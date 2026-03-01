Этот автомобиль выглядит, как настоящий внедорожник, имеет неплохой клиренс и снабжен системами, помогающими преодолевать серьезные препятствия, но при этом не имеет ни рамы, ни понижающей передачи в трансмиссии. Давайте разбираться, в чем состоят сильные и слабые стороны Jetour T2.

Марка Jetour в рамках соцветия концерна Chery изначально позиционировалась как автомобили для путешествий. Но путешествия бывают разные: и городские, и дорожные, и с серьезной внедорожной компонентой. Вот для последних и был предназначен показанный в 2022 году концепт Jetour T-X. Через год концепт превратился в серийную модель Traveller, ну а в Россию кроссовер пришел уже как Jetour T2. На автомобильный рынок России T2 ворвался как гусеничный вездеход в кустарник: в 2024 году было продано 10 177 автомобилей, хотя продажи стартовали только в марте. В 2025 году продажи модели несколько сократились и составили 9483 единицы, но ведь и весь автомобильный рынок упал на 15,6%.

Фото: Jetour 1 / 2 Фото: Андрей Судьбин 2 / 2

T2 – автомобиль довольно крупный: 4785×2006×1880 мм при колесной базе 2800 мм. На российском рынке автомобиль представлен с безальтернативным двухлитровым бензиновым турбомотором SQRF4J20 мощностью 245 л.с. Поначалу в пару к нему предлагалась только 7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным «мокрым» сцеплением, но в начале 2025 года линейку пополнила версия с классическим 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль получил неплохой внедорожный арсенал: паспортный дорожный просвет составляет внушительные 220 мм, угол въезда равен 28 градусам, съезда – 30 градусам. Кроссовер способен преодолевать брод глубиной до 700 мм, полный привод обеспечивает муфта BorgWarner шестого поколения. Система электронных помощников включает в себя не только привычный набор ассистентов (в том числе – адаптивный круиз-контроль), но и «внедорожный круиз-контроль», а также набор предустановленных режимов для езды по бездорожью. В любом случае, Jetour T2 неплохо адаптирован к движению по плохим дорогам.

Фото: Андрей Судьбин

Jetour T2 оснащен на уровне премиальных кроссоверов: обогрев и вентиляция сидений, дисплей, заменяющий комбинацию приборов, проекционный дисплей, огромный тачскрин медиасистемы с диагональю 15,6 дюйма и многое другое. Но стоит ли его покупать? Стоит признать, что отзывы об автомобиле носят весьма противоречивый характер. Одни пребывают в полном восторге: «Конечно, он не конкурент Х5 и Х7, но с многими японцами может хорошо посоревноваться!». Другим автомобиль явно не зашел: «Не ожидайте получить Defenderот Jetour T2, и будет вам счастье. Я слишком много ожидал от этого красавца. Для меня эта покупка была, как купить Xiaomi, чтобы заменить им iPhone. И это фиаско. Поэтому буду продавать».

Остроты добавляет тот факт, что автомобиль совсем не дешев: каталожная цена базовой комплектации Voyage составляет в зависимости от года выпуска 3,96-4,16 миллиона рублей, Expedition – 4,35-4,45 миллиона, а топовой комплектации Discovery с 8-ступенчатым автоматом – 4,55-4,65 миллиона. Естественно, кроссовер присутствует и на вторичном рынке, где его предлагают в зависимости от пробега и комплектации по цене от 3,09 до до 4,25 миллиона рублей. Многие продают машину именно потому, что она «не зашла» – для кого-то оказалась «недостаточно внедорожной», а кого-то, наоборот, не устроили свойства, обусловленные внедорожным потенциалом. В любом случае автомобиль у китайских конструкторов получился интересный, но прежде чем примерить его на себя, стоит ознакомиться с тем, за что его хвалят, а за что ругают.

Ненависть №5: руль и багажник

Jetour T2 уже на презентации поразил журналистов рулем в виде восьмиугольника со скругленными углами. По-другому его можно описать и как традиционную «баранку», сплюснутую сверху и снизу. Выглядит это, конечно, весьма футуристично и сразу обращает на себя внимание. А вот удобно это или нет – тут уж каждый решает сам.

