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  • Серийный внедорожник Tank 700 застукали «живьём»: есть фото салона

Серийный внедорожник Tank 700 застукали «живьём»: есть фото салона

06.02.2023 400 0 0

Как и снаружи, внутри товарный вездеход в целом повторил предвестника почти двухлетней давности. Презентацию новинки могут провести грядущей весной.

На фото китайского минпрома конвейерный рамный внедорожник Tank 700 засветился в январе, и в том же месяце сама марка, коей владеет концерн Great Wall, опубликовала первое фирменное изображение. А недавно SUV застукали на воле в КНР, вдобавок шпионам удалось заглянуть в салон: эти кадры растиражировали многие местные медиа, в том числе, Autohome и Sohu. Напомним, в предсерийном виде «семисотый» показали еще в 2021 году, вездеход станет третьей моделью бренда, он присоединится к Tank 300 и Tank 500.

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Концепция интерьера предвестника в целом сохранена, главные фишки – гигантский тачскрин мультимедиа-системы с рядом клавиш в нижней части корпуса и приборка, состоящая из трех колодцев со встроенными экранами. Но есть и отличия от ранее продемонстрированного образца: в частности, товарному SUV слегка переделали переднюю панель и центральный тоннель, плюс селектор трансмиссии передвинули ближе к водителю.

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Что же касается внешности, то зеркала серийного Tank 700 установлены на отдельных массивных ножках (у предсерийной версии зеркала крепятся непосредственно к дверям), на крыше появились рейлинги, также подретушировали задний бампер и фонари. А еще у «семисотого» будет особое исполнение – с еще более брутальным обвесом.

Tank 700 с еще более брутальным обвесом
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Tank 700 с еще более брутальным обвесом
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Габариты мы знаем благодаря сертификационному органу. Длина Tank 700 равна 5090 мм (с запаской – 5113 мм), ширина – 2061 мм, высота – 1952 мм, колесная база – 3000 мм. То есть по своим размерам этот SUV превзошел внедорожник Tank 500 (4878/1934/1905 мм, расстояние между осями – 2850 мм). Для «семисотого» заявлены 20- или 22-дюймовые колеса.

Мотор такой же, как у Tank 500: это бензиновый битурбированный V6 3.0 с комбинированным впрыском, он выдает 360 л.с. и 500 Нм. Движок «пятисотого» еще имеет 48-вольтовый стартер-генератор – вероятно, довесок будет и у Tank 700. Коробка – девятиступенчатый «автомат». Разумеется, у моделей марки Tank есть полный привод.

Серийный Tank 700 на официальном фото

В Китае полноценную премьеру Tank 700, как ожидается, справит весной. Внедорожный суббренд Great Wall вот-вот выйдет и на российский рынок: нам обещаны Tank 300 и Tank 500. У «семисотого» тоже есть все шансы добраться до РФ.

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