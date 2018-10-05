Задний привод, Северный полюс и Париж – Дакар: мифы и факты о ВАЗ-2121 Нива

Задний привод, Северный полюс и Париж – Дакар: мифы и факты о ВАЗ-2121 Нива

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Более четырёх десятилетий в Тольятти выпускается полноприводный автомобиль на базе Жигулей. За это время легендарная Нива сохранила привычный силуэт, но стала мощнее, тише, комфортабельнее и экономичнее – конечно, насколько это возможно с учётом неизменной платформы. Но радикальное отличие концепции ВАЗ-2121 при заимствованных от Жигулей узлах и агрегатах почти сразу же породило несколько мифов, с которыми мы и будем сегодня разбираться, отделяя реальные факты от баек, которые на протяжении прошедших десятилетий всплывали в гаражных «курилках».

МИФ 1: Нива не имела аналогов в мире

правда

Еще в то время, когда ВАЗ-2101 только-только вставал на конвейер, высшее руководство СССР в лице председателя Совета министров Алексея Косыгина поставило перед конструкторами ВАЗа, АЗЛК и Ижмаша непростую задачу — создание автомобиля повышенной проходимости, но с комфортом на уровне обычной легковушки, которым бы смогли пользоваться жители сельской глубинки. В итоге наиболее удачной разработкой признали именно ВАЗ-2121, поскольку на сравнительных испытаниях тольяттинские прототипы наголову превосходили конкурентов и по проходимости, и по уровню комфорта.

ВАЗ 2121 опытный

Даже на ранних стадиях испытаний опытные образцы приятно удивили испытателей проходимостью при практически легковом комфорте

И на то была веская причина: в Тольятти отказались от классической рамной конструкции и полностью зависимых подвесок в пользу несущего цельнометаллического кузова, который получил практически «легковую» внешность без грубых элементов, характерных для традиционных внедорожников.

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Стараниями В. Сёмушкина автомобиль довольно быстро приобрёл свой привычный облик. Предсерийные прототипы отличались от ВАЗ-2121 отделкой – в частности, передней и задней оптикой
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Стараниями В. Сёмушкина автомобиль довольно быстро приобрёл свой привычный облик. Предсерийные прототипы отличались от ВАЗ-2121 отделкой – в частности, передней и задней оптикой
3 / 6
Стараниями В. Сёмушкина автомобиль довольно быстро приобрёл свой привычный облик. Предсерийные прототипы отличались от ВАЗ-2121 отделкой – в частности, передней и задней оптикой
4 / 6
Стараниями В. Сёмушкина автомобиль довольно быстро приобрёл свой привычный облик. Предсерийные прототипы отличались от ВАЗ-2121 отделкой – в частности, передней и задней оптикой
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Стараниями В. Сёмушкина автомобиль довольно быстро приобрёл свой привычный облик. Предсерийные прототипы отличались от ВАЗ-2121 отделкой – в частности, передней и задней оптикой
6 / 6
Стараниями В. Сёмушкина автомобиль довольно быстро приобрёл свой привычный облик. Предсерийные прототипы отличались от ВАЗ-2121 отделкой – в частности, передней и задней оптикой

Еще одной отличительной особенностью Нивы при максимальной унификации агрегатной базы с Жигулями стал постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.

lada niva

Постоянный полный привод, понижающий ряд передач, несущий кузов – конкурентов у Нивы просто не было!

На тот момент в мире уже выпускались автомобили с подобной схемой трансмиссии — например, внедорожник Range Rover. Однако английская машина была не только больше, тяжелее и намного дороже, но и отличалась наличием рамы, в то время как ВАЗ-2121 получил несущую конструкцию кузова с интегрированными силовыми элементами. Кроме того, советский полноприводник оснастили передними дисковыми тормозами, хотя в то время на большинстве «джипов» применялись традиционные барабанные механизмы — считалось, что они лучше работают в грязи и дольше служат. Однако вазовские конструкторы понимали, что с барабанными тормозами по кругу достаточно динамичная Нива не сможет замедляться так же эффективно, как Жигули, и сохранили дисковую конструкцию спереди, оставив барабаны только на задней оси.

Таким образом, по сумме факторов (конструкция кузова, тип привода и передних тормозов) в 1977 году новая советская модель не имела серийных аналогов в мире.

