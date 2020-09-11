Обновлённый Jetour X70: у бестселлера суббренда Chery заметно изменился салон

Китайская компания Chery представила свой суббренд Jetour пару лет назад: предполагается, что выпускаемые под ним автомобили предназначены в основном для молодежной аудитории. Первенцем марки является кроссовер X70, который вышел на домашний рынок летом 2018 года, позднее к нему присоединился так называемый «оспортивленный» вариант – X70S (версия получила пересмотренный интерьер). В прошлом году в линейку также вошло бюджетное исполнение с прибавкой в виде буквы «M» к названию. В апреле текущего года семейство расширилось за счёт варианта X70 Coupe (у него отличный от других версий дизайн, но кузов стандартный).



На фото: дореформенный Jetour X70 1 / 3 На фото: дореформенный Jetour X70 2 / 3 На фото: дореформенный Jetour X70 3 / 3

Jetour X70 является бестселлером марки, в модельном ряду которой есть также «старшие» SUV – X90 и X95. Так, по итогам 2019 года «семидесятый» разошёлся тиражом 128 129 единиц. Этот результат, кстати, превышает показатель Chery Tiggo 8, который за тот же период купили 116 494 клиента. Несмотря на появление новой версии (X70 Coupe), в 2020-ом продажи модели заметно снизились (причём такой спад нельзя объяснить даже последствиями пандемии коронавируса). Так, с января по июль текущего года дилеры продали в Китае 37 283 машины, что почти на 39% меньше, чем за первые семь месяцев 2019-го. Если сравнивать с тем же Chery Tiggo 8, то её результат снизился всего на 3% – за указанный период модель купили 51 958 клиентов.

В Jetour решили привлечь внимание покупателей к своему первенцу с помощью очередного рестайлинга: первая модернизация «обычного» X70 прошла ещё в 2019-ом. Раньше в Сети появились снимки новинки из базы минпрома КНР, теперь же компания опубликовала официальные фотографии экстерьера и интерьера «посвежевшего» паркетника.



На фото: обновлённый Jetour X70

Рестайлинговый Jetour X70 получил более узкую головную оптику и крупную решётку радиатора, теперь она восьмиугольной формы. Кроме того, модели заменили крышку капота и бамперы: в переднем появились вертикально вытянутые воздуховоды с дневными ходовыми огнями, задний бампер снабдили раздвоенными патрубками выпускной системы по обеим сторонам. Фонари «посвежевшего» кросса объединены между собой через всю ширину кормы, а место для крепления номерного знака переехало на багажную дверь.



Согласно банным из базы китайского минпрома, у обновлённого X70 два варианта колёсной базы: уже знакомый китайцам по предшественнику размер – 2745 мм, а также новый – 2720 мм. Короткобазная версия, вероятно, предназначена для двухрядного кроссовера, а модификации, рассчитанные на шестерых и семерых седоков, останутся на «длинной базе». Разнится у этих версий и длина: 4749 мм у длиннобазного исполнения, 4724 мм – у варианта с более коротким расстоянием между осями.

Интерьер «посвежевшего» Jetour X70 оформили в актуальном фирменном стиле, он получил виртуальную приборную панель и дисплей мультимедийной системы в одном блоке. Диагональ каждого из экранов равна 10,25 дюйма. Блок управления климатической установкой располагается на центральном тоннеле, ниже находится рычаг переключения передач. В отделке салона используются материалы, появился вариант двухцветного красно-чёрного оформления.



На фото: салон обновлённого Jetour X70

В моторной гамме «обычного» X70 теперь пара моторов. Базовой осталась 1,5-литровая «турбочетвёрка» SQRE4T15C с отдачей в 156 л.с., а компанию ему составляет 197-сильный наддувный двигатель SQRF4J16 объёмом 1,6 литра (им же оснащаются старшие кроссоверы Jetour, модели премиум-бренда Exeed, а также автомобили Chery). Напомним, ранее 1.6T числился в гамме только у версии X70 Coupe. Коробки передач, вероятно, остались прежними: шестискоростная «механика» или шестиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями для первого мотора и 7DCT – для второго. Привод – только передний.

На домашний рынок новинка обещает выйти до конца текущего года, цены обновлённого Jetour X70 станут известны позднее. Начальная стоимость дореформенного паркетника составляет 69 900 юаней, что эквивалентно примерно 772 тыс. рублей по текущему курсу.

