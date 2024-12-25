Суперкар De Tomaso P72 всё ещё в разработке, но серийные машины вроде как на подходе

Итальянская по происхождению компания De Tomaso Automobili, ныне принадлежащая гонконгской Ideal Team Ventures, оказывается, до сих пор не приступила к производству представленного в 2019 году среднемоторного суперкара P72, но дабы успокоить клиентов, сообщила, что первое шасси в серийной спецификации уже собрано, чтобы пройти финальный цикл испытаний, затем начнётся выпуск товарных экземпляров.

Суперкар P72 — это первая за последние два десятка лет новая модель De Tomaso. Премьера De Tomaso P72 в 2019 году вызвала бурный восторг у потенциальных клиентов благодаря сногсшибательному дизайну суперкара, но путь от прототипа до серийной версии оказался долгим и трудным из-за пандемии COVID-19 и различных организационных пертурбаций.

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В 2022 году De Tomaso Automobili объявила о стратегическом партнёрстве с немецкой инжиниринговой фирмой Capricorn, что делает высокотехнологичные комплектующие для гоночных машин, и о строительстве совместной фабрики De Tomaso Сapricorn прямо на легендарном автодроме Нюрбургринг — здесь в 2023 году должно было начаться мелкосерийное производство De Tomaso P72. Увы, этого не случилось, и вообще непонятно, в силе ли партнёрство с Capricorn или нет.

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В начале этого года De Tomaso Automobili сообщила, что довести суперкар P72 до ума ей помогает немецкая компания HWA, известная нашим читателям по рестомоду на базе Mercedes-Benz W201, и что производство должно начаться во второй половине 2024 года, но и этого не случилось. У HWA, к слову, есть собственный завод в Аффальтербахе, он вполне мог бы производить De Tomaso P72, но в последних пресс-релизах De Tomaso Automobili место производства не упоминается.

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За пять с половиной лет после премьеры конструкция и дизайн De Tomaso P72 претерпели некоторые изменения: в частности, углепластиковый монокок и прикрученные к нему подрамники были оптимизированы под конкретные техпроцессы и конкретных поставщиков комплектующих, а салон стал ещё более скульптурным — рычаг переключения передач можно смело помещать в любой музей современного искусства.

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Между тем конкретной технической информации о De Tomaso P72 сегодня даже меньше, чем было в 2019 году: официальный сайт компании сообщает, что суперкар получит 5,0-литровый бензиновый компрессорный V8, выдающий 750 л.с. и 900 Нм, и что минимальная цена составить 1,6 млн евро — это примерно в два раза выше цены, обещанной в 2019 году. Тираж — 72 экземпляра.

Анонсированный в 2022 году проект трекового суперкара De Tomaso P900 по-прежнему в силе, но и он, очевидно, выбился из графика — первые машины планировалось передать клиентам в 2023 году, а на деле De Tomaso P900 пока всё ещё существует лишь в виде рендеров.