Vittori Turbio: новый американский гибридный суперкар с дизайном от Pininfarina

Молодая американская компания Vittori Turbio, базирующаяся в Пало-Альто (штат Калифорния), представила свою дебютную модель — гибридный суперкар Turbio мощностью порядка 1100 л.с., способный разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с.

Компанию Vittori основал инновационный предприниматель Карлос Круз, в планах которого значатся не только суперкары, но и аэромобили, а также электрические бизнес-джеты. Дебютный суперкар, получивший имя Turbio, будет производиться в Италии, «в самом сердце Эмилии-Романьи».

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В ранних анонсах от Vittori сообщалось, что ключевую роль в разработке дизайна Turbio сыграл искусственный интеллект, но теперь этот факт не выпячивается, потому что вряд ли им можно привлечь состоятельных клиентов с утончённым вкусом. Теперь акцент сделан на мастерстве студии Pininfarina, также принимавшей участие в разработке, и традициях итальянского инженерного искусства.

1 / 2 2 / 2

Между тем в облике Vittori Turbio действительно чувствуется «рука» ИИ, так как новый суперкар похож на сплав Bugatti, Corvette, McLaren, Rimac и Zenvo, а вот оригинальных решений в нём как-то не наблюдается. В корму вмонтировано выдвижное активное антикрыло, угол атаки которого варьируется в зависимости от скорости и выбранного ездового режима.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Салон Vittori Turbio на рендерах кажется таким же вторичным, как и внешность: набор шаблонных решений с налётом скульптурности. Щиток приборов имитирует аналоговый, на самом деле он цифровой — в круглые отверстия встроены экраны. Узенький вертикальный экран на центральной консоли отвечает за развлечения и климатический настройки.

Силовая установка у Vittori Turbio гибридная: задние колёса вращает разработанный компанией Italtecnica 6,8-литровый бензиновый атмосферный V12, способный крутиться до 9000 об/мин, а на передние колёса установлен электромотор. Информации о коробке передач и батарее нет. Максимальная совокупная мощность силовой установки — около 1100 л.с., разгон до «сотни» будет занимать 2,5 с, максимальная скорость пока не раскрыта, но обещано, что она будет «более чем достойной».

1 / 2 2 / 2

Компания Vittori собирается выпустить только 50 экземпляров Turbio, каждый обойдётся заказчику минимум в 2,5 млн долларов, поставки планируется начать в 2027 году.