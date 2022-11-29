De Tomaso P900: кузов-скульптура, мотор-песня и сборка прямо на Нюрбургринге

Основанная в 1959 году аргентинцем Алехандро де Томазо итальянская компания De Tomaso ныне принадлежит гонконгской компании Ideal Team Ventures. Современная De Tomaso Automobili зарегистрирована в Великобритании, при этом два года назад компания паковала чемоданы для переезда в США, но передумала: в начале этого года было объявлено о стратегическом партнёрстве с германской инжиниринговой фирмой Capricorn, что делает высокотехнологичные комплектующие для гоночных машин, и о строительстве совместной фабрики De Tomaso Сapricorn прямо на легендарном автодроме Нюрбургринг — здесь в 2023 году будет налажено мелкосерийное производство представленного в 2019 году дорожного суперкара De Tomaso P72 c американским 5,0-литровым компрессорным V8 от Roush Performance.

De Tomaso P900 — это своего рода трековая производная от De Tomaso P72, машины имеют очевидное внешнее сходство, но у P900 куда более агрессивное аэродинамическое оперение. Кузов практически целиком изготовлен из углепластика, причём его структура даже в модели P72 была заметно переделана по сравнению с той, что нам показывали в 2019 году — к оптимизации уже приложили руку специалисты Capricorn.



Цифра 900 в обозначении трековой модели указывает одновременно на массу и мощность — 900 кг и 900 л.с. Двигатель, как утверждается, разрабатывается с нуля «по заветам Алехандро де Томазо»: атмосферный V12 при рабочем объёме 6,2 л будет весить всего 220 кг и крутиться до 12 300 об/мин. Питаться новый мотор будет синтетическим углерод-нейтральным топливом, чтобы не загрязнять атмосферу вредными выбросами. Коробка передач — гоночная «секвенталка» Xtrac, ведущие колёса — задние, динамические характеристики пока не объявлены.

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Полноценная премьера De Tomaso P900 состоится в следующем году, а дата начала производства пока не названа — известно лишь, что разработка нового двигателя V12 будет продолжаться до конца 2024 года. Нетерпеливым клиентам компания готова предложить P900 уже в 2023 году, но с другим двигателем — формульным Judd V10 родом из 90-х, модернизированным поставщиком под современные требования.



Для будущих владельцев P900 будет организован чемпионат-междусобойчик De Tomaso Competizione, что в общем-то является обязательным приложением ко всем подобным проектам.

