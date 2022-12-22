Tank 300 сертифицирован в России: рамный внедорожник предложат с одним мотором

На российский рынок новый вездеход должен выйти в следующем году. Как и было обещано, машины к нам будут поставлять напрямую из Китая.

О том, что в РФ появится внедорожный бренд Tank (принадлежит китайскому концерну Great Wall), официально было объявлено в октябре, а в середине декабря состоялась российская презентация марки. К слову, маркетологи настаивают на произношении «тэнк», хотя у нас, очевидно, все равно закрепится «танк». В гамме молодого бренда (создан в 2021 году) пока два рамных SUV – Tank 300 и Tank 500, оба обещаны российскому рынку. И вот один из них получил сертификат: в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на младший вездеход Tank 300. Документ оформили еще в конце ноября, в силу он вступил сегодня, 22 декабря, сертификат действует по 21 декабря 2025 года. В качестве заявителя указано ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Haval – еще один суббренд Great Wall), но в отличие от Хавейлов, которые для РФ производят локально, автомобили Tank к нам поставляют напрямую из Китая.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Напомним, именно с «трехсотого», собственно, и началась история Тэнка. В родном Китае эта модель дебютировала в 2020-м как Wey Tank 300 (люксовой маркой Wey тоже владеет Great Wall), однако SUV оказался настолько популярным, что Tank решено было превратить в отдельный внедорожный бренд.



Длина Tank 300 составляет 4760 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1903 мм, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет в ОТТС не указан, но ранее в российском представительстве Tank заявили о том, что у нашей версии этот показатель будет равен 224 мм.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Как и в родном Китае, в России рамный внедорожник будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, но для нашего рынка мотор слегка «придушили»: 220 л.с. и 380 Нм вместо 227 л.с.и 387 Нм. Двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре исключительно с восьмиступенчатым «автоматом». Tank 300 по умолчанию имеет подключаемый полный привод, также у него есть блокировка переднего и заднего дифференциалов.



Среди оборудования для российского «трехсотого» заявлены боковые подножки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, климат-контроль. В Китае в оснащение модели еще входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора – у нас это добро тоже наверняка будет.



В продажу Tank 300 должен поступить в первой половине следующего года, цены пока не названы.