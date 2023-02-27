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Mansory Gronos Coupe EVO C: 900-сильное «купе» на базе Mercedes-Benz G-класса

27.02.2023 585 0 3

Немецкое тюнинг-ателье Mansory продолжает брать новые вершины кузовного творчества: легендарный «гелик» теперь доступен в формате «купе» с так называемыми суицидальными дверями, его разработка заняла полтора года, будет выпущено всего 8 экземпляров.

В январе компания Куроша Мансори представила сногсшибательную трёхдверную версию Lamborghini Urus и тогда же пообещала вскоре показать ещё одни проект в том же ключе — им оказался трёхдверный Mercedes-Benz G-класса, получивший в результате сложной и дорогой конверсии имя Mansory Gronos Coupe EVO C.

«Купе» на базе «гелика» разрабатывалось параллельно с трёхдверным Lamborghini Urus и примерно по тому же же рецепту, слово «купе» мы берём в кавычки потому, что на самом деле Mansory Gronos Coupe EVO C — это просто трёхдверный внедорожник: большая багажная «калитка» сохранена, а само багажное отделение, как и весь салон, отделано нежнейшей белой стёганой кожей с коричневыми вставками.

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За основу проекта взят пятидверный Mansory Gronos EVO C, сделанный в свою очередь на базе стокового Mercedes-AMG G 63. От Gronos EVO C позаимствованы техническая начинка и бо́льшая часть углепластикового обеса — некоторые детали пришлось переделать под трёхдверную конфигурацию кузова. Колёсная база исходного «гелика» не изменилась, но центральные стойки смещены назад и модифицированы под навеску на них дверей. Сами передние двери удлинены и распахиваются на довольно широкий угол. С-стойки удалены, цельные боковые окна за дверями тянутся до самой кормы, давая седокам второго ряда отличный обзор.

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Передние кресла переделаны и снабжены механизмом складывания, чтобы обеспечить проход на второй ряд. Во втором ряду установлены два новых индивидуальных кресла с большим количеством регулировок. Высокий центральный тоннель, скрывающий в себе вещевые ниши и бытовую технику, тянется через весь салон, поэтому на правое заднее кресло нужно садиться через правую дверь, на левое — через левую. Крепления ремней безопасности перенесены, боковые подушки безопасности сохранены. Отделка салона каждого из восьми экземпляров Gronos Coupe EVO C выбирается заказчиком, цвета и материалы могут быть самыми разными, белая кожа на демо-образце — не самое практичное решение, зато позволяет разглядеть салон во всех подробностях.

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4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 (заводской индекс М177) под капотом Gronos Coupe EVO C форсирован с 585 л.с. и 850 Нм до 900 л.с. и 1200 Нм, время разгона с места до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 3,3 с — это даже круче, чем у Brabus 900 Rocket Edition, который набирает первую «сотню» за 3,7 с. Углепластиковый обвес у «гелика» от Mansory не менее агрессивный, чем у Брабуса, на «купе» он подчёркнут необычным основным цветом кузова — градиентным Fludium с эффектом хрома и перламутра. Кроме того, на трёхдверке дебютировали новые 24-дюймовые колёсные диски FD.15, окрашенные в цвет кузова.

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Цена Mansory Gronos Coupe EVO C не разглашается — полагаем, она может превышать миллион евро, особенно если заказчик выберет доступную опцию бронирования кузова.

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