От презентации бренда, под которым будут продаваться рамные внедорожники, можно было ждать упора на грязевые ванны, глубину преодолеваемого брода и передаточные числа понижайки. Но Tank представили иначе: по словам Андрея Акифьева, «концепция Tank выходит за рамки классического автомобильного бренда. Tank призван стать отражением прогрессивных мировых тенденций дизайна, технологий и цифровых сервисов», и главным станет формирование нового сообщества, которое объединит прогрессивных и интересующихся новым людей. Именно поэтому продажи автомобилей Tank начнутся не только в дилерских центрах: одновременно будет запущена и онлайн-продажа в собственной цифровой системе, включающей в себя фирменное приложение Tank и сайт Tank.ru с единым доступом (правда, для получения автомобиля все-таки будет нужно посетить дилерский центр).
Оформление предварительного заказа на автомобили Tank будет доступно пользователям приложения Tank уже в начале следующего года, а приложение можно скачать уже сегодня. Но у приложения есть и еще одна задача: объединить владельцев в социальную сеть, которая позволит получить доступ к актуальным новостям бренда, онлайн-сервисам, персонализированным услугам, закрытым мероприятиям, даст возможность общаться с другими участниками сообщества, следить за их обновлениями и вести свой собственный блог. Точные сроки начала продаж не называются, объявлено лишь, что первые Tank 300 и Tank 500 обретут новых российских владельцев в первом полугодии 2023.
Напомним, что представляют собой модели, которые будут первоначально представлены в России.
Tank 300 является среднеразмерным рамным внедорожником с колесной базой 2750 мм и дорожным просветом 224 мм. Tank 300 предлагается с новым для российского рынка рядным четырехцилиндровым бензиновым турбированным мотором рабочим объемом 2 л мощностью 220 л.с., способным развивать крутящий момент 380 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее на рынке должен появится вариант с гибридной силовой установкой на основе турбомотора 2,0 и электромотора с суммарной отдачей 306 л.с. и 648 Нм. В трансмиссии предусмотрены понижающий ряд, блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов. Система Terrain Response предлагает выбор из нескольких ездовых режимов, адаптирующих алгоритм работы электроники к типу покрытия под колесами автомобиля. Движение в сложных условиях облегчит «ползущий» режим для поддержания минимальной скорости, который можно активировать как на подъеме или спуске, так и на ровной поверхности.
С помощью фронтальной видеокамеры реализована функция прозрачного капота. С ее помощью водитель в режиме реального времени видит то, что происходит под передними колесами и угол их поворота. Это позволяет максимально безопасно и уверенно передвигаться по сложному рельефу. Функция подтормаживания отдельных колес позволяет проделывать так называемый танковый разворот – маневр, требующий гораздо меньше пространства, чем разворот классический, что особенно ценно, например, в лесу или среди камней.
В числе опций Tank 300 получит адаптивный круиз-контроль и многочисленные системы активной безопасности. Передние сиденья оснащены не только обогревом, но также вентиляцией и массажем, а в отделке сидений применена кожа наппа. За обзор отвечают четыре внешние видеокамеры и полностью светодиодная оптика с автоматическим управлением дальним светом фар. Медиасистема оснащена дисплеем диагональю 12 дюймов.
Рамный внедорожник Tank 500 относится к полноразмерному сегменту. Его колесная база составляет 2850 мм, а дорожный просвет – те же 224 мм. Вместе с Tank 500 на российском рынке впервые появляется разработанный Great Wall Motor двигатель V6 объемом 3,0 л с турбонаддувом. Он развивает мощность 299 л.с. и крутящий момент 500 Нм, который передает на колеса 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Позднее на рынке появится вариант с гибридной силовой установкой на основе турбомотора 2,0 в паре с электромотором суммарной отдачей 306 л.с. и 648 Нм.
Tank 500 так же оснащен трансмиссией с понижающим рядом, блокировкой заднего межколесного дифференциала и редко встречающейся блокировкой переднего дифференциала. Есть и система Terrain Response, с помощью которой водитель может выбрать ездовой режим, максимально точно подходящий к типу покрытия под колесами и рельефу. Диодные фары снабжены функцией автоматического управления дальним светом.
Салон отделан кожей наппа и алькантарой. Вход и выход облегчают подножки с электроприводом, а двойные стекла и система активного шумоподавления в салоне обещают отменный акустический комфорт в салоне. В оснащение Tank 500 входят панорамная крыша, доводчик пятой двери и многозонный климат-контроль, управлять которым могут и задние пассажиры через отдельный сенсорный дисплей на втором ряду. Вентиляция и массаж предусмотрены на обоих рядах сидений.
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