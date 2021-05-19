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  • Гамма суббренда Chery скоро пополнится ещё одним крупным кроссовером: готов Jetour X90 Plus

Гамма суббренда Chery скоро пополнится ещё одним крупным кроссовером: готов Jetour X90 Plus

19.05.2021 321 0 0

Большому паркетнику достался новый мощный турбомотор. На домашний рынок модель должна выйти до конца текущего года.

 

В портфеле компании Чери бренд Jetour появился в 2018-м, он занимает место между собственно маркой Chery и премиальным Exeed (в РФ переименован в Cheryexeed). Сегодня в линейку Джетура входят кроссоверы X70, X90 и X95, плюс вариации «семидесятого» (например, Coupe, упрощенный вариант X70M и электроверсия). А скоро покупателям предложат еще один SUV.

В камуфляже этот автомобиль застукали еще минувшей зимой, тогда предполагалось, что в объектив угодил переживший рестайлинг Jetour X95. Но нет: в рамках Шанхайского автосалона, прошедшего в апреле, модель была представлена под именем X90 Plus. Премьера такого кросса прошла незаметно, он даже не был удостоен отдельного пресс-релиза, ведь марка вовсю продвигает обновленный X70, которому тоже присвоили приставку Plus (при этом дореформенный паркетник до сих пор в строю). Теперь же X90 Plus готов к продажам: его фото и характеристики внесли в базу китайского минпрома.

Jetour X90 Plus
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Jetour X90 Plus
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Судя по всему, новый кросс все же сделан из X95 – у машин совпадает форма бокового остекления. Впрочем, «девяностый» (его, к слову, обновили в прошлом году) и «девяносто пятый» все равно максимально унифицированы, они, по сути, отличаются лишь дизайном. Особенности экстерьера X90 Plus – огромная радиаторная решетка с горизонтальными плашками, как у X70 Plus, и выстроенные вертикально ходовые огни от младшего же паркетника. Фары – уже от X95, зато задние фонари оригинальные, они соединены между светящейся и хромированной полосками.

Jetour X90 Plus

Длина X90 Plus равна 4858 мм, по этому показателю паркетник вписался между X90 (4840 мм) и X95 (4875 мм). Колесная база – те же 2850 мм, что и у «девяностого» (у X95 – 2855 мм). Ну а ширина и высота едины для всех трех моделей – 1925 и 1780 мм соответственно.

В салоне Плюса – новый джойстик коробки, рядом с которым появилась площадка беспроводной зарядки для смартфона, другими стали дефлекторы обдува, заменили материалы отделки.  Табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы, а также сенсорный блок управления «климатом» с шайбами – все это есть и у остальных моделей Jetour. В Шанхае X90 Plus был представлен в пятиместном исполнении, но в продаже, скорее всего, еще появятся шести- и семиместный варианты (такие есть и у X90, и у X95).

Салон Jetour X90 Plus. Фото: Autohome

Под капотом – новая бензиновая «турбочетверка» 2.0 разработки Chery. Двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У других Джетуров такого мотора пока нет: X90 и X95 оснащаются «турбочетверками» 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм) и 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм), первый двигатель работает в паре с 6МКП или 6DCT, второй комплектуется 7DCT. Полный привод кроссоверам Jetour не положен – только передний.

Jetour X90 и Jetour X95
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Jetour X90 и Jetour X95
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Jetour X90 и Jetour X95
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Jetour X90 и Jetour X95
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Jetour X90 и Jetour X95
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На родине продажи X90 Plus стартуют до конца текущего года. Автомобили Jetour доступны и за пределами Поднебесной – в некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока. А вот на российский рынок Chery эту марку выводить не планирует.

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