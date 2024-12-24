Рассекречен интерьер рестомода HWA Evo от создателей AMG: стильно и дорого

Рестомод HWA Evo дотошно копирует стиль раритетного спортседана Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, но имеет полностью новую техническую начинку и радикально перекроенный кузов с углепластиковой обшивкой. На днях был впервые показан интерьер HWA Evo — это настоящий бальзам на душу любителей автомобильной классики вообще и классических Мерседесов в частности.

HWA Evo от немецкой компании HWA AG — один из самых интересных и технически сложных рестомодов, о которых мы когда-либо рассказывали. Компанию HWA AG основал в 1998 году инженер и предприниматель Ханс-Вернер Ауфрехт, он же в 1967 году вместе с Эрхардом Мельхером создал инжиниринговую фирму AMG, которая впоследствии превратилась в легендарное тюнинг-ателье и была поглощена компанией Mercedes-Benz. HWA — это гоночная команда с собственным конструкторским отделом и производством, базируется она в немецком Аффальтербахе. В прошлом году команде исполнилось 25 лет, тогда же её руководство решило диверсифицировать бизнес и использовать имеющийся опыт для производства эксклюзивных дорожных спорткаров.

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HWA Evo — это современная интерпретация легендарного спортседана Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II образца 1990 года, который был выпущен тиражом 502 экземпляра, согласно тогдашним правилам омологации машин для кузовного чемпионата DTM. Оригинальный Evo II считается вершиной эволюции седана Mercedes-Benz W201, уцелевшие экземпляры сегодня стоят на вторичном рынке целое состояние, но для создания рестомода достаточно обычного хорошо сохранившегося седана W201 поздних лет выпуска. От донорской машины рестомоду нужен только остов кузова, вокруг которого создаётся, по сути, новый автомобиль.

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Инженеры HWA разработали для рестомода большое количество новых несущих элементов и углепластика и стали, они нужны для увеличения жёсткости кузова и крепления нового силового агрегата и новых подвесок (двойные поперечные рычаги «по кругу» с регулируемыми амортизаторами KW), в салон вживлён каркас безопасности. Все наружные панели выполнены из углепластика, фары и фонари тоже полностью новые, светодиодные. В результате донорский кузов обновлён на 75%.

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Интерьер рестомода сохранил исходную архитектуру Mercedes-Benz W201, но все компоненты здесь тоже новые, в том числе классического вида передние сиденья с 4-точечными ремнями безопасности и отформованный строго под двух седоков задний диван. Задние места даже имеют крепления Isofix для установки детских кресел. Аналоговый щиток приборов заменён настраиваемым экраном, но по умолчанию он показывает классические стрелочные циферблаты. В центральную консоль органично вписался небольшой сенсорный экран мультимедийной системы, при этом центральный тоннель усеян крупными физическими клавишами, заведующими самыми востребованными функциями. Новый пухлый руль по диаметру соответствует оригинальному рулю, а рули у Мерседесов раньше были крупные. Разумеется, полностью обновлена вся проводка, установлены современная система микроклимата и современная высококачественная аудиосистема, для смартфона есть полочка с беспроводной зарядкой.

Ради идеальной развесовки (50:50) для HWA Evo выбрана компоновка типа Transaxle: двигатель расположен спереди продольно, а коробка передач отнесена к заднему мосту, передняя ось вдобавок сдвинута вперёд на 50 мм, то есть увеличена колёсная база. Передние колёса у рестомода — 19-дюймовые, задние — 20-дюймовые. Все колёса снабжены вентилируемыми дисковыми тормозами Brembo: диаметр передних дисков — 380 мм (шестипоршневые суппорты), задних — 360 мм (четырёхпоршневые суппорты). За доплату предлагаются карбон-керамические тормоза. ESP и ABS у компании HWA — собственные, но разработанные при поддежке Bosch. Снаряженная масса рестомода — 1360 кг. Габаритная длина — 4580 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1355 мм, колёсная база — 2750 мм.

Оригинальный Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II оснащался 4-цилиндровым 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» (235 л.с., 245 Нм), а для рестомода компания HWA выбрала современный 3,0-литровый мерседесовский бензиновый битурбомотор V6, в котором будет масса доработок, в том числе система смазки с сухим картером и более эффективный интеркулер. Стандартная максимальная отдача двигателя составит 450 л.с. и 550 Нм, коробка передач — 6-ступенчатая «механика», с двигателем её связывает углепластиковый карданный вал. Ведущие колёса, конечно, задние. Максимальная скорость — 270 км/ч. С опциональным пакетом Affalterbach максимальная мощность двигателя увеличивается до 500 л.с., а коробка получает другие передаточные числа, позволяющие разогнать машину до 300 км/ч.

Рестомод HWA Evo будет выпущен тиражом 100 экземпляров, почти все они уже зарезервированы, цена — от 714 000 евро плюс налоги, первые готовые машины будут отгружены клиентам в конце 2025 года.