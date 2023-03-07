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  • Brabus 1300 R Edition 23: техника KTM, очень много карбона и фара в стиле «гелика»

Brabus 1300 R Edition 23: техника KTM, очень много карбона и фара в стиле «гелика»

07.03.2023 160 0 0

Легендарное немецкое тюнинг-ателье Brabus продолжает двиверсифицировать бизнес и представило уже второй нейкед-байк на базе флагманского KTM 1290 Super Duke R EVO.

Компания Brabus прославилась тюнингом автомобилей Mercedes-Benz, для прочих марок в составе Brabus Group есть «зонтичное» ателье Startech (занимается тюнингом Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, Maserati и Tesla), но в последнее время Brabus старается расширить предложение и под собственной маркой, чтобы привлечь новых клиентов: в прошлом году в продуктовой линейке Brabus появились доработанные модели Rolls-Royce и Porsche, а также первый мотоциклетный проект под названием Brabus 1300 R, сделанный на базе KTM 1290 Super Duke R EVO. Представленный в феврале Brabus 1300 R Edition 23 — дальнейшее развитие этого проекта со слегка обновлённым дизайном.

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KTM 1290 Super Duke R EVO — флагманский дорожный мотоцикл австрийской фирмы, сделанный в формате нейкед-байк, то есть, по сути, это супербайк, но без традиционного для высокоскоростных мотоциклов развитого аэродинамического оперения. В нейкед-байках рама и детали силового агрегата выставлены напоказ, а ветрозащита, как правило, отсутствует — такие мотоциклы предназначены преимущественно для городской эксплуатации и для езды по извилистым загородным дорогам, на которых редко можно разогнаться до действительно высоких скоростей.

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Любой нейкед-байк изначально выглядит очень брутально, но специалисты Brabus довели эстетику исходного KTM 1290 Super Duke R EVO до совершенства, добавив в его облик массу уникальных деталей. Brabus 1300 R Edition 23 легко идентифицировать по круглой фаре со светящейся окантовкой, напоминающей о топ-версиях Mercedes-Benz G-класса в исполнении Brabus — например, монструозный Brabus 900 Rocket Edition. Боковые воздухозаборники, каркас седла, крылья колёс, зеркала и ряд других мелких деталей имеют уникальный дизайн от Brabus. Стандартная широкая выхлопная труба заменена более изящной «двухстволкой» Brabus. Полностью перешитое сиденье и рулевые рукоятки снабжены подогревом. Щиток приборов получил уникальную графику Brabus. Полуслики Bridgestone Battlax S22 надеты на новые 9-дюймовые кованые колёса Brabus Monoblock Z.

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Двигатель — стоковый: 1,3-литровая V-образная «двойка», выдающая максимальные 180 л.с. при 9500 об/мин и 140 Нм при 8000 об/мин, коробка передач — 6-ступенчатая механическая с системой Quickshifter+. Регулируемая полуактивная подвеска WP Apex имеет три положения по высоте и шесть режимов работы — Comfort, Street, Sport, Auto, Track, Advanced. Тормозные механизмы поставляет Brembo: диаметр передних дисков — 320 мм (шестипоршевые суппорты), заднего — 240 мм (двухпоршневой суппорт). Снаряженная масса мотоцикла — 194 кг, до 100 км/ч он разгоняется за 3,2 с, максимальная скорость — 270 км/ч.

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Brabus 1300 R Edition 23 будет выпущен тиражом 290 экземпляров, который поделят поровну между двумя классическими для немецкого ателье цветами — Superblack и Stealth Gray, цены в Европе начинаются от 42 500 евро. Эксклюзивный мотоцикл можно купить в том числе и в России через официального дистрибьютора марки KTM.

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