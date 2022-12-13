12 декабря в Москве состоялась российская премьера нового бренда внедорожников Tank. Представители бренда подчеркивают, что их положено называть «Тэнк», но мы уверены, что внедорожники все и будут называть «танками». Мы уже довольно подробно рассказали и о самом бренде, о его перспективах в России и о том, какие именно машины появятся вскоре на нашем рынке . Об этом на прошедшей презентации рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

От презентации бренда, под которым будут продаваться рамные внедорожники, можно было ждать упора на грязевые ванны, глубину преодолеваемого брода и передаточные числа понижайки. Но Tank представили иначе: по словам Андрея Акифьева, «концепция Tank выходит за рамки классического автомобильного бренда. Tank призван стать отражением прогрессивных мировых тенденций дизайна, технологий и цифровых сервисов», и главным станет формирование нового сообщества, которое объединит прогрессивных и интересующихся новым людей. Именно поэтому продажи автомобилей Tank начнутся не только в дилерских центрах: одновременно будет запущена и онлайн-продажа в собственной цифровой системе, включающей в себя фирменное приложение Tank и сайт Tank.ru с единым доступом (правда, для получения автомобиля все-таки будет нужно посетить дилерский центр).



Оформление предварительного заказа на автомобили Tank будет доступно пользователям приложения Tank уже в начале следующего года, а приложение можно скачать уже сегодня. Но у приложения есть и еще одна задача: объединить владельцев в социальную сеть, которая позволит получить доступ к актуальным новостям бренда, онлайн-сервисам, персонализированным услугам, закрытым мероприятиям, даст возможность общаться с другими участниками сообщества, следить за их обновлениями и вести свой собственный блог. Точные сроки начала продаж не называются, объявлено лишь, что первые Tank 300 и Tank 500 обретут новых российских владельцев в первом полугодии 2023.



Напомним, что представляют собой модели, которые будут первоначально представлены в России.



Tank 300 является среднеразмерным рамным внедорожником с колесной базой 2750 мм и дорожным просветом 224 мм. Tank 300 предлагается с новым для российского рынка рядным четырехцилиндровым бензиновым турбированным мотором рабочим объемом 2 л мощностью 220 л.с., способным развивать крутящий момент 380 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее на рынке должен появится вариант с гибридной силовой установкой на основе турбомотора 2,0 и электромотора с суммарной отдачей 306 л.с. и 648 Нм. В трансмиссии предусмотрены понижающий ряд, блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов. Система Terrain Response предлагает выбор из нескольких ездовых режимов, адаптирующих алгоритм работы электроники к типу покрытия под колесами автомобиля. Движение в сложных условиях облегчит «ползущий» режим для поддержания минимальной скорости, который можно активировать как на подъеме или спуске, так и на ровной поверхности.

С помощью фронтальной видеокамеры реализована функция прозрачного капота. С ее помощью водитель в режиме реального времени видит то, что происходит под передними колесами и угол их поворота. Это позволяет максимально безопасно и уверенно передвигаться по сложному рельефу. Функция подтормаживания отдельных колес позволяет проделывать так называемый танковый разворот – маневр, требующий гораздо меньше пространства, чем разворот классический, что особенно ценно, например, в лесу или среди камней.

В числе опций Tank 300 получит адаптивный круиз-контроль и многочисленные системы активной безопасности. Передние сиденья оснащены не только обогревом, но также вентиляцией и массажем, а в отделке сидений применена кожа наппа. За обзор отвечают четыре внешние видеокамеры и полностью светодиодная оптика с автоматическим управлением дальним светом фар. Медиасистема оснащена дисплеем диагональю 12 дюймов.

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Рамный внедорожник Tank 500 относится к полноразмерному сегменту. Его колесная база составляет 2850 мм, а дорожный просвет – те же 224 мм. Вместе с Tank 500 на российском рынке впервые появляется разработанный Great Wall Motor двигатель V6 объемом 3,0 л с турбонаддувом. Он развивает мощность 299 л.с. и крутящий момент 500 Нм, который передает на колеса 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Позднее на рынке появится вариант с гибридной силовой установкой на основе турбомотора 2,0 в паре с электромотором суммарной отдачей 306 л.с. и 648 Нм.



Tank 500 так же оснащен трансмиссией с понижающим рядом, блокировкой заднего межколесного дифференциала и редко встречающейся блокировкой переднего дифференциала. Есть и система Terrain Response, с помощью которой водитель может выбрать ездовой режим, максимально точно подходящий к типу покрытия под колесами и рельефу. Диодные фары снабжены функцией автоматического управления дальним светом.

Салон отделан кожей наппа и алькантарой. Вход и выход облегчают подножки с электроприводом, а двойные стекла и система активного шумоподавления в салоне обещают отменный акустический комфорт в салоне. В оснащение Tank 500 входят панорамная крыша, доводчик пятой двери и многозонный климат-контроль, управлять которым могут и задние пассажиры через отдельный сенсорный дисплей на втором ряду. Вентиляция и массаж предусмотрены на обоих рядах сидений.