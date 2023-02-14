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  • Рамный внедорожник Tank 300 стартует в России: комплектации и цены

Рамный внедорожник Tank 300 стартует в России: комплектации и цены

14.02.2023 583 0 1

Правда, оформить предзаказ на новый вездеход пока можно только через мобильное приложение. В РФ «трехсотый» представлен в двух версиях, двигатель выбрать не получится.

О выходе на российский рынок молодого внедорожного бренда Tank (создан в 2021-м), коим владеет китайский концерн Great Wall, официально было объявлено осенью минувшего года, локальную презентацию провели в декабре. Кстати, маркетологи настаивают на произношении «тэнк», но можно не сомневаться, что у нас закрепится «танк». Так вот теперь в РФ открыли прием заказов на первую модель – рамный вездеход Tank 300. Оформить заявку пока можно только через мобильное приложение, список дилерских центров появится позже. Ну и напомним, что изначально этот внедорожник был представлен как Wey Tank 300 (премиум-бренд Wey тоже принадлежит Great Wall), но модель оказалась такой популярной, что Tank превратили в отдельную марку.

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Длина «трехсотого» равна 4760 мм (с наружной запаской, без нее – 4620 мм), ширина – 1930 мм, высота – 1903 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам модель недалеко ушла от Toyota Fortuner. Паспортный дорожный просвет Tank 300 – 224 мм. Угол въезда – 33 градуса, съезда – 34 градуса, максимальная глубина преодолеваемого брода – 700 мм. Объем багажника составляет 410 л, со сложенными спинками задних сидений – 1635 л.

Шасси китайского внедорожника – с двухрычажной передней подвеской и неразрезным задним мостом. Полный привод – это классический Part-Time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей, принудительные блокировки предусмотрены для обоих межколесных дифференциалов. Среди стандартных электронных ассистентов – системы поддержания малой скорости на бездорожье и помощи при спуске с горы, еще есть система выбора режима движения (всего их девять, включая режим «Эксперт») и функция Tank Turn (подтормаживает отдельные колеса и уменьшает диаметр разворота). В российском офисе марки также рассказали об адаптации для нашего рынка: она включает, например, антикоррозийную защиту кузова в местах, которые особо подвержены агрессивному воздействию среды; появились ограничитель скорости и омыватель камеры заднего вида.

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Как и на родине, в России рамный внедорожник предложен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 2.0, при этом для нашего рынка мотор слегка «придушили»: 220 л.с. и 380 Нм вместо 227 л.с. и 387 Нм. Двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре исключительно с восьмиступенчатым «автоматом». Первую «сотню» Tank 300 наберет за 10,6 секунды, максимальная скорость – 175 км/ч.

На данный момент вездеход доступен в двух комплектациях – Adventure и Premium. Модель по умолчанию имеет 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, люк в крыше, виртуальную приборку и мультимедиа-систему (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), обогрев руля, подогрев лобового стекла и форсунок омывателей, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, водительское кресло с функцией массажа и электрорегулировкой поясничной поддержки, камеры кругового обзора, четыре подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Версия Premium – это еще отделка кресел кожей наппа, блокировка переднего межколесного дифференциала, вентиляция передних сидений, шторки безопасности, тонировка стекол и расширенный набор ассистентов водителя.

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Цена Tank 300 Adventure – 3 699 000 рублей, комплектация Premium обойдется в 4 049 000 рублей. Доплата за любой цвет кузова, кроме белого, — 30 000 рублей. Для сравнения, более крупный рамный Haval H9 (и Хавейлом владеет Great Wall) сегодня по прайсу стоит от 4 099 000 рублей.

В Россию машины Tank будут поставлять напрямую из Китая, первые клиенты получат свои внедорожники весной. Следом за «трехсотым» в РФ привезут старший вездеход Tank 500. Тем временем в Поднебесной к старту продаж готовится третья модель марки – флагманский внедорожник Tank 700. Скорее всего, впоследствии «семисотый» тоже доберется до нашего рынка.

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