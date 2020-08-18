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  • Кроссоверу размером с Highlander от суббренда Chery подправили внешность и перекроили салон

Кроссоверу размером с Highlander от суббренда Chery подправили внешность и перекроили салон

18.08.2020 115 0 0

Паркетник Jetour X90 обновили всего через год после старта продаж. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. А вот моторную гамму реформы, по предварительным данным, не затронули.

 

Бренд Jetour компания Chery представила два года назад. Первенец – паркетник X70 – появился у китайских дилеров летом 2018-го. А осенью 2019-го стартовали полноценные продажи второго SUV – более крупного X90. Хитом «девяностый» так и не стал: за все время присутствия на рынке (по июль 2020-го) реализовано около 14 500 автомобилей, тогда как, к примеру, сопоставимый с X90 по размерам и гораздо более дорогой Toyota Highlander в прошлом году обрел в КНР более 98 000 владельцев, а в январе-июле 2020-го модель Тойоты разошлась тиражом в 51 900 экземпляров. Взбодрить спрос, как водится, призван рестайлинг.

Обновленный Jetour X90
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Обновленный Jetour X90
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Пока в Сеть выложили лишь три официальных изображения посвежевшего Jetour X90. Кроссовер обрел новую радиаторную решетку – с сеткой вместо горизонтальных полос. Также заменили передний бампер, другими стали и декоративные хромированные вставки над светодиодными ДХО. Между тем рестайлинговый SUV уже попадался фотошпионам, так вот, судя по снимкам, корму не тронули. Габариты, скорее всего, тоже прежние: длина дореформенного Jetour X90 равна 4840 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2850 мм.

Салон полностью перекроили, внутри «девяностый» теперь в точности повторяет старший родственный кросс Jetour X95 (он чуть крупнее): тут такие же передняя панель, объединенная с тачскрином мультимедийной системы виртуальная «приборка» и сенсорный блок управления климатической установкой с парой шайб. Вероятно, как и прежде, кроссовер предложат в пяти-, шести- или семиместном исполнениях.

Обновленный Jetour X90

Двигатели, по предварительным данным, менять не стали: нынешний Jetour X90 доступен с бензиновыми «турбочетверками» SQRE4T15C 1.5 и SQRF4J16 1.6 мощностью 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм), которые соответствуют эконормам China VI (аналог Евро-6). Базовый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с 7DCT. Привод только передний.

На китайский рынок обновленный Jetour X90 выйдет до конца текущего года, цены пока неизвестны. Дореформенный кросс обойдется в 79 900 – 140 900 юаней, что эквивалентно примерно 840 000 – 1 481 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, цена Toyota Highlander прежнего поколения (новый SUV до Китая еще не добрался) стартует с отметки в 239 800 юаней (2 521 000 рублей).

Дореформенный Jetour X90
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Дореформенный Jetour X90
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Дореформенный Jetour X90
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Дореформенный Jetour X90
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Кстати, Jetour готовит к премьере еще одну новинку – рестайлинговый паркетник X70.

За пределами КНР этот суббренд Chery не представлен. Зато компания скоро выведет на наш рынок другую новую марку — Cheryexeed (так для РФ переименовали премиальный суббренд Exeed).

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