Ford Mustang с правым рулем: железный конь для RDS GP

Ford Mustang – автомобиль, который приковывает взгляды. А если это дрифт-проект, да еще и с правым рулем, то тем более! Сегодня мы расскажем историю постройки уникального автомобиля, созданного Ильей Федоровым для участия в Гран-при Российской Дрифт Серии.

«В дрифте я с 2008 года – принимал участие в своих первых соревнованиях в Хабаровске. Затем были РДС-Восток, D1 в Китае и Японии, FIA Motorsport Games и другие гонки. Дольше всего я проездил на Nissan Silvia S13. Была у меня и дрифтовая Nissan Stagea в кузове универсал. Ford Mustang – новая для меня платформа, никогда до этого я на такой машине не ездил. И так получилось, что, наверное, не я выбрал Форд Мустанг, а он выбрал меня, потому что у нас планов переходить на какую-либо американскую машину вообще не было», – рассказал Илья Федоров.

«Был план в этом сезоне поехать на Nissan 350Z, в который я хотел поставить двигатель от Mustang, но выяснилось, что 5,0-литровый V8 не влезает в подкапотное пространство 350Z. В итоге мы придумали новый план – поставить его в мой Nissan 180SX. Туда этот мотор спокойно умещается, мы уже сделали 3D-скан и начали думать, как сделать подрамники и все прочее, но потом мой 180SX купили, и получилось, что мотор ставить некуда. Тогда мы подумали, что этот двигатель идеально встанет в тот кузов, с которого его и сняли. Так и был куплен кузов Ford Mustang S550», – объяснил гонщик.

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Снаружи

На данный момент этот Форд Мустанг полностью «железный». Пока подрядчики изготавливают карбоновые детали, от автомобиля еще ничего не отрезали. Капот здесь алюминиевый, но по факту очень тяжелый, так что в дальнейшем планируется облегчение кузова – полностью удалить заднюю часть Мустанга и собрать карбоновый вариант, поменять на карбон двери, передние крылья, капот и так далее. Фары, возможно, будут заменены на заглушки, потому что родные весят довольно много.

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Единственное, что сейчас заменено по кузову – вместо заднего стекла установлен пластиковый диффузор для отвода воздуха, потому что сзади теперь стоит радиатор.

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Внутри

Салон Мустанга, естественно, был максимально разобран и заточен под спорт: вварили каркас безопасности, вырезали все лишнее из дверей и поставили спартанские алюминиевые дверные карты. Установили водительский ковш OMP c 6-точечными ремнями безопасности FOR, спортивный руль Beltenick, подвесной педальный узел Wilwood, электронную приборную панель eDash и модуль распределения питания. За ковшом сиденья – обязательный в соревнованиях по дрифту Firewall.

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К ручке вертикального гидроручника добавлены кнопки управления основными функциями автомобиля: включение зажигания, запуск машины, включение помпы и прочее – удобно, что они всегда под рукой.

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Железо

Итак, под капотом стоит «родной» 5,0-литровый двигатель Ford Mustang S550 Coyote. Внутри мотор полностью стоковый, тюнинг коснулся только навесного оборудования, однако даже так мощность удалось поднять с 420 до 750 лошадиных сил.

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Был установлен сборный алюминиевый впускной коллектор большего объема (в стоке он пластиковый), воздушный фильтр большего объема от грузовика (выбран из-за большой пропускной способности и хорошей фильтрации), подобранный под нужный диаметр компрессора шкив коленчатого вала ATI Super Damper и ременной центробежный компрессор Rotrex, рассчитанный на 1400 сил.

На первых этапах сезона 2026 года в команде смешивали бензин со спиртом в пропорции 50 на 50, но затем мы полностью перешли на специализированное топливо Е85 (85% этанола и 15% бензина). В топливной системе работают омологированный бак Radium Engineering объемом 40 литров, четыре насоса (два качают топливо постоянно, третий подключается на высоких оборотах, четвертый – перекачной), две модернизированные топливные рейки и форсунки Injector Dynamics ID1300. Топливные магистрали собраны на тефлоне, чтобы их не разъедал спирт. Топливный бак, как и радиатор с огромным вентилятором, установлены сзади – в зоне багажника. Всем управляет ЭБУ Link Voodoo Pro.

Теперь о подвеске. Спереди используется Wisefab для Ford Mustang S550, а сзади установлена многорычажка от Nissan 350Z. Причем задние стойки Feel стоят не в стандартном месте, а лежат по системе push-rod. Такое решение пришлось принять потому, что в Мустанге амортизаторы и пружины стоят отдельно. Из-за того, что задняя подвеска и подрамник здесь от 350Z, разместить стойки вертикально невозможно – их пришлось, образно говоря, положить в багажник. Задние ступицы – от 350Z, приводные валы – от 370Z, редуктор и тормоза – от 350Z. Спереди пока стоят тормозные механизмы от Mustang, но на будущее уже заготовлены кулаки и тормоза от Nissan. Коробка передач – 4-ступенчатая секвентальная Gearset.

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Что самое интересное, Форд Мустанг стал… праворульным. Для этого была установлена рулевая колонка от Nissan Wingroad, рулевая рейка от праворульной BMW E92 и ГУР от Volvo. «Я родом с Дальнего Востока и всегда ездил на праворульных автомобилях. Сейчас на гражданской машине я езжу на левом руле, но именно в дрифте, чтобы более эффективно управлять автомобилем, мне комфортнее оставаться на правом руле. Потому что уже выработалась мышечная память: правой рукой рулю, левой рукой переключаю передачи и дергаю ручник», – объяснил Илья.

Сезон Гран-при Российской Дрифт Серии 2026

Первый боевой выезд нового автомобиля Ильи Федорова состоялся на первом этапе Гран-при Российской Дрифт Серии 2026. До этого Ford Mustang просто настроили на стенде и даже ни разу не катались на нем. В течение сезона автомобиль постоянно совершенствуется: специалисты настроили подвеску, добавили мощности мотору, доработали рычаги, переделали крепление радиатора, поскольку прежнее сломалось.

Фото: Пресс-служба Российской Дрифт Серии 1 / 5 Фото: Пресс-служба Российской Дрифт Серии 2 / 5 Фото: Пресс-служба Российской Дрифт Серии 3 / 5 Фото: Пресс-служба Российской Дрифт Серии 4 / 5 Фото: Пресс-служба Российской Дрифт Серии 5 / 5

«Основная проблема Мустанга – большой вес. Машина тяжелая, с весьма большой инерцией по управлению. А вообще Форд Мустанг мне очень нравится, он чем-то похож на Сильвию. И мотор у него мощнее, чем на тех автомобилях, на которых я раньше ездил. Думаю, мы сбросим ей вес, и машина будет отлично ехать. В этом сезоне мы, можно сказать, тестируем Мустанг. Какие-то болячки находим, исправляем. К следующему сезону все доделываем, облегчаем машину и уверенно вступаем в борьбу», – пообещал Федоров.