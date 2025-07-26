Каблук будущего: как появилась Matra Rancho и почему она опередила свое время

Многие производители неоднократно предпринимали попытку изобрести новый класс автомобиля. Так появлялись кроссоверы, купе-кабриолеты, компакт- и минивэны, горячие хэтчбеки вроде Peugeot 205 ... Одним из таких пионеров-первопроходцев была французская компания Matra, про которую многие даже не слышали. Осведомленные если и вспомнят ее, то только в связи со спорткупе, которое подарили Юрию Гагарину. Но Matra когда-то совершила настоящую революцию, придумав многофункциональный семейный автомобиль со всеми признаками современного кроссовера. Сегодня мы будем вспоминать историю создания и судьбу Matra Rancho – одного из самых удивительных автомобилей прошлого века, который обогнал свое время.

Начало: с небес на землю

Французская компания Matra (акроним от слов Mechanique, Aviation et Traction) в шестидесятые годы получила мировую известность в качестве производителя авиационно-космического оборудования. Но в 1965 году после приобретения автомобильной компании Automobiles Rene Bonnet, для которой Matra выпускала стеклопластиковые кузова, было образовано подразделение Matra Automobile, которое спроектировало несколько дорожных и гоночных автомобилей.

Первенец, модель Djet, был эволюцией модели Rene Bonnet Djet, а первой самостоятельной моделью стал автомобиль с обозначением M530.

Matra Rene Bonnet Djet (1962-1967) 1 / 2 Matra Rene Bonnet Djet (1962-1967) 2 / 2

Подаренная Гагарину Matra Djet была его любимым автомобилем 1 / 2 Подаренная Гагарину Matra Djet была его любимым автомобилем 2 / 2

Matra Sports/M530 (1967-1973) 1 / 4 Matra Sports/M530 (1967-1973) 2 / 4 Matra Sports/M530 (1967-1973) 3 / 4 Matra Sports/M530 (1967-1973) 4 / 4

У компании была собственная гоночная команда Matra Sports, но при этом она поставляла спортивные авто и для других команд.

Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 1 / 8 Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 2 / 8 Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 3 / 8 Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 4 / 8 Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 5 / 8 Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 6 / 8 Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 7 / 8 Matra – тот редкий случай, когда гоночных автомобилей в ее хронологической линейке было больше, чем дорожных 8 / 8

Невиданное французское Rancho

В 1977 году Matra удивила общественность необычным автомобилем под названием Rancho. Этот «каблучок», чем-то внешне похожий на советский ИЖ-2715, создали на основе бюджетной малолитражки Simca 1100.

Simca 1100 – французский Golf, появившийся раньше настоящего Golf

Но на самом деле машина получилась намного более интересной, чем может показаться. Инженеры и дизайнеры создали удивительный автомобиль, опередивший свое время. Казалось бы, банальный передний привод, но насколько вкусная и многофункциональная упаковка! Большие колеса, увеличенный клиренс и огромный пассажирский отсек сзади – это то, чего на тот момент не делал никто. Кроме Matra. Уникальности добавляли и псевдовнедорожный антураж в виде интегрированных в передних бампер противотуманок, и багажник на крыше над водителем и передним пассажиром, и пластиковый обвес по периметру кузова. К названию модели французы тоже подошли креативно. С одной стороны, имя Rancho указывало на "сельско-загородную" ориентацию машины. С другой, оно было несколько созвучно названию британского внедорожника Range Rover, а буквы на верхней части задней двери визуально напоминали надпись на "англичанине".

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Гораздо позже нечто подобное предложили англичане: нашим автомобилистам их творение известно под названием Автокам-2160 Рейнджер. Но та машина была заднеприводной и без приподнятой крыши в задней части, в то время как Rancho располагал всеми признаками ижевского «каблучка», то есть пассажирского фургона.

В деталях, конечно, машина не смотрелась сверхсовременно, поскольку у нее были архаичные круглые фары, небольшой наклон лобового стекла и практически отсутствующий наклон боковых, примитивные боковые зеркала... И все же по меркам середины семидесятых такой форм-фактор казался настоящим глотком свежего воздуха не только на фоне обилия традиционных седанов и универсалов, но и входивших в моду хэтчбеков.

Кто ты, воин: автомобиль был настолько необычен по компоновке и концепции, что вначале его даже не могли особо прокомментировать

И тем удивительнее, что все это великолепие создал не итальянец или француз, а грек по имени Антонис Воланис. Он долго работал на Матру и, кроме Rancho, принимал участие в создании моделей Matra Bagheera и Matra Murena, а также был причастен к проекту первого поколения Renault Espace.

