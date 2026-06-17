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  • BMW на пороге кризиса: компания предупредила о снижении прибыли и мерах экономии

BMW на пороге кризиса: компания предупредила о снижении прибыли и мерах экономии

17.06.2026 292 1 0
BMW на пороге кризиса: компания предупредила о снижении прибыли и мерах экономии

До этого года BMW Group была последним оплотом стабильности в европейском автопроме, но и она не выдержала груза накопившихся внешних и внутренних проблем. Руководство BMW Group вчера объявило, что ожидает значительного снижение прибыли и операционной маржи по итогам 2026 года. После этого объявления стоимость акций BMW Group упала на 7% до самого низкого уровня с конца 2020 года.

Европейский автопром переживает глубочайший системный кризис из-за разнонаправленных тенденций на ключевых рынках сбыта, сильного административного давления внутри Евросоюза и агрессивного наступления китайских конкурентов. BMW Group на фоне общей турбулентности до последнего времени демонстрировала поразительную стабильность, достойно завершила 2025 год, но 2026-й, как вчера выяснилось, может стать порогом входа компании в кризис.

Вчера BMW Group объявила, что пессимизирует свой прогноз на 2026 год из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и значительного спада продаж в Китае. Международный конфликт вокруг Ирана, как известно, привёл к росту цен на нефть и логистическим трудностям. Рост цен на нефть привёл к росту цен на бензин, спаду спроса на топливные модели и росту спроса на электромобили. BMW Group очень довольна тем, что её электромобили нового поколения, объединённые общим именем Neue Klasse, хорошо встречены рынком, но пока электромобили составляют всего порядка 15% объёма продаж BMW Group, о чём мы подробно рассказывали в мае, когда компания отчиталась о выпуске двухмиллионного электромобиля.

В Китае BMW сдаёт позиции, так как не в состоянии так же часто обновлять свой модельный ряд, как это делают набравшие силу местные автопроизводители, и это беда всех автоконцернов западного типа. С января по май этого года продажи BMW в Китае, по данным CAAM, снизились на 14,9% до 187 899 автомобилей (эта цифра учитывает только машины, произведённые в самом Китае). Для сравнения скажем, что Xiaomi всего с двумя моделями за тот же период сумела реализовать 150 317 машин (+13,5% по сравнению с продажами в январе-мае 2025 года). Компания Leapmotor уже догнала BMW, продав 187 817 машин (+26,8%).

Новый гендиректор BMW Group Милан Неделькович (слева) и его предшественник Оливер Ципзе

Глядя на текущую динамику, новый гендиректор BMW Group Милан Неделькович, заступивший на должность в прошлом месяце, объявил, что компании придётся значительно сократить расходы, но конкретные меры пока не объявлены, то есть непонятно, будут ли сокращения и закрытия заводов.

По итогам 2026 года компания теперь ожидает значительного сокращения прибыли, тогда как прежде рассчитывала на незначительное снижение. Для ориентира скажем, что в 2025 году чистая прибыль BMW Group составила 7,451 млрд евро, что на 3% меньше, чем в было в 2024 году.

Ожидаемая операционная маржа от автомобильного бизнеса BMW Group снижена с 4-6% до 1-3%.

Что до объёма продаж, то компания теперь ожидает небольшого снижения по сравнению с 2025 годом, тогда как прежде рассчитывала остаться на достигнутых позициях. Напомним, что по итогам 2025 года глобальные продажи BMW Group Automobiles, куда входят марки BMW, Mini и Rolls-Royce, выросли на 0,5% до 2 463 715 шт, но конкретно марка BMW окончила год в минусе: продажи снизились на 1,4% до 2 169 761 шт.

авторынок бизнес BMW
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1 комментарий
17.06.2026 20:10
Петя Иванов

Кстати, российский рынок для БМВ был премиальным, как ни странно это звучит. Основную кассу делали 3, 5, Х3, Х5, а не переднеприводные модели. По объему продаж в денежном выражении БМВ в РФ был близок к безусловному лидеру - Тойоте.

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