Фото: Jetour 1 / 2 Фото: Jetour 2 / 2

Я, например, так и не смог найти удобного положения рук. Однако повторюсь: вопросы удобства и неудобства всегда весьма индивидуальны. «Квадратный» руль изначально насторожил очень многих, и кто-то так и не смог к нему привыкнуть, но кто-то в конце концов пришел к выводу, что это очень удобно: «О, чудо! Я примирился с квадратным рулем. Поверьте, если вдруг поедете на этой машине на дальняк, все сразу поймете. Кладем левую руку на подлокотник двери, правую на подлокотник между креслами, и – о, чудо – обе ладошки ложатся на руль. Именно вытянутая квадратная форма и позволяет так делать. По удобности посадки этот автомобиль побил даже мой личный топ – X-Trail». Но многие общий язык с таким органом управления найти всё-таки не могут.

Второй момент – это объем багажника. По паспорту он равен 540 литрам. Вроде бы и немало, но это объем «под крышу», а не по VDA. Вот и пишут владельцы в своих отзывах: «Хотелось бы немного больше багажник, но в целом глубина погрузки компенсируется высотой»; «Что не понравилось – багажник, точнее, его номинальное присутствие. T2, типа, для путешествий машины. Забыли написать, что для путешествий вдвоем, так как без сложенных задних сидений багажник тут меньше, чем на Форестере»; «Машина не маленькая, но вся длина ушла на длинный капот и место для ног задних пассажиров. Багажник прям вот очень небольшой».



Фото: Андрей Судьбин 1 / 4 Фото: Андрей Судьбин 2 / 4 Фото: Jetour 3 / 4 Фото: Jetour 4 / 4

Конечно, не все оценивают этот параметр столь же критично: «Достаточно большой багажник (для большой семьи, наверное, не совсем, но мне во всех задачах, кроме переезда, было все отлично). Но если перевозить 20-е колеса от него, то сидения придется сложить», «Багажник: коляска, велосипед, чемоданы – все влезает без проблем. Семья в восторге». Я лично не очень понимаю, как можно взять на борт T2 четверых пассажиров и загрузить в багажник коляску, велосипед и чемоданы. В любом случае штатные рейлинги на крыше, на которые можно установить багажный бокс или корзину, выглядят совсем не лишним элементом.



Ну и, чтобы не возвращаться к вопросу удобства, во многих отзывах в качеств недостатка авторы упоминают слишком короткие подушки сидений: «Как на всех "китайцах" (кроме Haval H9), короткие для моих 190 см роста сиденья». Хотя и этот недостаток мешает не всем: «Сгонял на ней в Вологду, не топил, доехал за 6 часов. Дорогу не заметил от слова "совсем". Кресло, несмотря на короткую для меня сидушку, оказалась достаточно удобным».

Любовь №5: мой любимый чемодан

Внешность Jetour T2 владельцы, как правило, оценивают в высшей степени положительно: «Очень эффектный внешний вид. Ну вот не хуже тех же "немцев" и "японцев". Над стилем, уверен, поработали. Даже за сам большой выделяющийся значок Джетур не стыдно!»; «Внешка – бомба, квадратик, как я люблю»; «Дизайн зацепил – спереди агрессивно, как у дорогих “немцев", сзади спортивно»; «Что мне сразу зашло в этой машине, это внешка. Тот редкий случай, когда вживую машина смотрится лучше, чем на фото».



Фото: Jetour 1 / 4 Фото: Jetour 2 / 4 Фото: Jetour 3 / 4 Фото: Jetour 4 / 4

Конечно, не бывает бочек меда без хотя бы маленьких ложечек дегтя. Например, многих раздражают контрастные декоративные элементы желтого цвета: «Внешне неплох. Раздражают только желтые детальки, разбросанные там и тут по кузову. Зачем все это прилепили?», «Лично мне визуально Т2 нравится. Одного не пойму: зачем китайцы на него понавешали пластиковой бутафории, да еще и ярких цветов? Хочется эти псевдокрюки, оторочки на рейлингах просто содрать. Они ужас как внешку портят».