ВАЗ niva на заводе

ВАЗ niva на заводе ВАЗ niva на заводе

Опытно-промышленную партию из 50 ВАЗ-2121 изготовили в феврале 1976 года, но с конвейера первая серийная Нива съехала 5 апреля 1977-го

Неожиданными были сравнительно невысокая стоимость, удавшаяся форма и оснащение нового автомобиля повышенной проходимости. То, что этой Ладе практически нет равных, показывает: русские очень внимательно анализировали автомобильный рынок и точно попали в пустующую нишу.
Из обзора австрийского журнала Austromotor (1978 год)

МИФ 2: Рычагами в салоне включался передний мост

миф

Многие советские автомобилисты не были хорошо знакомы с конструкцией ВАЗ-2121, хотя технические особенности необычной машины достаточно подробно освещались (в частности, журналом За Рулём).

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Советский журнал «За Рулём» уже с 1976 года достаточно детально рассказывал о конструкции Нивы, но это не мешало «гаражному мифотворчеству»
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Советский журнал «За Рулём» уже с 1976 года достаточно детально рассказывал о конструкции Нивы, но это не мешало «гаражному мифотворчеству»
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Советский журнал «За Рулём» уже с 1976 года достаточно детально рассказывал о конструкции Нивы, но это не мешало «гаражному мифотворчеству»
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Советский журнал «За Рулём» уже с 1976 года достаточно детально рассказывал о конструкции Нивы, но это не мешало «гаражному мифотворчеству»
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Советский журнал «За Рулём» уже с 1976 года достаточно детально рассказывал о конструкции Нивы, но это не мешало «гаражному мифотворчеству»
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Советский журнал «За Рулём» уже с 1976 года достаточно детально рассказывал о конструкции Нивы, но это не мешало «гаражному мифотворчеству»

О том, что автомобиль имеет не одну ведущую ось, а две, знали все, а вот в нюансах схемы полноприводной трансмиссии разбирался далеко не каждый автомобилист. Поэтому многие советские владельцы Жигулей и Москвичей искренне верили в то, что одним из рычагов в салоне подключается передний мост — примерно так, как это сделано на многих классических внедорожниках с полным приводом типа «парт-тайм» (подключаемым вручную).

vaz_2121 niva салон lada_4x4_niva

Некоторые автомобилисты считали, что один из маленьких рычагов в салоне Нивы подключает передний мост

В действительности же благодаря наличию блокируемого межосевого дифференциала все четыре колеса Нивы приводились в движение трансмиссией постоянно. Такое решение позволило заодно поделить крутящий момент поровну между мостами, что вдвое снизило нагрузку на детали трансмиссии. Постоянный (а не подключаемый) полный привод положительно сказался и на устойчивости и управляемости машины, которая была довольно послушной и предсказуемой даже с учётом короткой колёсной базы.

Лада-Нива - автомобиль в традициях Лэнд-Ровера, если даже не Рэйндж-Ровера, хотя бы по устройству трансмиссии. У неё, как у обоих британских аналогов, постоянный привод на все колеса через межосевой дифференциал.
Английский журнал Autocar and Motor (1989 год)

Ну а рычаги в салоне заведовали понижающим рядом передач в раздаточной коробке и блокировкой межосевого дифференциала — и то, и другое можно было задействовать для повышения проходимости в особо тяжелых условиях, в то время как в обычной эксплуатации водитель полноприводной Нивы эти органы управления не трогал вовсе.

МИФ 3: Нива побывала на Северном полюсе

правда

Ниве принадлежит несколько мировых рекордов и впечатляющих достижений. В конце прошлого века Нива действительно неоднократно покорила Северный полюс: в апреле 1998-го ВАЗ-2131 сбросили на парашюте в точке пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. После приземления на лёд машина успешно завелась и преодолела заданный маршрут, а в 1999 и 2000 годах снегоболотоход «Лада-Нива-Марш» также дважды побывал на Северном полюсе.

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В том же 1998 году Нива поднялась на высоту 5 200 м в базовый лагерь на гору Эверест, а в 1999-м — на 5 276 метров над уровнем моря на Тибетское плато в Гималаях!

И это еще не всё: тольяттинский внедорожник целых 12 лет прослужил на российской полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде.

МИФ 4: Запасное колесо под капотом могло сгореть от жары

миф

Обычно запасное колесо на советских внедорожниках навешивали сзади, как на УАЗ-469 и ЛуАЗ-969, или сбоку (ГАЗ-69).

Однако конструкторы Нивы не хотели этого делать по эстетическим соображениям — с торчащей «запаской» этот автомобиль сразу утратил бы «легковой шарм», превратившись в утилитарную машину. Из-за короткого заднего свеса достаточно большое 16-дюймовое колесо под пол багажника не помещалось, а внутри (так колесо стояло на прототипах) оно отняло бы слишком много полезного пространства. Именно поэтому «запаске» нашли место… под капотом.

