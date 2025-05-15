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  • Серийный De Tomaso P72: завораживающие формы, мощный V8 и никаких экранов в салоне

Серийный De Tomaso P72: завораживающие формы, мощный V8 и никаких экранов в салоне

15.05.2025 14 0 0

Компания De Tomaso Automobili представила долгожданную серийную версию своего нового среднемоторного суперкара P72 и пообещала начать его поставки клиентам до конца текущего года.

Компания De Tomaso, основанная в 1959 году итальянцем аргентинского происхождения Алехандро де Томазо, с 2014 года принадлежит гонконгской Ideal Team Ventures, за которой стоит предприниматель и большой автомобильный энтузиаст Норман Чой, он же сегодня является гендиректором De Tomaso Automobili Limited, штаб-квартира которой находится в Гонконге, но есть также филиал в Германии — De Tomaso Automobili GmbH.

De Tomaso P72 и De Tomaso P70
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De Tomaso P72 и De Tomaso P70
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В 2019 году De Tomaso анонсировала в виде прототипа среднемоторный суперкар P72, созданный по мотивам гоночного спайдера De Tomaso P70 из середины 1960-х, который Алехандро де Томазо разработал вместе с легендарным американским конструктором Кэрроллом Шелби.

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На момент премьеры предполагалось, что De Tomaso P72 позаимствует шасси у суперкара Apollo Intensa Emozione (компания Apollo тоже принадлежит Ideal Team Ventures), а 5,0-литровый компрессорный V8 на фордовском блоке будет поставлять американская компания Roush Performance. Затем началась какая-то непонятная чехарда со сменой партнёров и подрядчиков, информация от которых полностью уже «выпилена» с сайта De Tomaso Automobili.

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В начале прошлого года De Tomaso Automobili сообщила, что довести суперкар P72 до ума ей помогает немецкая компания HWA, известная нашим читателям по рестомоду HWA Evo на базе Mercedes-Benz W201, но и этой информации на сайте больше нет. Между тем в свежем пресс-релизе рядом с датой (14 мая, 2025 года) указано и место — Аффальтербах, Германия. Именно в Аффальтербахе находится штаб-квартира и завод HWA, который теоретически может заняться производством De Tomaso P72. В самом пресс-релизе место производства De Tomaso P72 не указано, а офис De Tomaso Automobili GmbH находится не в Аффальтербахе, а в Денкендорфе — это примерно в трёх часах езды от Аффальтербаха.

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В общем, пока непонятно, где, собственно, De Tomaso P72 будет производиться. Между тем ещё в конце прошлого года был собран первый кузов De Tomaso P72, полностью углепластиковый и уже никак конструктивно не связанный с Apollo. Подвеска — пружинная, типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами. Переднюю часть кузова можно приподнимать на 45 мм для проезда крупных дорожных неровностей.

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Пресс-релиз от 14 мая сообщает, что De Tomaso P72 наконец-то полностью готов к производству, белая машина на фотографиях — демо-экземпляр, не предназначенный для продажи, а коммерческий тираж суперкара составит 72 экземпляра, поставки заказанных машин клиентам начнутся в конце 2025 года. Цена не объявлена, ранее сообщалось, что она составит не менее 1,6 млн евро.

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Компрессорный 5,0-литровый V8 неизвестного происхождения в серийной спецификации оказался чуть менее мощным, чем в ранних анонсах, он выдаёт 700 л.с. и 820 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние. Весит De Tomaso P72 порядка 1400 кг. Динамические характеристики не объявлены.

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Двухместный салон De Tomaso P72 — это шедевр ювелирного искусства с множеством скульптурных деталей из фрезерованного алюминиевого сплава. Приборы — только аналоговые, мультимедийный экран не предусмотрен в принципе, но есть держатель для смартфона, который можно использовать в качестве навигатора и источника развлекательного контента.

Добавим, что в 2022 году De Tomaso Automobili анонсировала проект трекового суперкара P900 с обещанием начать его поставки в 2023 году, но разработка этой модели тоже сильно затянулась и теперь неясно, когда ждать серийный P900. К счастью, с сайта компании эта модель не исчезла и пребывает в статусе coming soon — мол, скоро будет…

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