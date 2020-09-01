Новый Rolls-Royce Ghost: полный привод, 850 лампочек и подвеска-долгострой

В отличие от предшественника новый Ghost не имеет кузовного родства с «семёркой» BMW, а спроектирован на оригинальной алюминиевой платформе, что дебютировала в 2017 году на флагманском седане Phantom и досталась кроссоверу Cullinan. Её же, разумеется, получат новые купе и кабриолет на основе Ghost второго поколения, дебют которых не за горами.

Размер колёсной базы стандартной версии не изменился — 3295 мм (будет и удлинённый вариант, но его размеры пока не объявлены), габаритная длина выросла на 89 мм до 5546 мм. Снаряженная масса прежняя — 2490 кг (из них 100 кг приходятся на шумоизоляцию), при этом снаружи новый Ghost выглядит легче и элегантнее предшественника благодаря стёсанному, словно у катера, нижнему периметру кузова и более тонким линиям оформления передка.

Задние двери по-прежнему открываются против основного хода и снабжены электроприводом. Фальшрадиаторная решётка теперь изнутри подсвечивается светодиодами, а фирменная статуэтка «Дух Экстаза» закреплена на собственной площадке на капоте, то есть впервые рассталась с фальшрадиаторной решёткой (опять-таки ради визуального облегчения образа, чтобы не «натягивать» корпус решётки на капот).



Салон тоже оформлен более лаконично, чем у предшественника, но все органы управления на прежних местах — водителям переучиваться не придётся. В отделке, разумеется, используются только натуральные и дорогие материалы (кожа, дерево, металл), а главное украшение — это россыпь светодиодов на глянцевой панели перед передним пассажиром и на потолке, всего для атмосферной подсветки задействовано более 850 лампочек. Акустический комфорт улучшен за счёт калибровки резонансной частоты колебаний основных деталей салона и полировки внутренних поверхностей воздуховодов системы микроклимата (якобы так воздух шумит меньше). Объём багажника — 507 л.



Силовой агрегат такой же, как у Phantom: 6,75-литровый бензиновый V12 c двумя турбокомпрессорами (571 л.с., 850 Нм) и 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, но привод, в отличие от флагмана, не задний, а полный, как у кроссовера Cullinan, с многодисковой муфтой отбора мощности на переднюю ось. До 100 км/ч новый Ghost разгоняется за 4,8 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.



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Полноуправляемое шасси на пневмостойках, в сущности, такое же, как у Phantom, но в переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах добавлены дополнительные демпферы, закреплённые на верхних рычагах. Компания, к сожалению, не показала наглядно эту конструкцию (ждём независимой «распаковки» нового Ghost на Ютубе?), но уверяет, что потратила на её разработку аж десять лет, причём пять из них ушли на доводочные ездовые испытания. Итог — невероятная плавность хода в сочетании с активным управлением подвески на основе показаний с двух камер и сигналов спутников, которые позволяют заранее подготовиться к проезду неровностей.



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Если новая передняя подвеска и впрямь так хороша, то будет странно не увидеть её в ближайшее время и на модели Phantom, иначе пострадает репутация флагмана. Не исключено, что полный привод ему тоже «прикрутят».



Минимальная цена на новый Ghost составит около 250 тысяч фунтов стерлингов, что примерно в полтора раза меньше стартовой цены Phantom.