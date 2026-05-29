Внедорожник Mitsubishi Pajero возвращается: официальное изображение и сроки премьеры

В новом поколении Mitsubishi Pajero станет родственником актуального пикапа Triton/L200. Презентация пассажирского вездехода состоится уже в этом году.

Некий новый внедорожник компания Mitsubishi впервые засветила в начале текущего года в ролике, посвященном своему участию в ралли. Тогда сразу же возникло предположение, что марка готовит публику к дебюту Pajero нового, пятого поколения. Теперь Mitsubishi официально подтвердила возвращение Pajero, премьера свежего рамного вездехода состоится осенью. Напомним, самый первый SUV вышел на рынок в 1982 году, а модель четвертого поколения продержалась на конвейере с 2006 по 2021 гг. (в некоторых странах она была известна как Montero или Shogun).

Mitsubishi Pajero четырех предыдущих поколений

Вообще, информация о том, что Mitsubishi планирует возродить Pajero, «гуляет» по Сети давно. Прежде считалось, что внедорожник будет родственником нынешнего Nissan Patrol. Затем японские СМИ сообщили, что возрожденный вездеход окажется братом актуального пикапа Mitsubishi Triton (он же L200). И японцы оказались правы – новый Pajero действительно получит «высокопрочную рамную конструкцию» грузовичка, о чем говорится в сегодняшнем пресс-релизе производителя. При этом в Mitsubishi отметили, что специально для пассажирского SUV перенастроят подвеску. Грядущий Mitsubishi Pajero объявлен новым флагманом бренда. То есть, он, очевидно, окажется богаче будущего Pajero Sport, который тоже будет сделан на базе Triton.

Свежий тизер нового Mitsubishi Pajero

Свой анонс Mitsubishi сопроводила единственным тизером. На новой картинке видно, что Pajero вертикальные блоки головной оптики будут вдобавок объединены между собой довольно широкой светящейся плашкой. Никаких иных подробностей о флагмане пока нет.

Моторная гамма пикапа Mitsubishi Triton в зависимости от рынка включает битурбированный дизель 2.4 мощностью 204 л.с., менее мощный турбодизель (150 л.с. или 184 л.с.), а также бензиновый мотор 2.4 (128 л.с.). Грузовичок доступен с механикой или автоматом, привод задний или полный (у топовых версий трансмиссия Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом). Впрочем, не исключено, что новому Pajero достанется гибридная силовая установка.

Больше подробностей о возрожденном внедорожнике наверняка появится еще до презентации. Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться новый Mitsubishi Pajero.