Фото: Jetour 1 / 3 Фото: Андрей Судьбин 2 / 3 Фото: Jetour 3 / 3

Конечно, такой «квадратный» дизайн не только служит заявкой «я – не такой, как остальные кроссоверы, я – настоящий мачо и вообще путешественник», но и приводит к возникновению определенных проблем. Например, связанных с аэродинамикой, но их мы обсудим в других разделах. Или к тому, что зимой снег забивается за кофр с запаской, блокируя задний стеклоочиститель. А без него жизнь становится очень неуютной, ведь в результате разрежения, которое создает при движении квадратный кузов, стекло пятой двери очень быстро загрязняется.

Ненависть №4: всё внимание – на экран

Как это сейчас принято, главной доминантой в интерьере Jetour T2 является огромный 15,6-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. И вот тут у владельцев начинаются претензии: «Полное отсутствие кнопок. Это очень неудобно с учетом ужасного климат-контроля»; «Про замену удобных кнопочек и крутилок на дурацкий экран посреди торпеды писать не буду, эта "замечательная" тенденция добралась и до автомобилей ценой за 20 и более миллионов, БМВ i7, например». По счастью, кое-какие физические органы управления все же остались: режимы движения (три «асфальтовых» – «Эко», «Стандарт» и «Спорт» плюс три внедорожных «Грязь/Песок», «Снег» и «Камни») выбираются при помощи ротор-контроллера на консоли. Есть еще и режим «Х», который включается нажатием кнопки в центре «шайбы», и тогда вы отдаете выбор режима на откуп электронному разуму автомобиля.



Фото: Jetour 1 / 3 Фото: Jetour 2 / 3 Фото: Jetour 3 / 3

Рядом – четыре физических кнопки. Одна отвечает за принудительное включение системы видеообзора, другие кнопки включают кондиционер, обогрев ветрового стекла и датчик глубины брода. Но вот физическая кнопка включения ассистента спуска по склону отсутствует, значит, чтобы задействовать этот режим, нужно переключиться на экране в панель «Настройки автомобиля», войти в следующий экран, выбрать на левой панели «Автомобиль» и «Общие», а в верхней части экрана найти виртуальную кнопку «Спуск с крутого холма». Ну вот скажите, положа руку на сердце, что вам чаще приходится делать, покинув асфальт: съезжать по уклонам той или иной крутизны или форсировать водные преграды?



Фото: Jetour

Отсутствие физических органов контроля вызывает множество неудобств, особенно в ситуации, когда экран медиасистемы используется для навигации в режиме сопряжения со смартфоном – ведь было бы глупо видеть перед собой 15,6-дюймовый «телевизор», а карту выводить на экранчик повешенного на кронштейн смартфона. Так вот, если вы хотите что-то подправить на ходу в настройке боковых зеркал, то нужно выйти из режима навигации и сопряжения, войти в главное меню, затем – в общие настройки автомобиля, выбрать иконку «Наружное зеркало заднего вида», ну и далее клавиши и барабанчики на спицах руля меняют свои функции и начинают управлять зеркалами. При этом органы управления левой спицы отвечают за левое зеркало, а правой – за правое. Но тут есть еще один момент. Есть на этом экране одно поле, «Наклон зеркала заднего вида при движении задним ходом». Если включить эту опцию, то при движении задним ходом зеркала будут смотреть на задние колеса, и при парковке к бордюру это действительно удобно. А вот просто при движении назад – нет! А выключить этот наклон можно, лишь проделав все вышеперечисленные манипуляции с меню.

Ненависть №4: всё внимание – на экран

В очень многих отзывах авторы хвалят качество салона Jetour T2 и насыщенность автомобиля всяческими электронными плюшками: «Внутри тоже приятно: огромный экран, кожа, подсветка, панорама. Смотрится дороже, чем стоит»; «Мои запросы к автомобилю высоки. Например, предпоследние Мерседесы для меня слишком пластмассовые и скрипят. В нынешних реалиях Jetour T2 – достойный и интересный вариант. Внешний вид на 5 из 5, салон, электроника и комплектация – все заставляет улыбаться». Что касается материалов и оснащения салона, тут, конечно, возможны и другие оценки: «Чувствуется, где сэкономили. Пластик на торпедо и дверях жестковат, кое-где через полгода появились еле слышные скрипы (пока не критично, но раздражает). Кнопки на руле немного люфтят. Ощущение, что через пару лет может начать сыпаться».



