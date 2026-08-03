Hennessey Blackbird: аналоговый суперкар в авиационном стиле с атмосферным V8 и МКП

Американская компания Hennessey представила новый суперкар Blackbird (переводится как «Чёрный дрозд»), который придёт на смену модели Venom F5. Пока что Hennessey Blackbird — прототип, серийное производство начнётся не раньше 2029 года, тираж — 71 экземпляр.

Джон Хеннесси и его команда хорошо чувствуют рынок эксклюзивных автомобилей, их новый суперкар Hennessey Blackbird находится на острие современной моды: никаких экранов, минимум электроники, максимум вовлечённости водителя в процесс управления. Этот суперкар был анонсирован в 2024 году, когда стало ясно, что электромобили больше не возбуждают состоятельных покупателей и теперь им вынь да положь традиционные автомобильные ценности. Подразделение Hennessey Special Vehicles тогда остановило разработку монструозного шестиколёсного электрического суперкара и переключилось на консервативный проект, получивший в итоге имя Blackbird.

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Имя Blackbird официально позаимствовано у стратегического сверхзвукового самолёта-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird, взятого на вооружение ВВС США в 1966 году. Команда дизайнеров Hennessey во главе с Натаном Малиником при разработке нового суперкара вдохновлялась формами этого самолёта и попыталась отразить их в аэродинамическом оперении. Наиболее явная цитата — два стабилизатора по центру кормы: они автоматически выдвигаются на скорости 71 миля в час (114 км/ч) и могут изменять угол наклона в пределах 71 градуса. При желании эти стабилизаторы можно принудительно выдвинуть на более низких скоростях или на парковке.

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В основе кузова Hennessey Blackbird лежит новый углепластиковый монокок, наружные панели тоже углепластиковые. Сухая масса суперкара не должна превышать 1360 кг. Боковины имеют очень сложную форму, вдохновлённую болидами Формулы-1. Четыре выхлопных патрубка, расположенные в форме ромба под стабилизаторами, — это дань памяти выхлопной системе ракетного двигателя экспериментального самолёта Bell X-1 образца 1946 года, созданного для выхода на сверхзвуковую скорость. В целом разработчики Hennessey Blackbird стремились сделать его таким, чтобы он не устаревал с годами, поэтому некоторые детали выполнены подчёркнуто старомодными. На наш взгляд, Hennessey Blackbird в этом смысле идейно близок к итальянскому суперкару Pagani Utopia.

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Салон Hennessey Blackbird тоже подчинён идее вневременного дизайна, поэтому здесь нет технологий, явно указывающих на годы его разработки. Ориентиром для создателей Blackbird в части интерьера был Ferrari 250 GTO из первой половины 1960-х, а потому — никаких сенсорных экранов, сенсорных кнопок, цветомузыки и прочих «свистелок», отвлекающих водителя от управления автомобилем. Вместе с тем разработчики хотели создать суперкар, удобный для дальних поездок и ежедневной эксплуатации, а потому здесь низкий уровень шума и вибрации, удобные кресла, современная система микроклимата и мощная аудиосистема. В качестве навигатора и источника музыки водитель может использовать свой смартфон или любое другое мультимедийное устройство, для которого имеется специальное надёжное крепление. Основной багажник для двух дорожных сумок находится в передней части кузова, а более мелкие вещи можно разместить в кормовом багажном отсеке и в салоне.

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Двигатель для Hennessey Blackbird разработан совместно с Ilmor Engineering — это 6,2-литровый бензиновый атмосферный V8 с расчётной максимальной мощностью 811-862 л.с. Максимальная частота вращения коленвала будет превышать 9000 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,5 с, максимальная скорость — 354 км/ч.

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Подробностей о шасси пока немного: сообщается, что у суперкара будет достаточно комфортная подвеска с адаптивными амортизаторами. Штатные шины — Michelin Pilot Sport Cup 2, они надеты на легкосплавные диски с карбоновыми аэродинамическими щитками. За спицами колёс видны мощные перфорированные карбон-керамические тормоза.

Стоит Hennessey Blackbird от 2,5 млн долларов, треть тиража уже распродана. Производство начнётся в 2029 либо в 2030 году, когда подразделение Hennessey Special Vehicles поставит клиентам все запланированные к выпуску экземпляры суперкара Hennessey Venom F5.