ВАЗ 2121 багажник

На ранних прототипах с задними фонарями от ВАЗ-2103 запасное колесо размещалось в багажнике, отнимая немало полезного пространства 

lada_4x4 экспортная двигатель

Вот уже более сорока лет «запаска» на Ниве живёт под капотом

Как оказалось, благодаря продольному расположению мотора пятое колесо действительно спокойно помещалось в моторном отсеке. Аналогично «запаска» была расположена на Fiat-127, а чуть позже — и на других автомобилях (ЗАЗ-1102, Seat Ibiza и так далее).

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Итальянский Fiat 127, наша Таврия, испанский Seat Ibiza – Нива была не одинока в таком расположении запасного колеса. Но тольяттинские конструкторы сделали это одними из первых в мире
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Итальянский Fiat 127, наша Таврия, испанский Seat Ibiza – Нива была не одинока в таком расположении запасного колеса. Но тольяттинские конструкторы сделали это одними из первых в мире
3 / 6
Итальянский Fiat 127, наша Таврия, испанский Seat Ibiza – Нива была не одинока в таком расположении запасного колеса. Но тольяттинские конструкторы сделали это одними из первых в мире
4 / 6
Итальянский Fiat 127, наша Таврия, испанский Seat Ibiza – Нива была не одинока в таком расположении запасного колеса. Но тольяттинские конструкторы сделали это одними из первых в мире
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Итальянский Fiat 127, наша Таврия, испанский Seat Ibiza – Нива была не одинока в таком расположении запасного колеса. Но тольяттинские конструкторы сделали это одними из первых в мире
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Итальянский Fiat 127, наша Таврия, испанский Seat Ibiza – Нива была не одинока в таком расположении запасного колеса. Но тольяттинские конструкторы сделали это одними из первых в мире

Противники этого решения утверждали, что от высокой температуры резина неизбежно рассохнется и даже сгорит. Однако этот аргумент оказался несостоятельным, поскольку под капотом температура обычно не превышает 85-90 градусов, в то время как при движении в жаркую погоду резина может нагреться и сильнее. Впоследствии, правда, многие владельцы ВАЗ-2121 переносили запасное колесо на самодельные (или покупные) кронштейны, установленные в задней части кузова. Однако такой ход ухудшал обзорность и осложнял доступ в багажник, вынуждая переносить еще и крепление заднего номера.

МИФ 5: С целью экономии топлива Ниву переделывали в заднеприводную

правда

Из-за особенностей конструкции постоянного полного привода даже при езде по сухому и твёрдому покрытию трансмиссия Нивы выполняла много «лишней работы», вращая шестерни в переднем и заднем редукторах и межосевом дифференциале. Это приводило к повышению уровня общего шума в автомобиле и снижало ресурс трансмиссии. Кроме того, увеличивался расход топлива — несмотря на «жигулёвский» мотор, по сравнению с «классикой» Нива потребляла больше бензина и в городских условиях, и при езде по трассе.

Именно поэтому некоторые автомобилисты отключали передний привод, демонтируя передний редуктор с полуосями и даже снимая раздаточную коробку с карданным валом, что требовало и замены заднего карданного вала ни укороченную деталь от Жигулей. Нива при этом становилась заднеприводной.

lada_niva

У ВАЗ-2121 развитая трансмиссия с двумя карданными валами, парой редукторов, раздаточной коробкой и межосевым блокируемым дифференциалом. Некоторые владельцы снимали «лишние» по их мнению детали, превращая Ниву в заднеприводный автомобиль

Из-за отключения переднего привода с учётом отсутствия «раздатки» резко увеличивалась нагрузка на задний мост, на который в этом случае передавался весь крутящий момент от двигателя. Вдобавок из-за короткой базы моноприводная Нива становилась просто опасной на скользкой дороге, приобретая избыточную поворачиваемость не только в сравнении с заводским вариантом трансмиссии, но и на фоне заднеприводных Жигулей.

lada niva

Экономия топлива при этом составляла максимум литр-полтора, но достигался такой эффект слишком дорого — в ущерб безопасности. Именно поэтому завод-изготовитель категорически запрещал подобное вмешательство в конструкцию автомобиля, который по задумке создателей должен был оставаться полноприводным при любых обстоятельствах.

МИФ 6: Советские гонщики побеждали на Нивах в международных ралли-рейдах

миф

Начиная с 1980 года Нива становилась серебряным и золотым призером чемпионата СССР по автокроссу. В это же время ВАЗ-2121 выходит на мировую арену, приняв участие в престижном и тяжелом ралли-рейде «Париж – Дакар». В начале восьмидесятых годов советский внедорожник смог взять третье и второе место в этом соревновании, а также одержал ряд побед в других различных ралли: «Париж – Тунис», «Алжир», «Атлас» и «Ралли Фараонов».

1 / 4
В начале восьмидесятых Нива блистала на многочисленных мировых соревнованиях. Но на подиум за медалями её выводили иностранцы
2 / 4
В начале восьмидесятых Нива блистала на многочисленных мировых соревнованиях. Но на подиум за медалями её выводили иностранцы
3 / 4
В начале восьмидесятых Нива блистала на многочисленных мировых соревнованиях. Но на подиум за медалями её выводили иностранцы
4 / 4
В начале восьмидесятых Нива блистала на многочисленных мировых соревнованиях. Но на подиум за медалями её выводили иностранцы

Увы, за рулём победоносных Нив сидели не советские спортсмены, а зарубежные гонщики. А российские экипажи впервые официально вышли на международные соревнования на Ниве лишь в сентябре 1992 года, приняв участие в марафоне «Париж – Москва – Пекин». Кроме того, Нива так ни разу и не завоевала «золото» ралли «Париж – Дакар», поднявшись лишь на вторую ступеньку в 1982 году.

Забрызганная грязью машина прекрасно прошла маршрут, не уступив именитым и более мощным Лэнд-роверу, Рейндж-роверу, Мерседесу, Шевроле Блейзеру и другим, испытанным здесь раньше.
Английский журнал Car (1991 год)

МИФ 7: Жигулёвский двигатель был слишком слаб для внедорожника

и миф, и правда

На Ниву установили самый мощный из имеющихся в моторной линейке двигателей Жигулей — 1,6-литровый от модели 2106 мощностью 80 л.с. Он отличался от обычного «шестого» мотора изменённым поддоном картера для редуктора переднего моста.

vaz 21011 двигатель

Двигатель заднеприводных Жигулей справлялся с возложенной на него задачей благодаря «укороченным» главным парам и наличию раздаточной коробки с понижающим рядом передач

Для увеличения тяги на первых Нивах применяли «короткие» главные пары с передаточным числом 4,44, но чуть позже для улучшения топливной экономичности их заменили более «длинными» — 4,3 и 4,1.

Из-за того, что пик крутящего момента (116 Нм) двигателя Жигулей был заметно смещён в сторону высоких оборотов, на Ниве нельзя было преодолевать тяжелые участки «внатяг», как на УАЗах и других внедорожниках. Достаточно лёгкая и мощная Нива поощряла совершенно другую тактику — трудные места на ней лучше всего было брать «сходу», сильно раскручивая двигатель.

vaz 2121 niva

На Ниве лучше всего было преодолевать трудные участки именно так – весело и нахрапом

Вдобавок многие владельцы не всегда правильно пользовались пониженным рядом передач, из-за чего на тяжелом бездорожье жигулёвский двигатель быстро «скисал». С 1994 года на Ниву стали устанавливать более тяговитый 1,7-литровый мотор 21213, который отличался увеличенным крутящим моментом на низких и средних оборотах.

С 1977 по 1987 годы в Тольятти небольшими партиями производили ВАЗ-21211 – экспортную модификацию Нивы с 1300-кубовым двигателем ВАЗ-21011 мощностью 69 л.с. Эта версия выпускалась для стран с повышенным налогообложением на автомобили с рабочим объемом свыше 1,5 литра, но из-за нехватки тяги на бездорожье и слабых динамических качеств Lada Niva 1.3 пользовалась ограниченным спросом. И вот в этом случае мощности «одиннадцатого» мотора полноприводному автомобилю действительно не хватало практически всегда и везде.

ВАЗ-2121 всегда стоял особняком в модельном ряду ВАЗа ввиду специфического набора потребительских качеств. Советские, а затем и российские автомобилисты полюбили эту компактную машину за удивительную проходимость при вполне «жигулёвском» уровне комфорта. Нива смогла снискать и мировое признание – поэтому нет ничего удивительного в том, что даже через 40 лет этот автомобиль продолжает пользоваться устойчивым спросом и даже находит новых поклонников.

vaz 2121 niva

Теги: История , российские внедорожники , советские автомобили , 4x4 , Lada
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