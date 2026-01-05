Новинки ×

Mitsubishi засветила новинку: внедорожник Pajero может вернуться

05.01.2026
Будущий автомобиль японской марки пока что показался только на тизере. Не исключено, что концепт новинки покажется на ближайшем автосалоне в Токио.

История полноразмерного внедорожника Mitsubishi Pajero началась в 1981 году, а финальный экземпляр сошёл с конвейера в 2021-м (иные названия модели – Montero и Shogun). За прошедшее время большой SUV успел всего трижды сменить генерацию, при этом «четвёртый» внедорожник, дебютировавший в 2006-м, пережил несколько обновлений. Есть вероятность, что сейчас японский производитель занимается разработкой нового Pajero.

Тизер нового Mitsubishi Pajero

Компания опубликовала ролик, посвящённый участию Mitsubishi в чемпионате мира по ралли, а также в ралли «Дакар». В конце этого видео появляется некий новый автомобиль, при этом тизер не сопровождается какими-либо подробностями. Предположительно, таким образом японский производитель анонсировал будущий возрождённый Pajero, хотя официального подтверждения этому нет.

Автомобиль на тизере имеет традиционный пятидверный кузов, рейлинги на крыше, вероятно, практически вертикальную багажную дверь, капот с выштамповками и расширенные колёсные арки. Ещё можно разглядеть светодиодную головную оптику сложной формы с «L-образной» верхней частью и горизонтальными штрихами, которые спускаются ниже, очевидно, вдоль радиаторной решётки.

Дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко летом прошлого года предположил, как возможно будет выглядеть новый Mitsubishi Pajero. Совпали ли представления художника с реальностью, мы узнаем после презентации соответствующей новинки. Кстати, не исключено, что японский производитель покажет концептуальный вариант будущего большого внедорожника в ходе автосалона в Токио, который откроет свои двери в конце текущей недели.

Рендер нового Mitsubishi Pajero

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Mitsubishi Pajero следующего поколения будет разработан в партнёрстве с Nissan. Ему в «близнецы» прочат возрождённый же рамный внедорожник Xterra. Напомним, официально он не представлен, а предшественник был снят с производства в 2015 году. Его возвращение на североамериканский рынок намечено на 2028-й.

В случае, если слухи подтвердятся, «начинка» у моделей будет одинаковой. По предварительным данным, в основу нового Nissan Xterra ляжет новая рамная платформа. Ожидается, что он может получить гибридную силовую установку на основе бензинового V6. Есть вероятность, что это будет plug-in гибридная версия, которая сможет проехать исключительно на электротяге около 120 км. Официальные подробности об этой технике появятся позже.

Напомним, одним из совместных проектов двух японских марок является дебютировавший в ноябре 2025 года новый пикап Nissan Navara, созданный на базе Mitsubishi L200 (на некоторых рынках он продаётся под названием Triton).

внедорожник авторынок слухи новинки Mitsubishi Mitsubishi Pajero Nissan Nissan Xterra

 

0 комментариев