Фото: Jetour 1 / 6 Фото: Jetour 2 / 6 Фото: Jetour 3 / 6 Фото: Jetour 4 / 6 Фото: Jetour 5 / 6 Фото: Андрей Судьбин 6 / 6

Но вот насыщенность машины электронными помощниками в основном оценивается весьма положительно. Особенно часто упоминается адаптивный круиз-контроль: «Наличие адаптивного круиза и "авторулилки в полосе" – классная вещь для современного автомобиля. Работает неплохо даже при частично затертой разметке»; «Брал специально версию с адаптивным круизом и удержанием в полосе. На шикарных трассах вроде М12 позволяет просто снять ноги с педалей, откинуться и слушать сериальчики, пока машина едет сама. Адаптивный круиз работает просто идеально – ни разу ни одного сбоя не наблюдал, разгоняется и оттормаживается всегда очень мягко и вовремя. Удержание в полосе тоже работает, но надо постоянно присматривать».



Конечно, нужно быть реалистом и понимать, когда на электронных помощников можно положиться, а когда все же не стоит. Пишут об этом и владельцы: «К работе адаптивного круиза претензий нет совсем, нравится. А вот тот, который должен сам рулить, пока далек от идеала, ну или надо как-то привыкать к этой штуке. Дело в том, что он шатает руль вправо-влево, проверяя, держишь ли ты на нем руки. Когда держишь и сопротивление этому шатанию есть – все нормально, значит, едем дальше. У меня от этого дела создается впечатление, что я всю дорогу с ним борюсь», «За три месяца было одно ложное срабатывание на торможение, когда в дождь со встречки волной накрыло. Теперь в сильный дождь я всю электронику выключаю».



По-разному оценивают владельцы и качество аудиосистемы. Одни пишут, что «музыка плохая», а другие, наоборот, очень ее хвалят: «Прекрасная музыка Sony и много басов (возможно, даже слишком). Система шустрая, с возможностью прошить и пользоваться Android-приложениями». Впрочем, абсолютного совершенства не бывает: «Есть тупые решения, которые мне себе объяснить никак не получается. Например, что невозможно удалить радиостанции или что при запуске двигателя нужно каждый раз включать радио».

Фото: Jetour 1 / 4 Фото: Jetour 2 / 4 Фото: Jetour 3 / 4 Фото: Jetour 4 / 4

​

Ненависть №3: Расход

Как это часто бывает в последнее время, в особенности – в случае автомобилей с мощными турбомоторами под капотом, расход горючего становится темой активных обсуждений и порой весьма острых дискуссий. Начнем с того, что официальные спецификации обещают расход на уровне 12,3 л/100 км в городе, 8,2 л/100 км на трассе и порядка 9,7 л/100 км в смешанном цикле. Многие авторы отзывов приводят свои цифры, если и отличающиеся от паспортных, то не слишком кардинально, а порой отличающиеся в меньшую сторону: «Купил, езжу... город 11,5л , трасса 9 л!», «Расход – около 9-10 л по городу, на трассе 7-8. Для такого сундука – нормально».



Но у таких утверждений тут же находятся оппоненты: «Расход топлива. Многовато для 2-литрового двигателя и 7-ступенчатой коробки. При движении на круизе со скоростью 107 км/час расход – 11,5 л/100 км. Несколько раз проверяли, в том числе и расходом из бака. Так и есть. Это много. Аналогичные по объему двигателя и мощности “немцы” и “корейцы” укладываются до 8 л/100 км при такой скорости. Может, дело в "кирпичной аэродинамике", но как есть»; «В городе – от 12-13 до 16 л/100 км»; «Расход (только трасса, по городу не езжу): до 130 км/ч – 9-10 л/100 км, до 160 – 12-14 л. Выше на “спорте” доходило и до 20»; «Расход 9 литров в городе – это миф. Вернее, так обещает компьютер, а по факту с чеков он от 11 до 14 л на 100 км в спокойном режиме». Каких-то особо ужасных цифр авторы отзывов не приводят, но и о суперэкономичности говорить все же не приходится.



