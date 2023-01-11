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  • Трёхдверный Lamborghini Urus от Mansory: 900 л.с. и много уникальных деталей из карбона

Трёхдверный Lamborghini Urus от Mansory: 900 л.с. и много уникальных деталей из карбона

11.01.2023 347 0 2

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило очередной сногсшибательный проект — трёхдверную версию суперкроссовера Lamborghini Urus, разработка которой заняла полтора года. Новинка получила название Mansory Venatus Coupe Evo C, будет выпущено всего 8 экземпляров.

Mansory — одно из самых смелых немецких тюнинг-ателье, работающее на грани и за гранью китча. Стиль Mansory нравится далеко не всем, но он точно привлекает внимание и вдобавок сопровождается обширными инженерными доработками. Кузовищики и мотористы Mansory уже вдоволь поупражнялись с Lamborghini Urus и разработали несколько вариантов доработки кроссовера, а Venatus Coupe Evo C стал вершиной их творчества.

За основу трёхдверки взят наиболее экстремальный пятидверный Urus в обработке Mansory — Venatus Evo S с агрессивным widebody-обвесом, у этой машины позаимствованы техническая начинка и 24-дюймовые углепластиковые колёса YN.5 Air, а кузов и обвес основательно перекроены.

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Чтобы трёхдверка смотрелась гармонично, было решено сместить центральные стойки кузова на 200 мм назад и настолько же удлинить передние двери. Разумеется, от этого поехала вся геометрия боковин, пришлось создать кучу оригинальных деталей, в том числе визуально облегчающие профиль боковые воздухозаборники за передними дверями. Этажерка антикрыльев на корме дополнена боковыми углепластиковыми спойлерами на задних стойках кузова. Мелких углепластиковых деталей в наружном обвесе вообще заметно больше, чем у исходного Venatus Evo S.

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Салон тоже щедро сдобрен карбоном, хотя и в стоковом Урусе его немало. Конструкция передних кресел переработана и дополнена механизмом складывания вперёд, чтобы обеспечить проход на второй ряд. Во втором ряду установлены два индивидуальных кресла с тумбой-подлокотником между ними, над ней имеется лючок доступа в багажник. Дверные карты переделаны, кнопка запуска двигателя перенесена с центрального тоннеля на потолок, вдобавок потолок получил уникальную светодиодную подсветку в виде россыпи трёхконечных звёзд. Кожаная обивка полностью новая, её цвет и узор прострочки определяет заказчик.

4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 доработан, он выдаёт 900 л.с. и 1100 Нм. До 100 км/ч Venatus Coupe Evo C разгоняется за 2,9 с, максимальная скорость — 323 км/ч. Для сравнения скажем, что в стоке двигатель Уруса выдаёт максимум 666 л.с. и 850 Нм, с ним кроссовер набирает первую «сотню» за 3,3 с и разгоняется до максимальных 306 км/ч. Облегчённая система выхлопа у «купе» увенчана карбон-керамической центральной трёхстволкой.

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Стоимость Venatus Coupe Evo C ателье Mansory не разглашает — вероятно, все восемь экземпляров этой модели уже зарезервированы. По словам главы ателье Куроша Мансори, клиенты встретили трёхдверный Urus с большим энтузиазмом и в ближайшее время Mansory представит ещё одни проект в похожем ключе.

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Добавим, что в прошлом году Lamborghini реализовала в мире 9233 автомобиля (это абсолютный рекорд годовых продаж для компании), из них 5337 — это Urus, то есть на кроссовер приходится более половины спроса.

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