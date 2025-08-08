Новинки ×
  • Garagisti & Co. GP1: аналоговый суперкар с атмосферным V12 от новой британской марки

08.08.2025 100 0 1

Молодая британская компания Garagisti & Co. показала свою дебютную модель — разработанный с нуля мелкосерийный суперкар GP1 с 800-сильным бензиновым двигателем V12 и механической коробкой передач. Дизайн Garagisti & Co. GP1 вдохновлён лучшими суперкарами 1980-х и 1990-х, в салоне нет планшетов и сенсорных кнопок — только физические органы управления.

Состоятельные любители спортивных автомобилей все чаще требуют от производителей традиционных ценностей — рёва атмосферных двигателей, клацанья коробок передач и чистой, незамутнённой электроникой связи между водителем и машиной. Спрос рождает предложение, поэтому высший ценовой сегмент авторынка регулярно пополняется новыми именами. Одно из них — британская компания Garagisti & Co. с итальянским темпераментом, которой управляет Марио Эскудеро. Имя Garagisti отсылает к введённому в 1950-х годах с подачи Энцо Феррари пренебрежительному обозначению частных британских команд в Формуле-1, которые регулярно трепали нервы титульным итальянским «конюшням».

Дизайн Garagisti & Co. GP1 разработал Анхель Гуэрра, прежде работавший в Bugatti и Rimac, компания поставила ему задачу создать современный суперкар, который однако воплощал бы в себе лучшие традиции автопрома 1980-х и 1990-х, что и было исполнено. В облике GP1 можно увидеть черты концепта Lancia Stratos Zero, Lamborghini Countach и других шедевров авторства Марчелло Гандини. Особенно эффектной получилась корма с гигантским диффузором и выставленным напоказ торцом механической коробки передач, как у Ferrari 288 GTO.

Углепластиковый монокок для Garagisti & Co. GP1 спроектировала британская компания DEXET Technologies, она же отвечает за аэродинамическую оптимизацию — оперение кузова создаёт до 850 кг прижимной нагрузки. Компоненты шасси будут поставлять Brembo и Öhlins. 6,6-литровый атмосферный V12 разработала итальянская компания Italtecnica, его максимальная мощностью составляет 800 л.с. при 9000 об/мин, максимальный крутящий момент превысит 700 Нм. 6-ступенчатая механическая коробка передач Xtrac передаёт всю мощностью на задние колёса. Динамические характеристики GP1 пока не объявлены. Сухая масса не должна превышать 1000 кг.

Лаконичный двухместный салон Garagisti & Co. GP1 щедро отделан кожей, под которой скрывается углепластиковая структура. Кресла водителя и пассажира разделены высокой центральной консолью с рычагом переключения передач и россыпью крупных физических кнопок. Мультимедийного экрана нет, чтобы водитель не отвлекался от дороги, мог полностью погрузиться в управление и получать чистое удовольствие от поездки. Вместе с тем обещан достаточно высокий уровень комфорта, а именно хорошая шумоизоляция и вместительный багажники — долгая дорога в этом автомобиле не будет утомительной.

Garagisti & Co. собирается выпустить только 25 дорожных экземпляров GP1, каждый обойдётся заказчику минимум в 2,45 млн фунтов стерлингов без учёта налогов и доставки. Компания утверждает, что сейчас GP1 находится на финальной стадии разработки и испытаний, но пока не называет дату его полноценной премьеры. Вслед за дорожным GP1 будет выпущена ещё более эксклюзивная трековая версия этой модели.

Великобритания спортивные авто суперкары новинки Garagisti & Co. Garagisti & Co. GP1
