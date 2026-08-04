Mitsubishi Pajero следующего поколения показался на новом тизере в преддверии премьеры

Японская компания выпускала Mitsubishi Pajero (на некоторых рынках – Montero или Shogun) в период с 1982 по 2021 годы, за прошедшее время модель успела трижды сменить генерацию. Теперь производитель занимается разработкой внедорожника пятого поколения. Отметим, марка лишь в конце мая 2026 года официально подтвердила, что внедорожник Pajero возвращается в модельный ряд Mitsubishi. При этом первые тизеры – без названия модели – появились ещё в начале текущего года.

Тизер Mitsubishi Pajero нового поколения

Известно, что мировая премьера новинки пройдёт в начале следующего месяца, 2 сентября. Ряд тизеров уже слегка приоткрыл оформление передней части, в частности, световой рисунок головной оптики, а также силуэт кузова будущего Mitsubishi Pajero и виртуальный щиток приборов, который в компании обозначили как «мультиметр». Теперь производитель показал часть лонжеронной рамы и подвески грядущего внедорожника.

Новый тизер Mitsubishi Pajero пятого поколения

Известно, что «пятый» Mitsubishi Pajero разделит рамную конструкцию с актуальным пикапом Mitsubishi L200, который на некоторых рынках подаётся под названием Triton. В компании отметили, что новинка будет обеспечивать «безопасное вождение в самых разных погодных и дорожных условиях».

От грузовика следующий Pajero получит шасси – с некоторыми необходимыми изменениями. В компании отметили, что система подвески «обеспечивает высокую устойчивость на дороге», «исключительную проходимость даже по пересечённой местности с большими ухабами», но в то же время обещает комфорт в дороге, так как умеет подавлять вибрации на неровных дорогах.

Рендер Mitsubishi Pajero нового поколения

Новый Mitsubishi Pajero снабдят системой полного привода Super-All Wheel Control (S-AWC), которая имеется у топовых исполнений Mitsubishi L200 / Triton. Она имеет межосевой самоблокирующийся дифференциал, который может быть принудительно заблокирован или разомкнут, и «понижайку». Грузовику также доступны семь ездовых режимов: Normal (стандартный), Eco (экономичный), Gravel (гравий), Snow (снег), Mud (грязь), Sand (песок) и Rock (камни).

Напомним, у Pajero пятого поколения будет традиционный пятидверный кузов, «оквадраченные» формы, а также «T-образные» ходовые огни, практически соединяющиеся по центру передней части (скорее всего, между полосками располагается логотип бренда) и со спускающимися вниз рядами горизонтальных штрихов. В начале этого лета наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть новый внедорожник.

Ещё известно о том, что так называемый «мультиметр», располагающийся на передней панели следующего Mitsubishi Pajero, будет демонстрировать показания альтиметра (прибора для измерения высоты), компаса, а также отображать в режиме реального времени углы наклона и крена автомобиля, распределение крутящего момента.

Известно, что производство нового внедорожника наладят там же, где сейчас с конвейера сходит родственный пикап – на заводе в Таиланде. Позже в линейку бренда войдут ещё как минимум две модели с именем Pajero (и вероятно, с собственными «фамилиями»).