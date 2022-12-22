Новинки ×
  • Tank 300 сертифицирован в России: рамный внедорожник предложат с одним мотором

Tank 300 сертифицирован в России: рамный внедорожник предложат с одним мотором

22.12.2022 641 0 0

На российский рынок новый вездеход должен выйти в следующем году. Как и было обещано, машины к нам будут поставлять напрямую из Китая.

О том, что в РФ появится внедорожный бренд Tank (принадлежит китайскому концерну Great Wall), официально было объявлено в октябре, а в середине декабря состоялась российская презентация марки. К слову, маркетологи настаивают на произношении «тэнк», хотя у нас, очевидно, все равно закрепится «танк». В гамме молодого бренда (создан в 2021 году) пока два рамных SUV – Tank 300 и Tank 500, оба обещаны российскому рынку. И вот один из них получил сертификат: в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на младший вездеход Tank 300. Документ оформили еще в конце ноября, в силу он вступил сегодня, 22 декабря, сертификат действует по 21 декабря 2025 года. В качестве заявителя указано ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Haval – еще один суббренд Great Wall), но в отличие от Хавейлов, которые для РФ производят локально, автомобили Tank к нам поставляют напрямую из Китая.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Напомним, именно с «трехсотого», собственно, и началась история Тэнка. В родном Китае эта модель дебютировала в 2020-м как Wey Tank 300 (люксовой маркой Wey тоже владеет Great Wall), однако SUV оказался настолько популярным, что Tank решено было превратить в отдельный внедорожный бренд.

Длина Tank 300 составляет 4760 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1903 мм, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет в ОТТС не указан, но ранее в российском представительстве Tank заявили о том, что у нашей версии этот показатель будет равен 224 мм.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Как и в родном Китае, в России рамный внедорожник будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, но для нашего рынка мотор слегка «придушили»: 220 л.с. и 380 Нм вместо 227 л.с.и 387 Нм. Двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре исключительно с восьмиступенчатым «автоматом». Tank 300 по умолчанию имеет подключаемый полный привод, также у него есть блокировка переднего и заднего дифференциалов.

Среди оборудования для российского «трехсотого» заявлены боковые подножки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, климат-контроль. В Китае в оснащение модели еще входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора – у нас это добро тоже наверняка будет.

В продажу Tank 300 должен поступить в первой половине следующего года, цены пока не названы.

внедорожник Россия Китай авторынок новинки Tank Tank 300 Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия От Волгограда до Перми: более 10 000 км по маршруту «от скважины до потребителя» пройдены Можно ли проехать на арендованном китайском автомобиле 10 тысяч без поломок? Как связаны арбузный кофе и моторное масло? Где родился русский медведь? Обо всём этом – в шестой части отчёта о... 85 0 0 22.12.2022
Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: поиск правильного мотора с коробкой и штатной подвески В первой части материала о Focus третьего поколения (ссылка) мы выяснили, что новая продвинутая платформа, приятный дизайн и качественная отделка сочетаются с плохо обработанным днищем и хр... 1050 2 0 21.12.2022
Статьи / Конкурс Автомобиль мечты: что изменилось за 20 лет Всё в этой жизни течёт, всё изменяется. Вкусы автомобилистов – не исключение. Совсем недавно мы собрали автомобиль мечты большинства наших читателей. Им оказался кроссовер, к тому же бензино... 5218 18 0 20.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19528 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15406 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12820 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings