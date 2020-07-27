Бестселлер суббренда Chery сменил имидж и обзавёлся короткобазной версией

Бренд Jetour был представлен компанией Chery два года назад, он ориентирован в основном на молодежную аудиторию. Первенцем стал паркетник X70, он стартовал летом 2018-го. В том же году к нему присоединился «оспортивленный» вариант X70S с перекроенным салоном, а в 2019-м семейство пополнила бюджетная версия с литерой M в названии. Модель возглавляет рейтинг продаж марки (в линейку еще входят старшие кроссоверы X90 и X95), более того, по итогам прошлого года «семидесятый» оказался популярнее родственного Chery Tiggo 8. Так, в Китае реализовано 128 129 автомобилей X70, тогда как «восьмерка» материнской Чери обрела 116 494 владельцев.
В 2020-м из-за коронавируса COVID-19 спрос, понятное дело, снизился, однако в случае с X70 это произошло очень уже стремительно, не помогло даже расширение гаммы – в апреле на рынок наконец-то вышел X70 Coupe (такая версия отличается от прочих дизайном, но кузов у нее стандартный). Итого, с января по июнь реализовано 30 756 автомобилей семейства, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Для сравнения, Chery Tiggo 8 за шесть месяцев 2020-го разошелся тиражом в 41 532 экземпляра – это лишь на 6% меньше, чем годом ранее. Привлечь покупателей к паркетнику Jetour призван рестайлинг, причем это уже вторая модернизация для модели за ее недолгую карьеру: первую «просто» X70 пережил в 2019-м. Но теперь над кроссом поработали гораздо серьезнее.
Снимки «семидесятого» внесли в базу министерства промышленности КНР. Местные СМИ считают, что это именно «просто» X70. Между тем на одном из фото на багажной двери рядом с индексом модели еще имеется какая-то надпись, но ее невозможно разобрать. Как бы то ни было, кроссовер кардинально преобразился.
Итак, радиаторная решетка стала еще массивнее, она отныне восьмиугольная, фары сделали уже, также заменили капот. Бамперы тоже новые, в переднем в вертикальных воздуховодах вроде бы спрятаны ДХО, а из заднего торчат раздвоенные патрубки выхлопной системы. Фонари отныне объединены между собой, причем предусмотрено два варианта оформления: их соединяет либо черная глянцевая плашка (сами фонари в этом случае «прозрачные»), либо плашка и красная полоска. Задний номерной знак перенесли на багажную дверь.
Сертификационный орган обычно не публикует фото интерьера новых или рестайлинговых моделей, но не в этот раз. Правда, снимок плохого качества, видно лишь, что внутри иные центральные дефлекторы обдува. Ожидается, что, как и прежде, кросс будет доступен в пяти-, шести- или семиместном исполнении.
Согласно документами минпрома, у Jetour X70 два варианта длины и размера колесной базы: 4749/2745 и 4724/2720 мм. Китайские профильные медиа полагают, что вторая версия – это паркетник с салоном на пятерых. У дореформенного кросса (будь то «просто» X70, X70S, X70M или X70 Coupe) такого разделения нет: каждая модификация может быть как пятиместной, так и трехрядной, при этом длина варьируется (от 4720 до 4755 мм), а вот расстояние между осями едино для всех – те же 2745 мм.
У «просто» X70 теперь два мотора: к прежней «турбочетверке» SQRE4T15C 1.5 мощностью 156 л.с. присоединился 197-сильный турбодвижок SQRF4J16 1.6, знакомый по другим моделям компании Chery (это и старшие кроссоверы Jetour, и SUV премиум-бренда Exeed, и машины самой марки Чери). До этого 1.6T был лишь у X70 Coupe. Коробки сертификационный орган не указывает. У дореформенного «семидесятого» двигатель 1.5T комплектуется 6МКП или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у X70 Coupe мотор 1.6T сочетается с 7DCT. Привод у всех версий Jetour X70 лишь передний.
В Китае рестайлинговый «семидесятый», скорее всего, представят уже в этом году. Не исключено, что дореформенный кросс останется в строю, а для модели с новым дизайном придумают еще какую-нибудь приставку – для местного рынка это обычное дело. В других странах автомобили Jetour не продают.
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