Фото: Jetour 1 / 2 Фото: Jetour 2 / 2

Могут изменить свою оценку и те, кто поначалу оценивал экономичность Jetour T2 по топливу самым высоким образом: «Слетели "розовые очки" по расходу топлива. Как только начал чуть нажимать на педаль, показания сразу поменялись. 130 км/ч на трассе дают расход 12 литров, 150 – 13,5. Город, если ездить пошустрее – в районе 11,5. Интересно, да? Кто не любит гонять, прямо для вас тачка».

Любовь №3: места хватит всем

Пространства на втором ряду сидений действительно очень много, и это безусловный плюс, который авторы отмечают в очень многих отзывах. Его признают даже те, кому этот кроссовер, как говорится, «не зашел». Что уж тогда говорить о тех, кто оказался полностью удовлетворен своей покупкой: «Салон приличного размера. Места для ног на задних сиденьях прямо вот много»; «Очень вместительный салон, и отделка качественная»; «Это просто дворец! Сзади три взрослых человека помещаются без толкотни, даже с детскими креслами». Единственное нарекание – недостаточный диапазон регулировки наклона спинок задних сидений: «Наклон спинки заднего сиденья могли бы сделать регулируемым в более широком диапазоне. Опускается маловато, далеко ехать не очень комфортно».



Фото: Jetour 1 / 2 Фото: Jetour 2 / 2

Зато если сложить задние сиденья, то на получившей платформе без проблем устраивается спать даже человек ростом за 180 см. И это очень важно, если машина позиционируется как «автомобиль для путешествий».

Ненависть №2: Климат, ключ и всякие мелочи

Жаловаться на работу климатической установки стало для владельцев не самых дешевых китайских автомобилей если не традицией, то по крайней мере общим местом. Вот и владельцы Jetour T2 не выпадают из этого тренда: «Задний ряд не обогревается вообще, климат нелогичный, нет "средней" температуры – либо жарко, либо холодно. Внедорожник для суровых российских условий? Не смешите…», «Климат-контроль – это жесть. Чтобы летом вас не заморозило и не сдуло, нужно выставлять в режиме АВТО температуру 26-27 градусов (вместо обычных 18-22 в других автомобилях). И даже при такой температуре работу климата сложно назвать комфортной, постоянно хочется что-то изменить. Вариант поставить на 22 и ездить так весь год в Джетуре не прокатывает».

Причиной этого некоторые владельцы видят все ту же «экономию на спичках»: «Климат. Он есть. Работает криво. Как мне сказал дилер, китайцы сильно пожалели датчиков, поэтому он может дуть холодом, когда холодно, или начать греть в жару. Приходится руками (не всегда, но частенько) подстраивать работу климата, чтобы получить то, что хочешь. Подогрев сидений есть только снизу, спинки не греются. Это странное решение, учитывая то, что Chery уже прошли этот путь с Tiggo, когда по требованию покупателей пришлось начать подогревать и спинку».



Фото: Jetour 1 / 2 Фото: Jetour 2 / 2

Впрочем, с этой критикой согласны не все. У некоторых все работает вполне нормально и корректно: «Климат стоит на 23 градусах, и не трогаю его уже 2 месяца», «С климат-контролем летом проблем не замечали, обычно устанавливали 21-23 градуса». Иногда выход находят в использовании голосового управления: «По климату: у меня стоит лето 18 градусов, осень 20, и ничего крутить и нажимать не надо. По кнопкам: зачем они нужны, если есть голосовое управление? А если вы не умеете им пользоваться, зачем вам такая машина? Холодно? Скажи, что холодно, и машина добавит 2 градуса. Жарко? Скажи жарко, и машина сбросит на 2 градуса». Но стоит признать, что голосовое управление нравится далеко не всем. Некоторых оно попросту раздражает, да и некая привычка тоже требуется: «Голосовой помощник не всегда понимает с первого раза», «Голосовое управление работает через раз, и там далеко не все функции доступны».

Встречаются в отзывах и нарекания на работу стеклоочистителей в целом и датчика дождя в частности: «Непонятен алгоритм работы датчика дождя», «Датчик дождя тупит. Привычный нам первый режим дворников (прерывистый) почему-то отсутствует. Не понимаю этого решения – убрать бы его».