Matra-Simca Bagheera (1973-1976) 1 / 3 Matra-Simca Bagheera (1973-1976) 2 / 3 Matra-Simca Bagheera (1973-1976) 3 / 3

Talbot-Matra Murena (1980-1983) – этакий DeLorean на минималках. Обратите внимание на трехместный ряд сидений 1 / 4 Talbot-Matra Murena (1980-1983) – этакий DeLorean на минималках. Обратите внимание на трехместный ряд сидений 2 / 4 Talbot-Matra Murena (1980-1983) – этакий DeLorean на минималках. Обратите внимание на трехместный ряд сидений 3 / 4 Talbot-Matra Murena (1980-1983) – этакий DeLorean на минималках. Обратите внимание на трехместный ряд сидений 4 / 4

Но это было позже, а помнить Воланиса стоит, наверное, все-таки именно из-за его самой яркой работы – фургона-кроссовера Rancho. Но самое интересное, что прообразом этой машины стал испанский автомобиль Simca 1200 Campero для грунтовых дорог, построенный дилером Chrysler в условиях энергетического кризиса 1973 года. Спортивные автомобили Matra в тот момент остались не у дел, и предприниматели смотрели на новые классы и типы машин. И они оказались более прозорливыми, чем кто-либо мог предположить.

Этот автомобиль является ярким примером и весьма агрессивной подачи с точки зрения маркетинга. Только вдумайтесь в строки рекламы того времени:



Rancho стал очень модным автомобилем, который можно увидеть на парижских бульварах. Matra Rancho. Для тех, кто не против быть в центре внимания. Расправьте крылья с чем-то действительно уникальным – Rancho.

Довольно тривиальная передняя часть универсала объясняется просто: она практически без особых изменений была позаимствована от обычного серийного хэтчбека Simca 1100. Речь идет о капоте, крыльях, передней оптике, дверях и лобовом стекле. А вот дальше начинается самое интересное: уже упомянутый нами пассажирский модуль с большой площадью остекления, верхний багажник, защитные решетки и расширители.

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Интерьер получился не менее самобытным. Салон имел три ряда сидений, причем последний был расположен против хода движения. Второй при этом можно было сложить заподлицо с полом, получив огромный грузовой отсек, объем которого мог достигать 2000 литров.

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Современники из европейских автомобильных изданий отзывались о Rancho по-разному, называя этот автомобиль хорошо оснащенным и приятным в управлении компромиссом между универсалом и полноценным внедорожником. «Джиперский» антураж экстерьера журналистам также зашел, а еще их удивила неплохая динамика машины, которую не ожидали от мотора скромной мощностью в 80 «лошадок». И все они отмечали превосходную внешность этакого покорителя африканских песков, хотя, по сути, концептуально это был обычный грузопассажирский фургон.

В 1988 году Matra Rancho засветилась на последней странице обложки июльского номера журнала «За рулем». Фото автора

Кроме стандартной версии французы предложили еще более внедорожную комплектацию под названием Rancho Grand Raid, в активе которой оказались самоблокирующийся дифференциал и лебедка.

Grand Raid – практически покоритель Camel Trophy. По крайней мере, с виду 1 / 2 Grand Raid – практически покоритель Camel Trophy. По крайней мере, с виду 2 / 2

Но и это еще не все. Так называемая коммерческая версия AS была лишена задних сидений, а в модификации под названием Decouvrable в задней части предусмотрели брезентовый верх, благодаря чему фургон-кроссовер превратился в подобие кабриолета.

Разумеется, Rancho независимо от первого слова в названии стоила заметно дороже и исходной Simca 1100, и аналогов вроде Renault 14. Да и новейший на тот момент Volkswagen Golf первого поколения был гораздо доступнее.

Renault 14

Однако в то время журналисты иногда сравнивали этот автомобиль не с каким-то скучным хэтчбеком гольф-класса, а с... Range Rover. Правда, британский внедорожник стоил вдвое дороже французской машины, у которой прямых конкурентов почти не было. Кроме, как ни странно, советской Нивы ВАЗ-2121, которая как раз во время расцвета Rancho уже начала блистать не только на французских улочках, но и в ралли «Париж-Дакар».

И обе эти машины стоили практически одинаково – около 36 тысяч франков. При этом Matra была удобнее и вместительнее внутри, но она при сравнимой мощности 1,4-литрового двигателя не имела главного достоинства Нивы – полноприводной трансмиссии с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала. То есть, более тесная и чуть проще отделанная советская машина начисто выигрывала у Матры по проходимости. Оно и понятно: переднеприводный автомобиль даже с накладками и решетками никак не мог сравниться с серьезным внедорожником, которым была Нива, невзирая на ее несущий кузов и отсутствие джиперской мишуры на кузове.

