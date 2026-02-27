Суперкар De Tomaso P900 показал свой фантастический 7,0-литровый атмосферный V12

Компания De Tomaso Automobili на этой неделе сообщила, что продолжает разработку своего трекового суперкара P900 и представила его двигатель V12, разработанный компанией Italtecnica: он выдаёт 900 л.с. и способен крутиться до 10 200 об/мин.

Компания De Tomaso, основанная в 1959 году итальянцем аргентинского происхождения Алехандро де Томазо, с 2014 года принадлежит гонконгской Ideal Team Ventures, за которой стоит предприниматель и большой автомобильный энтузиаст Норман Чой, он же сегодня является гендиректором компании De Tomaso. Разработка и производство современных автомобилей De Tomaso ведётся в Германии, в прошлом году здесь на фабрике Аффальтербахе началась сборка первых клиентских экземпляров дорожного суперкара De Tomaso P72 с двигателем V8.

Трековый суперкар P900 компания De Tomaso анонсировала ещё в 2022 году как производную модель от дорожного P72 с обещанием провести полноценную премьеру в 2023 году, но пока эта премьера так и не состоялась. В январе этого года De Tomaso опубликовала на своих страничках в социальных сетях фотографии монструозных коллекторов двигателя P900, выполненных в эстетике ксеноморфов из киновселенной «Чужой», а на этой неделе раскрыла поставщика и некоторые технические характеристики двигателя.

Поставщиком оказалась итальянская компания Italtecnica — известный специалист в области мелкосерийный высокооборотных двигателей, сделанных в лучших традициях итальянского автоспорта. В последние годы у Italtecnica нет отбоя от клиентов, она будет поставлять двигатели V12 для представленных в прошлом году суперкаров Vittori Turbio и Garagisti & Co. GP1, причём это разные двигатели, и у De Tomaso будет тоже свой собственный V12 — не такой, как у конкурентов, хотя, возможно, и с некоторыми общими техническими решениями.

Атмосферный V12 суперкара De Tomaso P900 при рабочем объёма 7,0 л весит менее 200 кг. Блок цилиндров и картер изготовлены из алюминиевого сплава, угол развала блока — 65 градусов. В каждой головке блока — два распредвала, каждый цилиндр обслуживают четыре титановых клапана. Лёгкие кованые поршни обеспечивают быстрый набор оборотов. Максимальная мощность 900 л.с. достигается при 9500 об/мин, отсечка срабатывает на 10 200 об/мин. Система смазки — с сухим картером. В системе газораспределения используется только шестерни, как у двигателей болидов Формулы-1. Впускной коллектор изготовлен из углепластика.

О коробке передач информации пока нет — прочие технические подробности и изображения самого De Tomaso P900 компания обещает показать позже в этом году. Рендеры трекового суперкара образца 2022 года с сайта De Tomaso удалены — стало быть, в его дизайне будут изменения.

В 2022 году De Tomaso намеревалась выпустить только 18 экземпляров P900 стоимостью около 3 млн евро каждый, но и эти цифры теперь могут быть изменены, так что ждём новой официальной информации.