Фото: Jetour

И очень много жалоб на странную работу бесключевого доступа и не менее странные настройки безопасности: «Странно работающий бесключевой доступ. Иногда машина не видит ключ и издает 3 сигнала, когда не может закрыться. Иногда не реагирует при открытии. В общем, как повезет»; «Как тут при заведенном движке погасить внешний свет? Облазив все настройки и варианты понял, что никак. Пока машина греется, она будет, как елочка, светится... и бибикать, если дверки теребить. Прям не машина, а бродячий цирк»; «Какого лешего эта дура (машина) каждый раз орет, когда при включенном двигателе я выхожу из машины и закрываю дверь? Три бибика тихих, и потом вдогонку еще три громких, для глухих, наверное».

Любовь №2: По любым дорогам

Буква «Т» в названии модели означает Traveller, то есть «путешественник». А любое автомобильное путешествие – это сотни, а то и тысячи километров по самым разным дорогам. По качественному асфальту скоростных трасс и по разбитым грузовиками дорожкам местного значения, по грейдерам и грунтовкам, по дорогам, засыпанным снегом и по залитым дождями, по колеям, ухабам и колдобинам. И все эти дороги предназначенный для путешествий автомобиль должен преодолевать без серьезных проблем и с максимальным комфортом для водителя и экипажа. Именно в этом вопросе в отзывах владельцев наблюдается редкостное единодушие.



На асфальтовых трассах с динамикой нет никаких сложностей: «На обгонах проблем нет – тапку в пол, и включается космический корабль, даже на стандартном режиме, не говоря о спорте»; «Разгон уверенный, обгоны на трассе без мучений. Коробка (7DCT) переключается плавно»; «Раздули 2-литровый двигатель знатно, посмотрим, как он будет ходить в долгой перспективе, но для такой большой и тяжелой машины динамика у Т2 великолепная. Со светофора дернуть можно всех, кроме "заряженных" и "электричек"; обгоны на трассе совершаются играючи».



Фото: Jetour 1 / 3 Фото: Jetour 2 / 3 Фото: Jetour 3 / 3

И с управляемостью проблем не отмечено: «Съездили в Питер, Рыбинск, на трассе отлично держит дорогу, совсем нет усталости»; «Подвеска работает на 5, лучше Туарега на пневмоподвеске. Устойчивость на трассе до 130 км/ч – на 5,на 130-160 – на 4, выше – на 3»; «Отлично настроена ходовая часть. Подвеска и управляемость на твердую пятерку».



И плохие дороги не составляют особых проблем: «Подвеска мягкая, ямы и кочки "проглатывает" отлично»; «Подвеска обалденная! В нашем регионе плохие (или очень плохие) дороги, яма на яме там, где есть асфальт, и "во, теперь можно ехать" там, где асфальта никогда не было. Подвеска создана для нехороших дорог. Кушает мелкие неровности так, будто их нет вовсе, средние немного ощущаешь, на здоровенных ямах уже почувствуешь удар, но пробоя подвески 95% не будет»; «Особенное спасибо китайским братьям за то, как эта машина себя ведет на мокрой дороге. Уж не знаю, в широкой ли колее дело, в колесной ли базе или в настройках антипробуксовки, но на мокрой дороге создается впечатление, что она не мокрая. Лужи проезжаются вообще незаметно».

Фото: Jetour 1 / 2 Фото: Jetour 2 / 2

Автомобиль, по мнению очень многих владельцев, отличается неплохой эргономикой: «Я много раз ездил на юг на 2500 км в одну сторону. И Т2 – это первая машина, где я поездку практически не заметил. Мой рост 190, вес около 100. Спинка сиденья мне великолепно подошла. Уплотненная область под лопатками заставляет держать спину прямее, а не скрючиваться в "чашке" – и как следствие, снимается нагрузка с поясницы. Сидел за рулем по 13-14 часов, могу сказать, что спина не устает»; «Я, например, так и не купил себе ни Q5, ни Тигуан просто потому, что посадка неудобная. Вылет руля и сиденье мне маленькие. Плюс левую руку некуда положить – очень неудобно. А вот Т2 – мне лично комфортнее сидеть и ехать, чем в Q5».

