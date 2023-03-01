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Брутальный кроссовер Jetour Traveller от Chery представлен во плоти

01.03.2023 662 1 0

Гамму суббренда китайской компании пополнят и другие SUV с внушительным дизайном, а еще на подходе «хардкорные» внедорожники.

Марка Jetour была создана Chery в 2018 году, она считается молодежной, сейчас в линейку входят паркетники Dasheng (Dashing на экспортных рынках), X70 и X90, а также многочисленные разновидности моделей Х-серии. Проект оказался успешным: в 2022-м в Китае продано 180 000 автомобилей против 154 000 единиц годом ранее. А скоро поклонников еще прибавится, ведь суббренд Чери расширит гамму: уточненную программу своего развития компания представила сегодня на специальном мероприятии, вдобавок Jetour показал свежую модель. К слову, «живыми» фото с презентации поделилось издание Autohome. Но сначала про планы.

Разделенный на сегменты модельный ряд Jetour: городские паркетники, SUV с брутальным дизайном и настоящие внедорожники
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Разделенный на сегменты модельный ряд Jetour: городские паркетники, SUV с брутальным дизайном и настоящие внедорожники
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Разделенный на сегменты модельный ряд Jetour: городские паркетники, SUV с брутальным дизайном и настоящие внедорожники
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Модельный ряд Jetour поделят на три сегмента. Первый – это привычные городские паркетники, ближайшими премьерами станут доработанный X90 и некий совершенно новый кросс, который пока известен под внутренним индексом X-2. Второй сегмент – кроссоверы с брутальным дизайном: именно к этой группе относится дебютировавший сегодня автомобиль (модель с индексом T1L на презентационном слайде – скорее всего, удлиненный семиместный вариант). Ну а третий сегмент – «хардкорные» внедорожники и пикапы (видимо, рамные). Отметим, аналогичного разделения на группы придерживается и концерн Great Wall: под принадлежащей ему маркой Haval выпускают как «обычные» кроссоверы, так и «брутальные» (семейство «собак»), а за рамные внедорожники отвечает бренд Tank. 

Ну а теперь про готовую к производству новую модель Jetour. Этот пятиместный SUV вырос из прошлогоднего концепта T-X (позже выставлялся под названием T-1), товарное имя – Traveller (или Traveler, с одной l). У кросса несущий кузов, то есть его главным конкурентом будет не Tank 300, как предполагалось ранее, а, скорее, «второй» Haval DaGou.

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В целом Jetour Traveller сохранил дизайн предвестника: у серийной машины «заквадраченный» кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco, также оставили фары, состоящие из диодных прямоугольников, и «пиксельные» секции. Другие особенности внешности – массивные колесные арки, внушительные рейлинги на крыше, вертикальные фонари и распашная задняя дверь с боксом. По предварительной информации, длина равна примерно 4,78 м (вместе с боксом).

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Внутри – отдельный дисплей приборки и гигантский планшет мультимедиа-системы. Для Traveller еще заявлены адаптивный круиз-контроль, системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя. В рамках презентации также был засвечен футуристичного вида прицеп. Наконец, крыша кроссовера может служить в качестве посадочной площадки для дрона.

Jetour Traveller будет доступен с бензиновыми турбомоторами 1.6 и 2.0 (по другим данным, базовым станет полуторалитровый турбодвижок, но техника в любом случае от Chery), коробки – семиступенчатый «робот» или классический восьмиступенчатый «автомат». Модели также обещаны адаптивная подвеска, полный привод (с муфтой BorgWarner шестого поколения на задней оси) и блокировка заднего дифференциала. Кроме того, кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе 1.5T.

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Заказы на пятиместный Jetour Traveller в Китае начнут принимать в апреле, старт «живых» продаж намечен на третий квартал. Растянутая трехрядная версия должна дебютировать в августе.

В России марка Jetour официально пока не представлена, но у нас уже зарегистрирована фирма «Джетур Моторс Рус»: считается, что на российский рынок суббренд Chery выйдет весной. То есть у Traveller есть все шансы добраться до РФ.

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1 комментарий
02.03.2023 02:23
nikad8p

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