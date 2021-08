Суббренд Chery расширяется: к старту продаж готов кроссовер Jetour X90 Plus

Марка Jetour была создана компанией Chery в 2018-м, она ориентирована в основном на молодежную аудиторию. На данный момент в гамму входят кроссоверы X70, X90 и X95, плюс вариации «семидесятого» (Coupe, упрощенный вариант X70M и электроверсия). Согласно отчету самого бренда, с января по июнь текущего года реализовано 76 453 автомобиля, что на 111% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Причем около 60% покупателей марки младше 35 лет. В общем, проект признан успешным (в отличие от, например, бренда Cowin, контрольный пакет акций которого Чери в итоге продала) – настолько, что в ближайшем будущем он превратится в отдельную компанию Jetour Motors (но полностью принадлежащую Chery). И вот на этом фоне Джетур готовит новинку: в Китае скоро стартуют продажи еще одного паркетника – X90 Plus.

Товарный Jetour X90 Plus 1 / 2 Товарный Jetour X90 Plus 2 / 2

В камуфляже кросс застукали еще минувшей зимой, тогда предполагалось, что в объектив угодил переживший рестайлинг Jetour X95 – у машин совпала форма бокового остекления. Однако в рамках Шанхайского автосалона, прошедшего в апреле, модель была представлена под именем X90 Plus. Той же весной снимки и характеристики кроссовера внесли в базу китайского минпрома – это был тот самый SUV, который демонстрировали на выставке. Но позже, в июне, Jetour сертифицировал Плюс с кормой, как у «просто» X90 – с хромированной окантовкой и окрашенными в цвет кузова задними стойками вместо затемненных и создающих эффект «парящей» крыши. И именно такой X90 Plus сегодня показали на фирменных картинках: стало быть, он-то и поступит в продажу. Впрочем, «девяностый» (его, кстати, обновили в прошлом году) и «девяносто пятый» все равно максимально унифицированы, они, по сути, отличаются лишь дизайном. Ну и отметим еще, что приставка Plus означает, что все прочие версии останутся в строю (так же поступили с бестселлером марки – первозданный кроссовер X70 продают параллельно с преобразившимся X70 Plus).



Товарный Jetour X90 Plus 1 / 2 Товарный Jetour X90 Plus 2 / 2

Другие особенности облика Jetour X90 Plus – огромная радиаторная решетка с горизонтальными плашкам и выстроенные вертикально светодиодные секции ходовых огней (у младшего X70 Plus аналогичное оформление передка). Фары – от X95, зато задние фонари оригинальные, они соединены между собой светящейся и хромированной полосками. Длина X90 Plus равна 4858 мм, по этому показателю кроссовер вписался между X90 (4840 мм) и X95 (4875 мм). Колесная база – те же 2850 мм, что и у «девяностого» (у X95 – 2855 мм). Ширина и высота едины для всех трех моделей – 1925 и 1780 мм соответственно.



Товарный Jetour X90 Plus 1 / 3 Товарный Jetour X90 Plus 2 / 3 Товарный Jetour X90 Plus 3 / 3

Салон выполнен в том же стиле, что и у X90/X95, главная «фишка» внутри – крупное табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы. Отличия X90 Plus – новый джойстик коробки, у дефлекторов обдува иная форма, вдобавок за управление «климатом» отвечает узкая сенсорная панель, тогда как у «девяностого» и «девяносто пятого» полноценный дисплей с шайбами (у Плюса в том месте расположена беспроводная зарядка для смартфона). К слову, в Шанхае у кросса был аналогичный третий экран. Предполагается, что X90 Plus предложат в пяти-, шести- и семиместном исполнениях.



Jetour X90 Plus на фото минпрома КНР. У машин разное оформление кормы 1 / 2 Jetour X90 Plus на фото минпрома КНР. У машин разное оформление кормы 2 / 2

В документах минпрома КНР для кроссовера заявлено три бензиновых мотора, все они от материнской Chery: «турбочетверками» 1.5 TCI (156 л.с.) и 1.6 TGDI (197 л.с.) оснащаются и нынешние X90 и X95, а вот четырехцилиндровый турбодвигатель 2.0 мощностью 254 л.с. для семейства в новинку. Коробки сертификационный орган не указывает. Скорее всего, они тоже перешли с актуальных кроссов – это шестиступенчатая «механика», 6DCT или 7DCT (в зависимости от двигателя). Полного привода у X90 и X95 нет, так что и X90 Plus наверняка бывает только переднеприводным.



Jetour X90 и Jetour X95 1 / 4 Jetour X90 и Jetour X95 2 / 4 Jetour X90 и Jetour X95 3 / 4 Jetour X90 и Jetour X95 4 / 4

Цены свежего SUV, как ожидается, огласят на мотор-шоу в Чэнду, которое откроется в конце августа. «Просто» X90 сегодня стоит от 89 900 юаней (около 1 019 000 рублей по текущему курсу), X95 обойдется минимум в 99 900 юаней (1 132 000 рублей).



Автомобили Jetour доступны и за пределами Поднебесной – в некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока. Но на российский рынок Chery эту марку выводить не планирует.

Между тем Джетур также готовит действительно новый кроссовер – это будет модель с дизайном недавно представленного концепта Jetour X.