Многие отмечают и неплохую шумоизоляцию: «В машине очень тихо. Акустические стекла, войлочные подкрылки – все это делает поездку очень комфортной. На скорости 130-140 можно спокойно разговаривать, совершенно не повышая голос»; «Джетур очень сильно удивил качественным салоном, хорошей шумоизоляцией, отличной динамикой и крутой музыкой».

Конечно, не все владельцы оценивают акустический комфорт в столь восторженных тонах, хватает и более умеренных оценок: «Шумоизоляция хоть и лучше, чем на других китайских автомобилях, но не предел мечтаний»; «Шумка сперва казалась нормальной, но при быстрой езде штатной явно недостаточно. Музон, кстати, спасает, и он очень хорош, качественно звучит на любой громкости»; «Шумка неплохая, и музыка хорошая, но большая скорость доставляет сильный шум потока ветра. После 160 км/ч лучше окна не открывать, их потом не закроешь, а после 180 верх у дверей начинает высасывать наружу, шум увеличивается многократно».

Фото: Jetour

Да, аэродинамика – это отдельный вопрос. Как написал в своем отзыве один из владельцев, «аэродинамика у него, конечно, никакущая, он, как и “гелик”, сделан вопреки всем ее законам». Но у аэродинамики платяного шкафа есть и другие последствия – например, необходимость клеить защиту ветрового стекла от камней и «пескоструя»: «Задолбали сколы на лобовом из-за его положения, и постоянное загрязнение боковых зеркал при движении на трассе осенью и весной, задолбался вытирать».

Тем не менее общая тональность очень многих отзывов звучит примерно так: «Кайфую от каждой поездки! Хочется снова и снова садиться за руль. За это время ездил и на дальняк (2500 в одну сторону), и в грязь, и в снег забирался, и по раздолбанным дорогам наездился. Кайф!».

Ненависть №1: Ох уж этот робот

Семиступенчатой роботизированной коробкой оснащаются очень многие модели концерна Chery, и Jetour T2 не стал исключением. До января 2025 года эта коробка была безальтернативным вариантом трансмиссии, но затем марка представила новую комплектацию Discovery, где в паре с тем же двухлитровым турбомотором SQRF4J20 работала 8-ступенчатая гидромеханика. Однако основная масса продаж пришлись на комплектации с роботом 7DCT, и нужно сказать, что с этими коробками у нас смирились, но полюбить их так и не полюбили.



Иногда эту коробку ругают: «Если бы не робот, нравилось бы все. С роботом обгонять не приходится, страшно»; «Роботизированная коробка передач. Долго ждал ее адаптации. После 1-2 тысяч стало реально лучше, после 5 еще лучше. Но все равно иногда странное поведение с излишней дерганностью, когда это не нужно. Пытался это решить сменой режимов, например, «ECO» в городе, но и там бывает неожиданная резкость. А порой, наоборот, даже в нормальном режиме машина думает и ждет, пока не нажмешь на педаль посильнее. В общем, впервые вижу такое поведение, и проявляется оно стихийно».



Фото: Андрей Судьбин

Другие вполне довольны: «Великолепно работает робот, идет за педалью почти мгновенно, никаких пинков-рывков, все четко с первого километра»; «Есть ощущение, что у Т2 была неудачная серия, потому что некоторые критикуют робота, жалуются на пинки. У меня вообще никаких проблем, с первых метров от салона все ровно, мягко, предсказуемо». Но даже те, кто в целом доволен работой роботизированной коробки, признают, что одна реальная проблема у этой коробки есть. Это задержка при трогании с места: «Почти привык к коробке-роботу. После автомата она, конечно, странно себя ведет, но приемлемо. На старте только тупит, как будто не понимает, что делать, а потом поехали – и все нормально»; «Тупит со стартом, не с набором скорости, а именно долго соображает, что ехать надо»; «Она откровенно подтупливает при трогании, особенно если только что полностью затормозил».



Причины этого понятны, и авторы отзывов формулируют их так: «Единственный момент, который подбешивает, – это небольшой (полсекунды) затуп при трогании. Как ни нажимай педаль газа, электроника бережет робота и не даст его уничтожить»; «Дело в том, что Джетур всегда трогается на полном привод. Всегда, независимо от выбранного вами режима и покрытия под колесами. Он как бы изучает, что у него под колесом, отсюда и задержка при трогании с места».

