Бестселлер суббренда Chery сменил имидж и обзавёлся короткобазной версией

Бренд Jetour был представлен компанией Chery два года назад, он ориентирован в основном на молодежную аудиторию. Первенцем стал паркетник X70, он стартовал летом 2018-го. В том же году к нему присоединился «оспортивленный» вариант X70S с перекроенным салоном, а в 2019-м семейство пополнила бюджетная версия с литерой M в названии. Модель возглавляет рейтинг продаж марки (в линейку еще входят старшие кроссоверы X90 и X95), более того, по итогам прошлого года «семидесятый» оказался популярнее родственного Chery Tiggo 8. Так, в Китае реализовано 128 129 автомобилей X70, тогда как «восьмерка» материнской Чери обрела 116 494 владельцев.

Красный автомобиль — актуальный Jetour X70, синий — X70S 1 / 6 Красный автомобиль — актуальный Jetour X70, синий — X70S 2 / 6 Красный автомобиль — актуальный Jetour X70, синий — X70S 3 / 6 Красный автомобиль — актуальный Jetour X70, синий — X70S 4 / 6 Красный автомобиль — актуальный Jetour X70, синий — X70S 5 / 6 Красный автомобиль — актуальный Jetour X70, синий — X70S 6 / 6

В 2020-м из-за коронавируса COVID-19 спрос, понятное дело, снизился, однако в случае с X70 это произошло очень уже стремительно, не помогло даже расширение гаммы – в апреле на рынок наконец-то вышел X70 Coupe (такая версия отличается от прочих дизайном, но кузов у нее стандартный). Итого, с января по июнь реализовано 30 756 автомобилей семейства, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Для сравнения, Chery Tiggo 8 за шесть месяцев 2020-го разошелся тиражом в 41 532 экземпляра – это лишь на 6% меньше, чем годом ранее. Привлечь покупателей к паркетнику Jetour призван рестайлинг, причем это уже вторая модернизация для модели за ее недолгую карьеру: первую «просто» X70 пережил в 2019-м. Но теперь над кроссом поработали гораздо серьезнее.



Снимки «семидесятого» внесли в базу министерства промышленности КНР. Местные СМИ считают, что это именно «просто» X70. Между тем на одном из фото на багажной двери рядом с индексом модели еще имеется какая-то надпись, но ее невозможно разобрать. Как бы то ни было, кроссовер кардинально преобразился.

Обновленный Jetour X70

Итак, радиаторная решетка стала еще массивнее, она отныне восьмиугольная, фары сделали уже, также заменили капот. Бамперы тоже новые, в переднем в вертикальных воздуховодах вроде бы спрятаны ДХО, а из заднего торчат раздвоенные патрубки выхлопной системы. Фонари отныне объединены между собой, причем предусмотрено два варианта оформления: их соединяет либо черная глянцевая плашка (сами фонари в этом случае «прозрачные»), либо плашка и красная полоска. Задний номерной знак перенесли на багажную дверь.



Обновленный Jetour X70

Сертификационный орган обычно не публикует фото интерьера новых или рестайлинговых моделей, но не в этот раз. Правда, снимок плохого качества, видно лишь, что внутри иные центральные дефлекторы обдува. Ожидается, что, как и прежде, кросс будет доступен в пяти-, шести- или семиместном исполнении.



Обновленный Jetour X70

Согласно документами минпрома, у Jetour X70 два варианта длины и размера колесной базы: 4749/2745 и 4724/2720 мм. Китайские профильные медиа полагают, что вторая версия – это паркетник с салоном на пятерых. У дореформенного кросса (будь то «просто» X70, X70S, X70M или X70 Coupe) такого разделения нет: каждая модификация может быть как пятиместной, так и трехрядной, при этом длина варьируется (от 4720 до 4755 мм), а вот расстояние между осями едино для всех – те же 2745 мм.



Обновленный Jetour X70 1 / 2 Обновленный Jetour X70 2 / 2

У «просто» X70 теперь два мотора: к прежней «турбочетверке» SQRE4T15C 1.5 мощностью 156 л.с. присоединился 197-сильный турбодвижок SQRF4J16 1.6, знакомый по другим моделям компании Chery (это и старшие кроссоверы Jetour, и SUV премиум-бренда Exeed, и машины самой марки Чери). До этого 1.6T был лишь у X70 Coupe. Коробки сертификационный орган не указывает. У дореформенного «семидесятого» двигатель 1.5T комплектуется 6МКП или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у X70 Coupe мотор 1.6T сочетается с 7DCT. Привод у всех версий Jetour X70 лишь передний.



В Китае рестайлинговый «семидесятый», скорее всего, представят уже в этом году. Не исключено, что дореформенный кросс останется в строю, а для модели с новым дизайном придумают еще какую-нибудь приставку – для местного рынка это обычное дело. В других странах автомобили Jetour не продают.