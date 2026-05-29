Новинки ×
  • Внедорожник Mitsubishi Pajero возвращается: официальное изображение и сроки премьеры

Внедорожник Mitsubishi Pajero возвращается: официальное изображение и сроки премьеры

29.05.2026 2423 0 1
Внедорожник Mitsubishi Pajero возвращается: официальное изображение и сроки премьеры

В новом поколении Mitsubishi Pajero станет родственником актуального пикапа Triton/L200. Презентация пассажирского вездехода состоится уже в этом году.

Некий новый внедорожник компания Mitsubishi впервые засветила в начале текущего года в ролике, посвященном своему участию в ралли. Тогда сразу же возникло предположение, что марка готовит публику к дебюту Pajero нового, пятого поколения. Теперь Mitsubishi официально подтвердила возвращение Pajero, премьера свежего рамного вездехода состоится осенью. Напомним, самый первый SUV вышел на рынок в 1982 году, а модель четвертого поколения продержалась на конвейере с 2006 по 2021 гг. (в некоторых странах она была известна как Montero или Shogun).

Mitsubishi Pajero четырех предыдущих поколений

Вообще, информация о том, что Mitsubishi планирует возродить Pajero, «гуляет» по Сети давно. Прежде считалось, что внедорожник будет родственником нынешнего Nissan Patrol. Затем японские СМИ сообщили, что возрожденный вездеход окажется братом актуального пикапа Mitsubishi Triton (он же L200). И японцы оказались правы – новый Pajero действительно получит «высокопрочную рамную конструкцию» грузовичка, о чем говорится в сегодняшнем пресс-релизе производителя. При этом в Mitsubishi отметили, что специально для пассажирского SUV перенастроят подвеску. Грядущий Mitsubishi Pajero объявлен новым флагманом бренда. То есть, он, очевидно, окажется богаче будущего Pajero Sport, который тоже будет сделан на базе Triton.

Свежий тизер нового Mitsubishi Pajero

Свой анонс Mitsubishi сопроводила единственным тизером. На новой картинке видно, что Pajero вертикальные блоки головной оптики будут вдобавок объединены между собой довольно широкой светящейся плашкой. Никаких иных подробностей о флагмане пока нет.

Внедорожник Mitsubishi, засвеченный в начале года
Внедорожник Mitsubishi, засвеченный в начале года
1 / 2
Внедорожник Mitsubishi, засвеченный в начале года
Внедорожник Mitsubishi, засвеченный в начале года
2 / 2

Моторная гамма пикапа Mitsubishi Triton в зависимости от рынка включает битурбированный дизель 2.4 мощностью 204 л.с., менее мощный турбодизель (150 л.с. или 184 л.с.), а также бензиновый мотор 2.4 (128 л.с.). Грузовичок доступен с механикой или автоматом, привод задний или полный (у топовых версий трансмиссия Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом). Впрочем, не исключено, что новому Pajero достанется гибридная силовая установка.

Больше подробностей о возрожденном внедорожнике наверняка появится еще до презентации. Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться новый Mitsubishi Pajero.

внедорожник авторынок новинки Mitsubishi Mitsubishi Pajero

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Имперская роскошь и шок-цена: первый обзор Hongqi Golden Sunflower Guoya Компания Hongqi презентовала в Москве флагманский седан Guoya – тот самый автомобиль, который ждали под индексом L1. Теперь модель прописалась в линейке Golden Sunflower, то есть в той части... 547 3 2 29.05.2026
Статьи / Практика Приоритет ДВС и правило 20/80: как продлить срок службы батареи гибридного автомобиля Казалось бы, какая прекрасная идея – использовать электромотор, работающий от аккумулятора в сочетании с двигателем внутреннего сгорания, и за счет этого не только снижать расход топлива, но... 759 0 1 29.05.2026
Статьи / Авторынок За 200: самые мощные среднеразмерные бензиновые кроссоверы на российском рынке Среднеразмерные кроссоверы покупают в первую очередь за универсальность: на них удобно ездить по городу, легко отправиться за город и порой можно съездить в путешествие. Но для любой из таки... 5616 4 1 27.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42150 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12143 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9673 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
14 Кроссоверы Volga K50 и Volga K40, седан Volga C50: объявлены стартовые...
12 Keine lust: почему настоящий кризис в автопроме ещё даже не начинался
12 Электрический лифтбек Ferrari Luce: шок-дизайн, 4 мотора, 1050 л.с. и...
Новые комментарии
Change privacy settings