Любовь №1: Где кончается асфальт

Jetour T2, как и любой даже самый проходимый кроссовер, не рассчитан на настоящий внедорожный экстрим, но путешествия вполне подразумевают возможность съехать с асфальта, а цель маршрута вполне может подразумевать необходимость преодолеть бездорожье средней тяжести. И автомобиль с этим справляется отлично: «Я думал, про бездорожье шутят, а потом встретил мужика на рыбалке на Т2, он меня вытаскивал на обратной дороге. Через неделю и себе Т2 взял. Китайцы удивляют, машина вроде для бездорожья, но и на трассе, и в городе себя адекватно ведет»; «На бездорожье реально удивила. Таскал на ней других из грязи, вызывая у владельцев других машин только удивление»; «Проходимость отличная. Свесы спереди и сзади сделаны, как нужно, не боишься оторвать бампер... Прет по снегу на брюхе, по глине, песку, камням... Никаких проблем. Пока могу сказать так: даже близко не было ситуации, чтобы я хотя бы начал застревать, хотя люблю выехать в поля и леса».



Фото: Jetour 1 / 3 Фото: Jetour 2 / 3 Фото: Jetour 3 / 3

При этом все же нужно четко понимать предел возможностей автомобиля. Бросаться на нем штурмовать ладожские болота точно не стоит, а вот доехать до места рыбалки он вполне способен, и для «городского оффроуда» его потенциала хватит с запасом: «Jetour самый обычный кроссовер, хоть условно в нем есть электронные блокировки, всякие там режимы и т.д., но я реалист и особо в эту фигню не верю. Просто не вижу смысла покупать крутой внедорожник, чтобы ездить по асфальту. А вот "внедорожная" форма Jetour с короткими свесами, широкой колесной базой и неокрашенным пластиком по периметру – очень приятное дополнение. Прыгать по бордюрам в московских дворах – одно удовольствие!»; «В общем и целом Т2 великолепен. Если вас интересует автомобиль только для города, для поездок работа-дом – это не ваша машина. Но если вы любите путешествовать, любите выехать на природу, сгонять в горы или просто покуражиться в заснеженных полях – эта машина вас точно не разочарует».



Но на совсем уж экстремальные нагрузки автомобиль точно не рассчитан: «После поездки по бездорожью – сразу на сход-развал. Проехал пару километров по камням – и все...Передние колеса – в стороны». Или такой момент: что делать, если вы пробили колесо где-то на внедорожной части маршрута? Казалось бы, какие проблемы – в кофре на пятой двери есть запаска. Но сначала необходимо ее извлечь, а это совсем не просто. Сперва требуется подцепить и отщелкнуть пластиковую деталь, к которой крепится камера заднего вида. Затем нужно аккуратно отсоединить ведущие к ней провода. Затем открутить несколько болтов и только потом можно будет открыть кофр. Естественно, затем нужно будет аккуратно проделать обратную операцию. Но останется вопрос: а куда девать пробитое полноразмерное колесо, которое, возможно, будет в грязи? В багажник? А вещи куда девать? Хорошо, если на рейлинги будет смонтирован верхний багажник, и на нем будет место, а у вас в запасе будут ремни, чтобы закрепить совсем не легкое колесо с диском.



Фото: Jetour

Или такой вопрос: застревают даже самые внедорожные из всех внедорожников. Как вытаскивать застрявший T2? За что цеплять буксирный трос? Желтые пластиковые штуковины на переднем бампере на самом деле являются чисто декоративными элементами. Настоящие буксирные проушины нужно вкручивать в гнезда, скрытые под пластиковыми заглушками, расположенными как раз над яркими цветными «псевдопроушинами», и я совершенно не уверен, что резьба выдержит рывок динамического троса. Так что тащить застрявший всерьез Jetour T2 лучше назад, поскольку расположенные под бампером задние проушины действительно можно назвать мощными, и крепятся они непосредственно к продольным силовым элементам кузова. В общем, один из бывших владельцев, купившийся на брутальную внешность, был полностью разочарован: «Был такой. Через месяц отдал дилеру. Это не внедорожник от слова "совсем"».

