У суббренда Chery появился ещё один большой SUV, и он дешевле Креты

Марка Jetour выводит на домашний рынок кроссовер X90 Plus. На данный момент модель предложена с двумя двигателями на выбор, однако позже гамму могут расширить. Полный привод так и не появился.

Об успехах молодого бренда Jetour (был создан Чери в 2018-м) мы уже рассказывали, так что снова останавливаться на результатах продаж не будем. Напомним лишь, что проект оказался успешным, причем настолько, что марку превратили в отдельную компанию, правда, полностью принадлежащую Chery. До сегодняшнего дня линейка включала кроссоверы X70, X90 и X95, плюс вариации «семидесятого» (Coupe, упрощенный вариант X70M и электроверсия). Теперь же к ним присоединился еще один SUV – X90 Plus.

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По сути, это рестайлинг «девяностого», но прежний кросс из продажи не исчезнет (с X70 та же история). Ну а самое интересное заключается в том, что изначально под именем X90 Plus собирались продавать модернизированный X95! Кроссовер с приставкой «плюс» в названии представили в апреле на Шанхайском автосалоне, «девяносто пятый» в той машине выдавали форма остекления и затемненные задние стойки. Однако в августе, уже на выставке в Чэнду, дебютировал X90 Plus, сделанный действительно из «девяностого». К слову, в мае-июне в базу китайского минпрома внесли фото двух Плюсов – на основе X90 и X95. Впрочем, эти кроссоверы все равно максимально унифицированы, и не исключено, что позже на рынок выйдет еще одна разновидность. Но вернемся к паркетнику, продажи которого стартовали сегодня.



Jetour X90 Plus

Итак, Jetour X90 Plus обрел новые бамперы, огромную радиаторную решетку с горизонтальными плашками и выстроенные вертикально светодиодные секции ходовых огней. Фары – от X95, зато задние фонари оригинальные, они соединены между собой светящейся и хромированной полосками. Длина Плюса равна 4858 мм, по этому показателю кроссовер вписался между X90 (4840 мм) и X95 (4875 мм). Колесная база – те же 2850 мм, что и у «девяностого» (у X95 – 2855 мм). Ширина и высота едины для всех трех моделей – 1925 и 1780 мм соответственно.



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Внутри – спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы, как у «просто» X90 и X95. При этом у Плюса есть свои «фишки» – новый джойстик коробки, у дефлекторов обдува иная форма, вдобавок за управление «климатом» отвечает узкая сенсорная панель, тогда как у «девяностого» и «девяносто пятого» полноценный дисплей с шайбами. «В базе» еще имеются камеры кругового обзора и круиз-контроль, а топовой версии положены беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Как и X90/X95, X90 Plus доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном, в последнем случае кресла расположены по схеме 2+3+2.



Jetour X90 Plus

Двигатели те же, что и у остальных Джетуров: бензиновые «турбочетверки» 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм) и 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм), первый мотор сочетается с 6МКП или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с 7DCT. Привод только передний. Между тем X90 Plus также был сертифицирован с турбодвигателем 2.0 мощностью 254 л.с. (новый для семейства) – видимо, кросс с таким мотором появится позднее.



Слева — дореформенный Jetour X90, справа — Jetour X95

Цены традиционно для марки весьма привлекательные: за X90 Plus просят 101 900 – 139 900 юаней (около 1 145 000 – 1 572 000 рублей по текущему курсу), причем первым покупателям сделают скидку в размере 6000 юаней (67 000 рублей). Для сравнения, кроссовер Hyundai ix25 (так в Китае зовется Creta) обойдется в 105 800 – 136 800 юаней (1 189 000 – 1 538 000 рублей). Дореформенный Jetour X90 стоит от 89 900 юаней (1 010 000 рублей), X95 – от 99 900 юаней (1 123 000 рублей; богатые версии «девяносто пятого» дороже, чем у X90 Plus).



Автомобили Jetour доступны и за пределами Поднебесной – в некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока. Но о планах вывести эту марку на российский рынок компания Chery не сообщала.