wraith, Dawn и Cullinan. Как ранее рассказали в компании, от общего количества проданных машин бренда на варианты с «чёрной меткой» приходится больше четверти – 27%.

Любопытно, что теперь «Black Badge» является не приставкой к названию модели в специальном исполнении, а располагается непосредственно после обозначения марки. Ещё для таких машин теперь доступен расширенный выбор декоративных элементов, а также больше новых оттенков.

Сегодня, 28 октября, британский производитель представил седан Rolls-Royce Black Badge Ghost. Представленная на официальных снимках люксовая «четырёхдверка» получила украшенный углепластиковыми вставками интерьер с яркой сине-чёрной отделкой. Конечно же, имеется более привычный для исполнений Black Badge декор чёрного цвета в сочетании со вставками из тёмного дерева.

Одной из особенностей седана Ghost в версии Black Badge являются 21-дюймовые колёсные диски: у них ступица и спицы легкосплавные, а обод создан из углепластика (44 слоя углеволокна).

Двигатель такой же, как и у «обычной» версии Ghost – «битурбомотор» V12 объёмом 6,75 литра. Однако его форсировали до 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента (у стандартного исполнения модели он выдаёт 571 л.с. и 850 Нм). Также у исполнения Black Badge другие настройки шасси, иная выхлопная система и предусмотрен спорт-режим для работы двигателя и трансмиссии (его можно запустить с помощью расположенной в салоне кнопки Low).
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На фото: салон Rolls-Royce Black Badge Ghost

Модернизация «начинки» позволила улучшить динамические характеристики седана. Так, Rolls-Royce Black Badge Ghost способен﻿ разогнаться с места до «сотни» за 4,7 секунды (у стандартной «четырёхдверки» этот показатель составляет 4,8 секунды). Однако на максимальную скорость автомобиля изменения не повлияли, так как она всё также ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

На данный момент спецверсия седана люксовой марки уже доступна для заказа у британских дилеров. Цена Rolls-Royce Black Badge Ghost на домашнем рынке стартует с отметки 325 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 31,2 млн рублей по текущему курсу.

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