На британском рынке машина по цене была сравнима с Citroën CX 2400S, Volvo 245 DL и Ford Granada 2.3L. Это также могло стать определенной проблемой для настолько необычного автомобиля, который даже сам производитель иногда стеснялся называть именем Simca. На его капоте писали Matra или Matra-Talbot по простой причине: Simca гнила не хуже Opel, и такой ассоциативный ряд не радовал ни производителя, ни дилеров. В конце концов, основной проблемой машины было вовсе не малопонятное название.

Автожурналисты считали главной причиной провала Rancho монопривод, хотя на тот момент автомобиль нашел своего покупателя и пользовался определенным успехом у сельских жителей и любителей активного отдыха, для которых он будто специально был создан.

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Конечно, трехдверный универсал длиной 4,3 метра не блистал динамикой гоночного болида, но благодаря небольшой снаряженной массе в 1129 кг машина грузоподъемностью 850 кг могла разогнаться до вполне достаточных 145 км/ч, потребляя в среднем чуть менее десяти литров бензина.

В 1978 году, когда Rancho появился в Великобритании, журнал Motor утверждал, что некоторые могут посчитать его аферой и всего лишь овцой в волчьей шкуре. Затем там пришли к выводу, что его будущее «будет зависеть от того, сколько людей готовы заплатить 5650 фунтов стерлингов за автомобиль, который выглядит как внедорожник, но не может выполнять его роль должным образом». Rancho мог быть похожим на «проходимца», но отсутствие полного привода означало, что он может преодолевать вброд только самые мелкие ручьи и взбираться только на самые низкие горы. Проходимость переднеприводного Rancho была под вопросом, но он проложил путь современным внедорожникам и, несомненно, вдохновил будущих создателей Land Rover Discovery. Petrolblog, 20 марта 2025 года

Во-вторых, этот автомобиль никак нельзя считать провальным по простой причине: французы изначально рассчитывали продать примерно 25 тысяч экземпляров, причем не за год, а за весь условный цикл производства. Даже технология производства элементов заднего модуля из многослойного полиэстера была не слишком массовой, но так и было задумано. А в итоге до 1985 года за восемь лет было выпущено около 57 тысяч экземпляров. То есть, более чем вдвое больше запланированного объема. И если у кого-то повернется язык назвать такое число «провалом», то пусть, как говорил Остап Бендер, он первым бросит в нас камень.

Так почему же тогда столь интересный автомобиль, опередивший свое время, не имел продолжения хотя бы в виде второго поколения?

Проблема была отнюдь не в технической стороне или невозможности создать новую модель такого же форм-фактора. Просто в 1978 года бренд Simca был продан концерну Peugeot-Citroёn. Новые владельцы брендов Simca и Talbot не посчитали эту модель достаточно перспективной для того, чтобы продолжать ее выпуск, создав новую генерацию. А зря: как показало время, переднеприводный кроссовер спустя пару десятилетий стал едва ли не самым популярным типом автомобиля. И если бы даже французы не сохранили необычный кузов, а сделали его банальным универсалом с увеличенным клиренсом, то все равно у такой машины был бы шанс если не взорвать рынок, то сформировать новую нишу. А у Peugeot подобный автомобиль появился только спустя двадцать лет, когда рынок компактных и моноприводных кроссоверов был давно поделен другими производителями. Увы, в восьмидесятые завод Romorantin, где выпускали Rancho, был снесен, чтобы освободить место для жилья, а автомобильное направление бизнеса компании Matra тогда навсегда ушло в прошлое.

Автомобильному миру потребовалось слишком много времени, чтобы признать гениальность Rancho. Настоящий первопроходец, если не заезжать на нем слишком далеко, возможно, был правильным автомобилем в неподходящее время. Petrolblog, 20 марта 2025 года

И пусть прошло уже сорок лет, как Matra Rancho стала достоянием истории, этот автомобиль до сих пор жив, причем не только в сердцах, но и в гаражах ценителей и поклонников, которые сохранили тысячи экземпляров и регулярно выгуливают их на фестивалях и подобных мероприятиях. Несколько месяцев назад такой автомобиль всплыл в Новосибирске в продаже по цене 285 тысяч рублей, причем в нашей стране он находился более тридцати лет, а без движения стоял еще с 2002 года. И это ли не чудо?

Инженерный креатив в рамках конкретно этой модели действительно как-то неожиданно победил время. И даже все остальные перипетии, связанные с Simca, Talbot и самой Matra, не смогли повлиять на успех этого автомобиля, который, может быть, и не стал культовым, но точно был и навсегда остался самим собой.